Коли Байден говорив про "звільнення" Ірану, то виражав солідарність з протестувальниками, - Білий дім

Президент США Джо Байден мав на увазі солідарність із протестувальниками, коли говорив про "звільнення" Ірану.

Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, Байден говорив про "настрій, який США висунули з початку протестів в Ірані".

"Саме висловлення нашої солідарності з протестувальниками. Ми робимо це з перших днів цих мирних демонстрацій. Річ у тому, що Іран - його уряд стикається з проблемами, які здебільшого створені ним самим", - сказав Прайс.

Він зазначив, що за протести в Ірані несе відповідальність лише влада країни, а іранський режим не може звинувачувати в них США.

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Нагадаємо, нещодавно Байден виступав на передвиборчому мітингу на підтримку представника демократів Майка Левіна. На заході прихильники протестів підняли телефони із написом FREE IRAN ("Свободу Ірану").

"Не хвилюйтеся, ми звільнимо Іран. Вони звільнять себе дуже скоро", - сказав тоді американський президент.