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На території Білорусі триває формування спільного з Росією угруповання військ, - Генштаб ЗСУ

рф,білорусь,військові

У Білорусі спільно з росіянами триває формування угруповання військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи РФ інфраструктуру, територію та повітряний простір.

Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території Республіки Білорусь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські мобілізовані в Білорусі масово хворіють і конфліктують із білорусами, - ГУР

Автор: 

армія рф (17557) Білорусь (7944)


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Топ коментарі
+8
Ого, залетів....чи шо? на якому місяці? Буває...
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08.11.2022 08:54
+8
Якщо потрiбно буде повзти, то руками землi не дiстане..))
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08.11.2022 08:57
+7
цілий генерал-майор білорусів.Сил Спиртових Операцій..просто -звєрь
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08.11.2022 08:50
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Для Зелі це не є загрозою Україні !
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08.11.2022 08:44 Відповісти
Російських чмобиків з кадровими бульбашами хотять зхрестити. На сьогодні вони поки що між собою виясняють відносини кулаками,хоча бульбаші з квіточками
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08.11.2022 08:46 Відповісти
Білорусія навчальний центр підготовки рашистів.потім будуть тих вояк перекидувати на різні напрямки.
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08.11.2022 08:46 Відповісти
цілий генерал-майор білорусів.Сил Спиртових Операцій..просто -звєрь
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08.11.2022 08:50 Відповісти
Ого, залетів....чи шо? на якому місяці? Буває...
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08.11.2022 08:54 Відповісти
Якщо потрiбно буде повзти, то руками землi не дiстане..))
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08.11.2022 08:57 Відповісти
Буде котитися як колобок.
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08.11.2022 09:09 Відповісти
А крайній зліва - головний жіночий консультант стоїть, строгий такий
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08.11.2022 09:17 Відповісти
цей хенерал з "парашутом" і спить і ходить і бдить та бздить
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08.11.2022 09:17 Відповісти
а дипломатические отношения не разрывают, почему?
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08.11.2022 09:07 Відповісти
Можливо вважають що достатньо закритого кордону
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08.11.2022 09:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HKP5oLBWNBU&ab_channel=SvetalnaYakushenko
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08.11.2022 09:16 Відповісти
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08.11.2022 10:11 Відповісти
Доугруповуються так, що ляжуть у спільну могилу.
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08.11.2022 10:30 Відповісти
РОССИЙСКИЕ МОБИЛИЗОВАННЫЕ НАСАЖДАЮТ В БЕЛАРУСИ АНТИСАНИТАРИЮ И ПРЕВОСХОДСТВО СВОЕЙ РАСЫ
В Беларуси растет напряженность между военными двух государств. Многочисленные конфликтные ситуации связаны с прецедентами пренебрежительного отношения российских военных к белорусам.

"Военная полиция РБ не может сдерживать противоправное поведение россиян. В частности, в докладных записках, которые подаются старшими офицерами ВС РБ на основе жалоб своих рядовых военнослужащих, указывается на пренебрежительные высказывания и поведение россиян в отношении белорусов. В частности, с использованием унижений на основе этнических характеристик. Количество прецедентов быстро растет, что приводит к неконтролируемой эскалации напряжения в Беларуси", - сообщает ГУР.

https://crime-ua.com/node/30215
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08.11.2022 11:35 Відповісти
ЗЕублюдок чекає поки вони ударять замість того щоб увійти на територію Білорусі і створити там Комітет Звільнення, або проголосити чергову Народну Республіку. Буде як з Іранськими дорогами, всі про них знали але виявились не готовими.
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08.11.2022 13:12 Відповісти
 
 