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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 77 170 осіб (+710 за добу), 2 786 танків, 1 791 артсистема, 5 654 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 8 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 77 170 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, ще 710 російських окупантів ліквідовано в Україні - найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. 

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.11 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 77170 (+710) осіб ліквідовано,

танків  - 2786 (+15) од,

бойових броньованих машин - 5654 (+24) од,

артилерійських систем - 1791 (+9) од,

РСЗВ - 391 (+0) од,

засоби ППО -  203 (+1) од,

літаків - 278 (+1) од,

гелікоптерів - 260 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 1476 (+4),

крилаті ракети - 399 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4216 (+17) од,

спеціальна техніка - 159 (+2).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищили понад 500 російських зеків, які поїхали вбивати в Україну. ПЕРЕЛІК

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 77 170 осіб (+710 за добу), 2 786 танків, 1 791 артсистема, 5 654 броньовані машини 01

Автор: 

армія рф (17557) Генштаб ЗС (6647) ліквідація (3992) техніка (1834) втрати (4417)


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Топ коментарі
+31
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 77 170 осіб (+710 за добу), дякую збройним силам України. Путін терпить крах. Тому з'явилось багато всяких переговірників, які хочуть спасти Путіна і його режим. Ні яких переговорів не може бути, тільки капітуляція Росії на умовах України і її справжніх союзників
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08.11.2022 09:24
+25
Красівоє!!!
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08.11.2022 09:16
+17
День ББМ, авто, танків, ну і орків. Слава Україні ))
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08.11.2022 09:29
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Красівоє!!!
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08.11.2022 09:16 Відповісти
Патєрь нєт
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08.11.2022 09:21 Відповісти
Фсьо па плану
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08.11.2022 13:00 Відповісти
5 тісч, Мамай клянус!!!

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08.11.2022 18:12 Відповісти
Та шо ж ти робиш оце проти ночі...., хух шоб тебе дощ намочив! А як присниться???? Дуже крупний план...ни нада
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08.11.2022 18:15 Відповісти
Надіюсь мене правильно зрозуміли "Патерь нет, патаму шта их там нет"
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08.11.2022 18:18 Відповісти
Авідакажітє....(с)
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08.11.2022 18:20 Відповісти
, хочеш шоб я издох зо сміху?
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08.11.2022 18:22 Відповісти
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 77 170 осіб (+710 за добу), дякую збройним силам України. Путін терпить крах. Тому з'явилось багато всяких переговірників, які хочуть спасти Путіна і його режим. Ні яких переговорів не може бути, тільки капітуляція Росії на умовах України і її справжніх союзників
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08.11.2022 09:24 Відповісти
День ББМ, авто, танків, ну і орків. Слава Україні ))
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08.11.2022 09:29 Відповісти
Тенденція знищення рашистів зберігається. Денацифікація і демілітарізація в дії. І це роблять ЗСУ 1
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08.11.2022 09:38 Відповісти
кожен день ,більше пів тисячі неймовірно..м'ясо і фарш
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08.11.2022 09:45 Відповісти
с таким темпом по утилизации свиноцабак - цифра 100 000 могилизированных, будет до нового года...!!!
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08.11.2022 09:46 Відповісти
до 10 декабря управимся с сотней
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08.11.2022 11:03 Відповісти
На жаль, такі втрати не впливають на громадську думку московитського суспільства. Вони співмірні з втратами від перепою і передозу. 7 мільйонів можливо спонукали б якусь частину московитів замислитись.
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08.11.2022 10:00 Відповісти
впливают, давно з'явилися посуги по "безболісному" перелому руки (ноги) та інших відкосів і кількість тих хто підтримує спецобосрацію впала з 25 до 15 відсотків.
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08.11.2022 10:03 Відповісти
На московії нема ні громади ні суспільства, тому там не існує громадської думки.
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08.11.2022 10:48 Відповісти
Знищення кривавих пітекантропів - гарантія, що вони більше не будуть нападатиі, захоплювати і вбивати. А як там "громадська думка" мокшанського суспільства. то останнє, що цікавить світове суспільство і нас. Ціль - поставити утилизацію недолюдей на промисловий і конвейерный потік.
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08.11.2022 12:02 Відповісти
Впливає на кацапів чи не впливає яка різніця. Рашинців потрібно бити так щоб у них виробився рефлекс як у "собаки Павлова", якщо даже подивились в сторону України, то там смерть і біль
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08.11.2022 13:07 Відповісти
Начхати на думку кацапського суспільства. Тільки ідіоти бажають "миру та злагоди" та сподіваються на те, що той мир протримається хоч 5 років, якщо рашка не розвалиться... Для всіх нормальних людей вже очевидно: чим більше ми їх вб'ємо, тим краще. А так як ми вбиваємо в товарних кількостях саме ту частку кацапів, на якій "тримається" кацапія (від призову не можуть "відкосити" якраз ті, хто реально працює і на чиїх "плечах" лежить і підтримка економіки, і демографічна ситуація), то саме зараз Україна знищує цілий набір потенціалів засрашки на десятиріччя вперед: демографічний, військовий, економічний, технологічний тощо.
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08.11.2022 23:28 Відповісти
це ще не враховують взятих в полон
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08.11.2022 10:02 Відповісти
И самоваров и не боевые потери и френдлифаер и умерших после госпитализации. Но база для теоретических вычислений всего этого.
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08.11.2022 10:11 Відповісти
АвтоВАЗ анонсировал новую модель Lada. Первые подробности

Речь идет новой модели Lada B-класса. Автомобиль построят на платформе CMF-B, как и все новинки АвтоВАЗа(с)
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08.11.2022 18:14 Відповісти
І алконаркофаєр
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08.11.2022 18:35 Відповісти
,,Наша русофобія ще недостатня,, ( Сергій Стерненко ).
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08.11.2022 10:14 Відповісти
Ура,Слава Україні,Слава ЗСУ.Наш день дома зранку починається з ціфри дохлих кацапов,ми молимось за Україну зранку і вечері.
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08.11.2022 11:09 Відповісти
ну орки - то таке, баби ісчо... а от скільки вони протянуть з такими втратами в техніці?
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08.11.2022 11:35 Відповісти
царь пушка в різервє (дві, мацковская і данєцкая), да іщо піщалі та фузеі па музеям
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08.11.2022 13:26 Відповісти
У рашки в лучшем случае на ходу осталось 630танков. Разбив этот кулак а так же паралельно ослабив армию по другим направлениям можно готовить (нужно! Без этого не победить навсегда) нужно и можно готовить поход на Москву
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08.11.2022 16:16 Відповісти
Ніякого танкового "кулака" не існує. Скільки б там не залишилось танків "на ходу" (і щодо "залишилось всього 630 танків" - це, дуже вірогідно, брехня, в них є більше) вони розмазані по всій 700км лінії фронту. Саме тому почалися такі втрати особового складу в кацапів (бо батальйону+ кожен день) - вони не можуть вже виставляти навіть танкові батальйони в атаку і гонять на кулемети ЗСУ чмобіків. Тобто, спробувати сконцентрувати 2-3 танкових батальйони-то вони зможуть. Тільки через тиждень на тих напрямках, я ких вони знімуть танкові роти з резервів - ЗСУ просто виріже піхоту, яка залишиться беззахисною без броні та оперативної підтримки танкових гармат...
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08.11.2022 23:33 Відповісти
З бронею і артсистемами гарненька картина вимальовується.До Нового року випиляємо майже все нормальне.Ну і екіпажі теж випаровуються з танків з пристойною швидкістю...
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08.11.2022 18:39 Відповісти
"Розм'якшення оборони" кацапів прийняло такі темпи, що керівництво кацапів на всіх дипломатичних рівнях почало просити "перемовини" і підняло взагалі всі "консерви" на Заході для примушення України до "перемовин". Бо ще 2-3 місяці такого темпу винищення техніки - і в обороні в них реально залишиться тільки ненавчена піхота, яку будуть різати як баранів ще в рази швидше.
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08.11.2022 23:37 Відповісти
 
 