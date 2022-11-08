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Новини Війна
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Зранку в Севастополі лунали вибухи. Развожаєв каже, що ППО "збила БПЛА над акваторією"

севастополь

Зранку 8 листопада в окупованому Севастополі лунали звуки вибухів.

Про це повідомляли у місцевих телеграм-каналах, інформує Цензор.НЕТ.

Пізніше так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що "спрацювала система ППО".

"Попередньо, збили БПЛА над акваторією", - запевняє він.

Також читайте: Російські військові кораблі в бухті окупованого Севастополя атакували "люди доброї волі", - Кулеба

Автор: 

безпілотник (4220) Крим (14176) ППО (3224) Севастополь (556)


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Топ коментарі
+9
Якби у стада, яке називається "російським народом", були мізки, то вони б поцікавилися: - Як же воно так вийшло, що замість обіцяного "Київ за три дні" через 8 місяців війни щоденні вибухи в Севастополі. Значить генерали тупі, значить, начгенштаба не годиться, значить міністр оборони і сам Верховний не розуміють, що вони роблять. Але на жаль у цього покірного стада мізків немає і тому вони не тільки не ставлять питання - А навіщо ми цю війну взагалі розпочали? Вони навіть не запитують - А чому нас б'ють?
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08.11.2022 09:44
+4
Мабуть каміння з неба! День бавовни оголошує відкритим
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08.11.2022 09:37
+4
Все вони розуміють, просто признати очевидне не хочуть, бояться що великодержавна корона впаде в сральнік на городі ))
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08.11.2022 09:56
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Мабуть каміння з неба! День бавовни оголошує відкритим
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08.11.2022 09:37 Відповісти
Бавовнятко прокинулося і завітало до кацапів трохи розважитися. Будимо чекати - кораблі чи міст. Звичайно, що бажано і те, і інше. Рекомендована кількість кацапських лоханок - всі.
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08.11.2022 09:40 Відповісти
Тока один беспилотник(прилетел)? ППО разведчик?
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08.11.2022 09:42 Відповісти
Якби у стада, яке називається "російським народом", були мізки, то вони б поцікавилися: - Як же воно так вийшло, що замість обіцяного "Київ за три дні" через 8 місяців війни щоденні вибухи в Севастополі. Значить генерали тупі, значить, начгенштаба не годиться, значить міністр оборони і сам Верховний не розуміють, що вони роблять. Але на жаль у цього покірного стада мізків немає і тому вони не тільки не ставлять питання - А навіщо ми цю війну взагалі розпочали? Вони навіть не запитують - А чому нас б'ють?
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08.11.2022 09:44 Відповісти
Вы бы всю жизнь пробухивали, дык по утрам, окромя опохмелиться , других мыслей и не наблюдалось бы.
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08.11.2022 09:47 Відповісти
Все вони розуміють, просто признати очевидне не хочуть, бояться що великодержавна корона впаде в сральнік на городі ))
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08.11.2022 09:56 Відповісти
бо то не вони війну почали, а вони грали на попередження... це ж відомо що нацбати вже стояли на кордоні...
а чому програють це теж відомо, бо війна зара вже не проти України а проти всього НАТО!
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08.11.2022 15:27 Відповісти
Брехня. Ніхто БПЛА поодинці запускати не буде. Косорилі влупили зп'яну по чайках...
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08.11.2022 09:45 Відповісти
А птичку жалко
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08.11.2022 10:35 Відповісти
Бааавввоооовввнннаааааа аааа! Кацапи втікай хто може!
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08.11.2022 09:52 Відповісти
Иблис подкрался незаметно. Затряслись ручонки, началась тревога.
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08.11.2022 10:36 Відповісти
 
 