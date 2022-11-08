Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 77 170 осіб (+710 за добу), 2 786 танків, 1 791 артсистема, 5 654 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 8 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 77 170 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, ще 710 російських окупантів ліквідовано в Україні - найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.11 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 77170 (+710) осіб ліквідовано,
танків - 2786 (+15) од,
бойових броньованих машин - 5654 (+24) од,
артилерійських систем - 1791 (+9) од,
РСЗВ - 391 (+0) од,
засоби ППО - 203 (+1) од,
літаків - 278 (+1) од,
гелікоптерів - 260 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1476 (+4),
крилаті ракети - 399 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4216 (+17) од,
спеціальна техніка - 159 (+2).
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