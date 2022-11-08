Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 77 170 осіб (+710 за добу), 2 786 танків, 1 791 артсистема, 5 654 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 8 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 77 170 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, ще 710 російських окупантів ліквідовано в Україні - найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.11 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 77170 (+710) осіб ліквідовано,

танків - 2786 (+15) од,

бойових броньованих машин - 5654 (+24) од,

артилерійських систем - 1791 (+9) од,

РСЗВ - 391 (+0) од,

засоби ППО - 203 (+1) од,

літаків - 278 (+1) од,

гелікоптерів - 260 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1476 (+4),

крилаті ракети - 399 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4216 (+17) од,

спеціальна техніка - 159 (+2).

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