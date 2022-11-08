На території Білорусі триває формування спільного з Росією угруповання військ, - Генштаб ЗСУ
У Білорусі спільно з росіянами триває формування угруповання військ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
"На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.
Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи РФ інфраструктуру, територію та повітряний простір.
Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території Республіки Білорусь".
Топ коментарі
+8 vsbu vsbu
показати весь коментар08.11.2022 08:54
+8 Лариса Щепак
показати весь коментар08.11.2022 08:57
+7 Bob Fayn
показати весь коментар08.11.2022 08:50
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В Беларуси растет напряженность между военными двух государств. Многочисленные конфликтные ситуации связаны с прецедентами пренебрежительного отношения российских военных к белорусам.
"Военная полиция РБ не может сдерживать противоправное поведение россиян. В частности, в докладных записках, которые подаются старшими офицерами ВС РБ на основе жалоб своих рядовых военнослужащих, указывается на пренебрежительные высказывания и поведение россиян в отношении белорусов. В частности, с использованием унижений на основе этнических характеристик. Количество прецедентов быстро растет, что приводит к неконтролируемой эскалации напряжения в Беларуси", - сообщает ГУР.
https://crime-ua.com/node/30215