У разі перемоги республіканці вимагатимуть від України більшої підзвітності щодо постачання зброї, - лідер партії Маккарті

Лідер Республіканської партії у Палаті представників США Кевін Маккарті заявив, що дуже підтримує Україну. Але, якщо його партія здобуде перемогу на проміжних виборах 8 листопада, допомогу Україні не підтримуватимуть автоматично.

Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, партія вимагатиме від України більшої підзвітності щодо постачання зброї.

"Потрібен не відкритий чек, а упевненість, що ресурси спрямовуються туди, де це потрібно. І потрібно, щоб Конгрес і Сенат мали можливість відкрито обговорювати це", - заявив Маккарті.

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