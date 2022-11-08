Окупанти вбили 3 мирних жителів Донеччини за добу, виявлено тіла 4 цивільних, загиблих під час окупації, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу окупаційні війська РФ вбили 3 цивільних жителів у Донецькій області.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 7 листопада росіяни вбили 3 цивільних на Донеччині: у Бахмуті та Красногорівці.



Крім того, правоохоронці виявили тіла 4 убитих росіянами під час окупації - у Ямполі.



Ще 7 людей в області зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: ракетні удари по Краматорську, обстріли низки населених пунктів. ФОТОрепортаж