У разі перемоги республіканці вимагатимуть від України більшої підзвітності щодо постачання зброї, - лідер партії Маккарті
Лідер Республіканської партії у Палаті представників США Кевін Маккарті заявив, що дуже підтримує Україну. Але, якщо його партія здобуде перемогу на проміжних виборах 8 листопада, допомогу Україні не підтримуватимуть автоматично.
Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, партія вимагатиме від України більшої підзвітності щодо постачання зброї.
"Потрібен не відкритий чек, а упевненість, що ресурси спрямовуються туди, де це потрібно. І потрібно, щоб Конгрес і Сенат мали можливість відкрито обговорювати це", - заявив Маккарті.
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+30 Олександр Гуменюк #412850
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есть американский практицизм и об этом знает весь мир ( кроме тебя и куйла конечно)
главное, не сворачивай с курса 🤣🤣🤣🤣
Потом скажет, вота мол технику и оружие в Украине не воруют, попадает в армию, это я мол проконтролировал ))
Кредитор должен понимать и видеть, как заёмщик собирается возвращать бабки.
Про Тімоті Снайдера та його лекції зараз багато говорять в Україні. Минулого місяця ми вже публікували на Патреон-каналі його статтю про можливі сценарії закінчення війни; і вона викликала жвавий інтерес підписників. Сьогодні ж пропонуємо вам твіттер-тред, у якому Снайдер пояснює, чому американські політики мають бути вдячні українцям.
https://telegra.ph/Snyder-11-08 повний текст перекладу тут
[опубліковано 6 листопада 2022 року]
Я чув від деяких республіканців, що українська боротьба задорого обходиться американцям. Це твердження як ніколи далеке від правди. Українська боротьба надає американцям неймовірні можливості в галузі безпеки. 1/
Насправді Україна, яка опирається вторгненню росії, що несе з собою геноцид, набагато більше зробила для американської безпеки, ніж робить чи могла би зробити будь-яка американська політика. Завдяки боротьбі України змінилася глобальна рівновага, і в найближчі десятиліття, найімовірніше, світ буде мирним. 2/
Республіканці заявляють, що справжній суперник Америки в довгостроковій перспективі - це Китай. Демократи погоджуються. У сценарії американсько-китайської війни є вторгнення Китаю на Тайвань. Опираючись російському вторгненню, українці продемонстрували: такі операції здійснювати складно. Відповідно, ймовірність цього сценарію знизилася. 3/
https://telegra.ph/Snyder-11-08 повний текст перекладу тут
*Матеріал подано у формі твіттер-треду, оскільки саме в твіттері автор опублікував цей есей.
Переклад: Тетяна Саніна
Редакція: Антоніна Ящук
https://threadreaderapp.com/thread/1589260108537610240.html Оригінал тут
Тімоті Снайдер - американський історик та письменник. Професор Єльського університету. Фахівець з історії Східної Європи, зокрема України, Польщі, Росії.