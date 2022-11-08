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Вранці окупанти завдали удару ракетами С300 по одному із сіл на Запоріжжі

область,запорізька

Сьогодні, 8 листопада, зранку російські окупанти вдарили ракетами С300 по одному із сіл Запорізького району.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку російські терористи нанесли удар ракетами С300 по одному з сіл Запорізького району. Один ворожий боєприпас вибухнув біля господи, пошкодивши будинок і споруди, інша ракета розірвалась у полі", - написав він.

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Автор: 

обстріл (28732) ракети (4033) Запорізька область (3653) Старух Олександр (199)


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Кацапи руйнують села знищуючи продовольчу базу України. Таким чином вони діяли теж коли боролись з УПА.
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08.11.2022 08:03 Відповісти
 
 