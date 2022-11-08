Доба на Миколаївщині: ворог обстріляв 6 громад, є руйнування та поранені

Вчора, 7 листопада, з 08:45 ворог завдавав ударів по населеному пункті Первомайської громади Миколаївщини. Влучання були по об’єкту промислової інфраструктури та за межами пункту. Постраждалих немає.

Про це повідомив у телеграм-каналі очільник Миколаївщини Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Також, за його словами, вчора з 10:00 були обстріли по території населеного пункту Куцурубської громади. Влучання за межами пункту. Як повідомляє, ОК "Південь" ворог обстрілював громаду із РСЗВ "Град". Постраждалих та руйнувань немає.

"Крім того, вдень, 7 листопада, орієнтовно о 13:30 обстрілів зазнав населений пункт Шевченківської громади. Внаслідок чого пошкоджено газопровід, який наразі відновлено. Поранення отримала одна людина. Ввечері, 7 листопада, о 18:00 через обстріли населеного пункту Галицинівської громади пошкоджено об’єкт інфраструктури. Наслідки пошкоджень уточнюються. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що вчора, 7 листопада, з 10:00 до 19:00 та о 21:50 під обстрілами перебували три населених пункти Широківської громади. У результаті чого пошкоджено три житлових будинки, лінію електропередач, будинок культури, заклад освіти та місцевий ринок. Постраждалих немає.

Також вчора з 10:00 до 15:00 обстрілів зазнали околиці населеного пункту Інгульської громади. Пошкоджень та постраждалих немає.

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Тривають обстріли Березнегуватської громади. Так, вчора о 15:35, 18:10, 18:45 та 21:30 обстріли були між та за межами населених пунктів громади. Постраждалих немає. Детальна інформація уточнюється.

За даними Кіма, у Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.