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У разі перемоги республіканці вимагатимуть від України більшої підзвітності щодо постачання зброї, - лідер партії Маккарті

сша,сенат,конгрес

Лідер Республіканської партії у Палаті представників США Кевін Маккарті заявив, що дуже підтримує Україну. Але, якщо його партія здобуде перемогу на проміжних виборах 8 листопада, допомогу Україні не підтримуватимуть автоматично.

Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, партія вимагатиме від України більшої підзвітності щодо постачання зброї.

"Потрібен не відкритий чек, а упевненість, що ресурси спрямовуються туди, де це потрібно. І потрібно, щоб Конгрес і Сенат мали можливість відкрито обговорювати це", - заявив Маккарті.

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Автор: 

вибори (6704) Конгрес США (1232) США (23119)


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Топ коментарі
+30
Там мають бути кондони з ВР, дивись і потреб булоб менше у наших хлопців.
А тилових щурів дійсно варто американцям потрусити, час загравань скінчився.
Україна має виграти цю війну не лише з рашкою, але й з мафією при владі....
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08.11.2022 07:34
+29
командир другого батальйону "Азов" подякував Спартц за допомогу у наближенні перемоги.
"Мав честь супроводжувати прифронтовими територіями людину, яка на відміну від українських піар-політиків і справді є причиною лендлізу і всеосяжної допомоги Україні від наших друзів - Сполучених Штатів Америки. Це Victoria Spartz. Перша українка в палаті представників Конгресу США. Справжня республіканка і насправді хороша, чарівна жінка. Її сміливість вражає. З таким союзниками перемога дуже близько", - написав Кухарчук.
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08.11.2022 07:35
+25
Все вірно. Нехай перевіряють. Бо зеленим мародерам тільки дай гроші, все вкрадуть. На форму грошей немає, на пікапи, буржуйки теж, а от на бєнямарафон і велике крадівництва гроші у зелених мародерів є завжди.
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08.11.2022 07:32
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смішно читати індивідуумів які навіть просто для того щоб себе в першу чергу заспокоїти,що все нормально і не варто над цим переживати починають наводити різні аргументи неадекватні для того щоб виправдати такі можливі дії від американців. Дійде скоро до того,що перед ними потрібно убде за кожен патрон відчитуватися,яка це нафіг допомога тоді? Вони мізер взагалі з того що могли б надати надають,стільки скільки вони залишили талібам в Афганістані в порівнянні з тим,що нам надали то тут навіть 5% немає. То там вони не звітували ні перед ким... До сраки такий ленд ліз,ленд ліз це коли зброя йде прямим потоком і ніхто тобі не розказує де ти її маєш застосовувати, ніхто її не рахує і не каже можна стріляти по тих цілях чи не можна
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08.11.2022 08:26 Відповісти
А яка може бути довіра у притомних людей до зеленої наволочі?
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08.11.2022 08:31 Відповісти
До чего тут ці вкиди з методичок про зелених ? Військова допомога йде у ЗСУ, там хлопці цією зброєю воюють та завдяки їй виживають. Himars чи M777 можна вільно купити на куренівці, що треба звітувати, куди вони пішли ?
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08.11.2022 08:56 Відповісти
Я казав про притомних людей. Де у мене хоч слово про звітування?
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08.11.2022 12:40 Відповісти
То до чого тоді цей флуд, якщо у новині йдеться саме про збільшене звітування щодо поставок нам зброї у разі приходу до влади республіканців ? Аби хоч щось про зелених ляпнути ?
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09.11.2022 06:15 Відповісти
Выглядит как галимый американский популизм для получения голосов на выборах от средних американцев, которые на карте даже не смогут показать Украину, а о Будапешском меморандуме скажут, что это какой-то фильм. Об избирателях все понятно, но со стороны политиков в сторону Украины - это полный цинизм.
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08.11.2022 08:38 Відповісти
на счет "американского популизма", иди за кораблем и не сворачивай, портянка куйловская.
есть американский практицизм и об этом знает весь мир ( кроме тебя и куйла конечно)
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08.11.2022 09:02 Відповісти
Фсбшная ботяра, недавно зарегистрированная, вали нах с форума, здесь денег не платят. И нечего здесь оправдывать ********** консервы, даже если они американские
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08.11.2022 10:21 Відповісти
не расслышал. так куда тебе его засунуть?
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08.11.2022 18:43 Відповісти
Сначала, ботяра, из ушей своих достань, а то, я вижу, кроме нюха ты ещё и слух потерял
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08.11.2022 20:56 Відповісти
плывешь в правильном направлении. точно за кораблем.
главное, не сворачивай с курса 🤣🤣🤣🤣
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08.11.2022 21:34 Відповісти
Тебя этой фразой видно часто посылали, что её ты так хорошо запомнил. Кремлёвские боты ее все время вспоминают. Задевает видно она их хорошо. И ты тоже как оказалось не исключение )).
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08.11.2022 23:09 Відповісти
Типичная грызня между респами и демокрами.
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08.11.2022 09:01 Відповісти
Гарна новина, це робити обов'язково, потрібен контроль над зеленими
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08.11.2022 09:04 Відповісти
А де дівся обіцяний 4 зірковий генерал по контролю чи республіканці протискують свою довірену особу і що електронна звітність нашими колоборантами зламано.
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08.11.2022 09:30 Відповісти
Ну це взагалі-то правильно. Бо це і в інтересах українців - щоб передана допомога йшла за призначенням, на фронт. А не у кишені декого...
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08.11.2022 09:50 Відповісти
А вы суки отчитайтесь куда дели наше ЯО за которое вы нам обещали защиту. И потребуйте от ссср отчеты о лендлизе которое вы безконтрольно сумашедшими партиями поставляли во время спецоперации господина Адольфа Гитлера
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08.11.2022 10:01 Відповісти
А что помощь Украине предоставляется на условиях "открытого чека"? Что-то не вижу покупок Ф-16, ракет АтакМС и даже маленьких БМП Бредли... Т.е. всё-таки чек закрытый и заранее обговоренный. Далее проверки это хорошо, так вроде как они есть и много и претензий особых нет. Гуманитарочку воруют, это наши люди, куда без этого совок в головах есть, но технику и оружие всё ок. Короче обычный популизм перед днём выборов.
Потом скажет, вота мол технику и оружие в Украине не воруют, попадает в армию, это я мол проконтролировал ))
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08.11.2022 10:28 Відповісти
Єрмаку приготуватися.
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08.11.2022 10:48 Відповісти
Сперва разберитесь, что такое нынешний ленд-лиз!
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08.11.2022 10:54 Відповісти
все просто - під приводом звітів і перевірок зовсім остановлять поставки, та ще й звинуватять Україну. вискоче якась вікторія спартс і як почне гроші пу відробляти.
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08.11.2022 11:25 Відповісти
ці заяви всього лише передвиборчий інструментарій, я впевнений що всі механізми контроля працюють, бо донори добре розуміють і важливість і всі корупційні ризики.
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08.11.2022 12:11 Відповісти
...и это будет правильно.
Кредитор должен понимать и видеть, как заёмщик собирается возвращать бабки.
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08.11.2022 12:20 Відповісти
Зі зброєю у нас все норм. Залужному ми довіряємо. Хай перевірять інші статті допомоги. Особливо ті, біля яких причаїлися Тимошенко Кирюша, Арахнохамія та інші друзі.
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08.11.2022 14:13 Відповісти
Ми були б дуже вдячні, якщо б Штати принагідно перевірили офшорні рахунки нашої політичної верхівки.
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08.11.2022 16:12 Відповісти
Тімоті Снайдер. Про внесок українців у безпеку США та світу*

Про Тімоті Снайдера та його лекції зараз багато говорять в Україні. Минулого місяця ми вже публікували на Патреон-каналі його статтю про можливі сценарії закінчення війни; і вона викликала жвавий інтерес підписників. Сьогодні ж пропонуємо вам твіттер-тред, у якому Снайдер пояснює, чому американські політики мають бути вдячні українцям.

https://telegra.ph/Snyder-11-08 повний текст перекладу тут

[опубліковано 6 листопада 2022 року]

Я чув від деяких республіканців, що українська боротьба задорого обходиться американцям. Це твердження як ніколи далеке від правди. Українська боротьба надає американцям неймовірні можливості в галузі безпеки. 1/

Насправді Україна, яка опирається вторгненню росії, що несе з собою геноцид, набагато більше зробила для американської безпеки, ніж робить чи могла би зробити будь-яка американська політика. Завдяки боротьбі України змінилася глобальна рівновага, і в найближчі десятиліття, найімовірніше, світ буде мирним. 2/

Республіканці заявляють, що справжній суперник Америки в довгостроковій перспективі - це Китай. Демократи погоджуються. У сценарії американсько-китайської війни є вторгнення Китаю на Тайвань. Опираючись російському вторгненню, українці продемонстрували: такі операції здійснювати складно. Відповідно, ймовірність цього сценарію знизилася. 3/

https://telegra.ph/Snyder-11-08 повний текст перекладу тут

*Матеріал подано у формі твіттер-треду, оскільки саме в твіттері автор опублікував цей есей.

Переклад: Тетяна Саніна
Редакція: Антоніна Ящук

https://threadreaderapp.com/thread/1589260108537610240.html Оригінал тут

Тімоті Снайдер - американський історик та письменник. Професор Єльського університету. Фахівець з історії Східної Європи, зокрема України, Польщі, Росії.
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09.11.2022 06:00 Відповісти
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