Вранці окупанти завдали удару ракетами С300 по одному із сіл на Запоріжжі

Сьогодні, 8 листопада, зранку російські окупанти вдарили ракетами С300 по одному із сіл Запорізького району.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку російські терористи нанесли удар ракетами С300 по одному з сіл Запорізького району. Один ворожий боєприпас вибухнув біля господи, пошкодивши будинок і споруди, інша ракета розірвалась у полі", - написав він.

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