УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11851 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
516 1

Окупанти вбили 3 мирних жителів Донеччини за добу, виявлено тіла 4 цивільних, загиблих під час окупації, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу окупаційні війська РФ вбили 3 цивільних жителів у Донецькій області.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 7 листопада росіяни вбили 3 цивільних на Донеччині: у Бахмуті та Красногорівці.

Крім того, правоохоронці виявили тіла 4 убитих росіянами під час окупації - у Ямполі.

Ще 7 людей в області зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: ракетні удари по Краматорську, обстріли низки населених пунктів. ФОТОрепортаж

Окупанти вбили 3 мирних жителів Донеччини за добу, виявлено тіла 4 цивільних, загиблих під час окупації, - ОВА 01

Автор: 

Донецька область (8607) Кириленко Павло (907)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.11.2022 10:07 Відповісти
 
 