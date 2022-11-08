Зранку в Севастополі лунали вибухи. Развожаєв каже, що ППО "збила БПЛА над акваторією"

Зранку 8 листопада в окупованому Севастополі лунали звуки вибухів.

Про це повідомляли у місцевих телеграм-каналах, інформує Цензор.НЕТ.

Пізніше так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що "спрацювала система ППО".

"Попередньо, збили БПЛА над акваторією", - запевняє він.

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