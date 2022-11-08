Зранку в Севастополі лунали вибухи. Развожаєв каже, що ППО "збила БПЛА над акваторією"
Зранку 8 листопада в окупованому Севастополі лунали звуки вибухів.
Про це повідомляли у місцевих телеграм-каналах, інформує Цензор.НЕТ.
Пізніше так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що "спрацювала система ППО".
"Попередньо, збили БПЛА над акваторією", - запевняє він.
Топ коментарі
+9 arye z.
показати весь коментар08.11.2022 09:44
+4 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар08.11.2022 09:37
+4 Qq Qqq #455433
показати весь коментар08.11.2022 09:56
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а чому програють це теж відомо, бо війна зара вже не проти України а проти всього НАТО!