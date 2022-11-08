Окупанти вбили 3 мирних жителів Донеччини за добу, виявлено тіла 4 цивільних, загиблих під час окупації, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
За минулу добу окупаційні війська РФ вбили 3 цивільних жителів у Донецькій області.
Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"За 7 листопада росіяни вбили 3 цивільних на Донеччині: у Бахмуті та Красногорівці.
Крім того, правоохоронці виявили тіла 4 убитих росіянами під час окупації - у Ямполі.
Ще 7 людей в області зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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показати весь коментар08.11.2022 10:07 Відповісти Мені подобається 0
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