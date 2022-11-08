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РФ встановлює на окупованих територіях протитанкові конструкції, відомі як "зуби дракона", - британська розвідка

рф

Росія зміцнює свої позиції в районах окупації на півдні та сході України. Це має запобігти швидкому прориву Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, Росія розпочала будівництво оборонних споруд навколо окупованого південноукраїнського міста Маріуполя. Для цього на двох заводах виробляються залізобетонні пірамідальні протитанкові конструкції, відомі як "зуби дракона".

"Зуби дракона" встановлені між Маріуполем та селом Микільське та від північного Маріуполя до села Старий Крим. Маріуполь є частиною російського "сухопутного мосту" із Росії до Криму, ключової логістичної лінії зв'язку.

За даними британської розвідки, "зуби дракона" додатково спрямовані на підготовку оборонних укріплень в окупованих Запорізькій та Херсонській областях.

У Міноборони Британії зазначають, що Росія зміцнює свої позиції у районах окупації. 19 жовтня 2022 року власник "групи Вагнера" Євген Пригожин заявив про будівництво укріпленої "лінії Вагнера" - оборони в окупованій Росією Луганській області.

"Ця діяльність передбачає, що Росія докладає значних зусиль для підготовки глибокоешелонованої оборони за своєю нинішньою лінією фронту, що, ймовірно, запобігатиме будь-якому швидкому просуванню України у разі прориву", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: РФ не зможе здобути перевагу в повітрі найближчими місяцями, - британська розвідка

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Велика Британія (5620) розвідка (3871) росія (65459)


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Танки увы не летают
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08.11.2022 09:24 Відповісти
От дракона , одни зубы остались
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08.11.2022 09:32 Відповісти
То це оті антипаркувальні пірамідки?

Геморой дракона то, а не зуби.
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08.11.2022 09:34 Відповісти
Уже писали, что эти укрепления в условиях полей Украины "нічого не варті" , обходятся и разрушаются двумя-тремя выстрелами для организации прохода через заграждения
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08.11.2022 09:36 Відповісти
Наскільки пам*ятаю з історії ІІ Світової, ні на лінії Мажіно, ні на лінії Зігфріда ні чорта ці "зуби" в обороні не допомогли.
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08.11.2022 09:39 Відповісти
******* інженерна техніка , в змозі швидко поламати будь які зуби дракона . . Вони зможуть затримати наступ , хіба що на якусь годину .
Кацапи таки дійсно , ментально застрягли в совку , і досі воюють по підручникам другої світової війни .
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08.11.2022 10:12 Відповісти
Хай думають що це їм допоможе...
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08.11.2022 10:35 Відповісти
Надо эти зубы выковырять, зарядить в катапульты и устроить осаду мордора Баллистическая цель лол
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08.11.2022 10:52 Відповісти
Захисні протитанкові споруди це методи початку-середини 20-го століття і в 21-му вже майже неактуальні. І під час Другої Світової вони не дуже допомагали, а з розвитком авіації та реактивної артелерії можуть стримати просування супротивниика максимум на пів доби-добу.
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08.11.2022 13:04 Відповісти
 
 