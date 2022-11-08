На відбудові "Мрії" очільники "Укроборонпрому" хочуть покласти в кармани понад $600 млн. Не відомо, чи зможе "Антонов" закінчити проєкт", - конструктор Вовнянко

Генеральний директор ДП "Антонов" Євген Гаврилов 7 листопада повідомив, що Україна почала відбудовувати знищений росіянами у Гостомелі Ан-225 "Мрія". Вартість відбудови найбільшого літака у світі Гаврилов оцінив у 500 мільйонів євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, цю новину прокоментував для ZN.ua експровідний конструктор, керівник служби конструкторів з проєктування, побудови і сертифікації літака Ан-225 Анатолій Вовнянко.

Як зазначається, одразу після знищення літака в "Укроборонпромі" називали цифри у 3 млрд доларів, у травні ціна відбудови "знизилася" до 800 мільйонів - таку суму назвав президент України Володимир Зеленський.

"Наразі добудова другого літака Ан-225 (крила і фюзеляж були побудовані в 1988-1989 роках) з використанням частини агрегатів, хвостового оперення, обладнання, двигунів і шасі що залишились від першого літака буде коштувати близько 150-190 млн доларів", - пояснює Вовнянко.

Як приклад конструктор наводить ціни на проєктування "з нуля" сучасних літаків такого ж класу:

- А-380 - новітній пасажирський літак коштує 489 млн доларів, у вартість входять пасажирське обладнання і кошти на розробку;

- Літак Roc - одиничний екземпляр для космічних пусків ракет коштує 400 млн доларів, у суму входять видатки на проектування, підготовку виробництва і будівництво.

Водночас середня зарплата робітників, конструкторів і інженерів на Airbus і Boeing – п’ять-сім тисяч доларів на місяць, а в ДП "Антонов" 500-700 доларів.

"В одній з найбідніших країн світу тільки на відбудові одного літака "Мрія" (з двох раніше побудованих) очільники ДК "Укроборонпром" хочуть покласти собі на кармани більше 600 млн доларів", - зауважує конструктор.

Також читайте: У компанії "Антонов" уточнили інформацію про будівництво нової "Мрії": розпочалися конструкторські роботи, готові 30% комплектуючих

Чи є проєкт з відбудови "Мрії" економічно вигідним? Анатолій Вовнянко вважає, що ні. За його оцінками, знадобиться близько 100 років щоб вкладені у відбудову кошти окупилися. До того ж, ДП "Антонов" давно перебуває в критичному стані і невідомо, чи зможе закінчити цей проєкт."Незрозуміло навіщо рухатися в минуле а не в майбутнє? Літак Ан-225 був побудований в СРСР і здійснив перший політ 21 грудня 1988 року. Спочатку він розроблявся для транспортування ОК "Буран" і ракети "Енергія", а після розпаду СРСР почав один-два рази на рік використовуватися для перевезення вантажів. Під час піку пандемії коронавірусу літак почали більше використовувати для перевезення медичного обладнання", - аргументує конструктор.

В "Укроборонпромі" пропонують відбудувати літак у пам’ять про льотчиків, які загинули, захищаючи українське небо. Проте реальним кроком у майбутнє, увічненням пам’яті героїв та допомогою ЗСУ, на думку конструктора, стане будівництво нових Ан-178, кожен з яких може носити ім’я загиблого.

В 2020 році між ЗСУ і ДП "Антонов" був підписаний контракт на поставку трьох літаків Ан-178. Станом на зараз планер офіційно готовий на 80%. У ньому мали замістити російські комплектуючі авіоніки, без якою літак не злетить у небо. Однак на першому дослідному літаку на якому проводитимуть сертифікацію залишилась значна частина російських комплектуючих.

"Наразі основним транспортним літаком ЗСУ є літак Іл-76. Це чудовий літак який створеній 51 рік тому і який через 10-15 років завершить свій життєвий цикл в Україні. Потрібно почати розробляти йому на заміну новий український літак, наприклад, Ан-188. Причому розробку необхідно робити з підключення іноземних партнерів, щоб мати кошти для розробки і ринки збуту", - наголошує конструктор.

Також читайте: "Антонов" оголосив про будівництво другого Ан-225 "Мрія": роботи ведуться в таємному місці, - ЗМІ

Крім того, на його думку, необхідно разом з військовими визначитися які ще літаки їм потрібні для вирішення логістичних і навчальних проблем сучасної армії: можливо, літак на заміну Ан-26 чи літак типу Ан-28 або Ан-38. Є сенс замість відбудови минулого зосередилися на побудові майбутнього.