На території Білорусі триває формування спільного з Росією угруповання військ, - Генштаб ЗСУ

У Білорусі спільно з росіянами триває формування угруповання військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи РФ інфраструктуру, територію та повітряний простір.

Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території Республіки Білорусь".

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