Вранці окупанти завдали удару ракетами С300 по одному із сіл на Запоріжжі
Сьогодні, 8 листопада, зранку російські окупанти вдарили ракетами С300 по одному із сіл Запорізького району.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні зранку російські терористи нанесли удар ракетами С300 по одному з сіл Запорізького району. Один ворожий боєприпас вибухнув біля господи, пошкодивши будинок і споруди, інша ракета розірвалась у полі", - написав він.
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показати весь коментар08.11.2022 08:03 Відповісти Мені подобається 4
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