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Новини Війна
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Макрон виступає за поновлення перемовин між Україною та РФ на умовах Києва

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон виступив за відновлення мирних переговорів між Україною та Росією. При цьому, на його думку, вони мають відбуватися на умовах Києва і в той час, коли це буде зручним для України.

Макрона цитує місцевий телеканал TF1 INFO, інформує Цензор.НЕТ.

"Поточний контекст не дозволяє дати оперативні пояснення щодо цього. Зі свого боку, я продовжую вважати, що в якийсь момент нам доведеться повернутися за стіл переговорів", - сказав Макрон, відповідаючи на запитання журналістів про поновлення переговорів між Україною та РФ під час прес-конференції на 27-й Кліматичній конференції ООН у Єгипті.

Водночас за словами президента Франції, це має бути можливо "зробити на умовах і в той час, які будуть обрані Україною".

"Ми хочемо повернення у мир. Ця справа України визначити умови та час, коли вона захоче повернутися за стіл переговорів", - додав Макрон.

Також читайте: Позиція США і України щодо переговорів з Росією збігається, - Держдепартамент

Глава Франції також сказав, що висування якихось абсолютно радикальних умов для проведення переговорів було б поспішним рішенням.

Автор: 

перемовини (2925) росія (65459) Франція (3084) Макрон Емманюель (1473)


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Топ коментарі
+29
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 77 170 осіб (+710 за добу), дякую збройним силам України. Путін терпить крах. Тому з'явилось багато всяких переговірників, які хочуть спасти Путіна і його режим. Ні яких переговорів не може бути, тільки капітуляція Росії на умовах України і її справжніх союзників
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08.11.2022 09:49
+25
Умови Києва прості.
1. Повне виведення військ на кордони 1991 року.
2. Повернення всіх полонених за 8 років війни.
3. Репарації у повному обсязі, враховуючи ВСІ види завданих збитків.
Тоді можна про щось там говорити далі.
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08.11.2022 10:02
+19
там циферка будет побольше - наши дают только подтверждённые потери свиноцабак...
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08.11.2022 09:56
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 77 170 осіб (+710 за добу), дякую збройним силам України. Путін терпить крах. Тому з'явилось багато всяких переговірників, які хочуть спасти Путіна і його режим. Ні яких переговорів не може бути, тільки капітуляція Росії на умовах України і її справжніх союзників
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08.11.2022 09:49 Відповісти
там циферка будет побольше - наши дают только подтверждённые потери свиноцабак...
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08.11.2022 09:56 Відповісти
Тебя это огорчает?
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08.11.2022 10:03 Відповісти
Так, мене це засмучує. Жодних претензій до захисників України, вони герої і роблять все що можуть. Але так, дуже хочеться щоб всі орки, які прийшли на нашу землю, як найшвидше в неї лягли.
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08.11.2022 10:12 Відповісти
Це так. Але як ми можемо поспостерігати, це нажаль буде дуже не скоро. Їх як баранів (хоча чому це як?) ведуть на забій, вони тільки повинуються, і жаліються, що посилають вбивати українців в некомфортних для них умовах!

Ось, від відчаю вже почали самі себе гвалтувати.
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08.11.2022 10:18 Відповісти
Нам своє робити )) Переможемо.
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08.11.2022 10:33 Відповісти
эта циферка не будет, а она уже есть. в субботу прошлую бывший цапский генерал свр на своем канале данные озвучил - Суббота 5.11.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 77291 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 4 ноября это 23517 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 11 ноября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5308 убитыми и пропавшими безвести.

в этом докладе вообще ни слова о потерях мобиков из л/днр. путену такое вообще не докладывают.
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08.11.2022 10:42 Відповісти
да я не против этих цифр - но скорее всего они не могут быть проверены...
почему...? а санитарные потери 200х свиноцабак...?
просто интересно - узнаем ли мы когда-нибудь настоящие потери свинорылов...?\это у них государственная тайна...\
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08.11.2022 12:02 Відповісти
я думаю, что самой главной их проверкой является объявление пуйлом частичной чмобилизации. )
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08.11.2022 12:07 Відповісти
Які мають будь переговори з Нападником та Катом.
Вигнати Всю цю Нечість за Перебрик.
Та стіну 6 метрову бетонну з автоматичним знищенням орків.
Слава Україні!!!
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08.11.2022 09:51 Відповісти
Ну все правильно сказав. Шо не так?
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08.11.2022 09:51 Відповісти
Що точно не так: "перемовини", "радикальні умови". Абсолютно ВСІ розуміють, буть які перемовини - це капітуляція України, питання тільки в об'ємі капітуляції.
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08.11.2022 10:20 Відповісти
Перемовин хоче не Макрон а автори маніпуляційної "новасті", які зробили акцент на слові перемовини опустивши контекст - "на умовах України".
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08.11.2022 10:29 Відповісти
З якого дива, можуть бути перемовини на умовах України, це 100% жиза, якщо на це дивитися з реального світу. Такого не існує у природі, на сьогодні і найближче майбутнє. Перемовини-це капітуляція.
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08.11.2022 10:38 Відповісти
а з якого дива русня підписала Хасавюртівські угоди після 1-ї війни в Чечні?
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08.11.2022 10:50 Відповісти
Чесно кажучи не знаю про, що ви. В реальному світі чечня окупована, таке майбутнє для України ви бачите?
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08.11.2022 10:54 Відповісти
я про те, що крихітна Чечня своїм героїчним спротивом змусила цапів підписати в Хасавюрті угоди, згідно яких рюске воїнство було змушене покинути територію Чечні, що поклало тоді закінчення 1-ї Чеченської війни. і Чечню тоді ніхто із світової спільноти масово не підтримував, бо вважалось згідно конституції рашки, що то є суб'єкт федерації... але ж Україна це зовсім не Чечня і її підтримує зараз ЄС, США, Британія, Канада, Японія, Австралія, Південна Корея та багато інших країн. і це вже питання безпеки всього цивілізованого світу, коли цапня стала погрожувати ядерною бімбою. тому західний світ не може спонукати Україну на якісь капітулянтські переговори з кацапнею, бо тоді кожен, хто має бімбу буде тероризувати планету, щоб домогтися виконання своїх забаганок. а хто ще не має такої бімби, дуже буде хотіти її скоро отримати чи створити. Не думаю, що весь цивілізований світ захоче жити в такій реальності. їм простіше те непорозуміння під назвою рюске мір задавити, або розвалити. щоб потім всяким КНДР чи Іранам не давати такий привід махати ядерною бімбою. тому дуже сумніваюсь, що західний світ буде схиляти Україну до підписання капітулянтських поступок з руснею. з іншого боку і русня не буде підписувати капітулянтської угоди, бо вона реально не програє війни, тому що мацкву ніхто не збирається йти захоплювати, щоб примушувати їх до капітуляції. просто цапи можуть вивести свої війська з України і підписати щось на зразок Хасавюртських угод, коли цапи нічого не програли, але нічого і не здобули в Україні, а ми відновили свої кордони на момент 1991-го року.
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08.11.2022 11:19 Відповісти
вибачте, 0 шансів на те як ви бачите світ. І щодо чечні, московити вивили війська, тому що готувались до, успішної спроби, окупації чеченців. В Україні вивести рфні війська, з територій України, можуть тільки(якщо можуть?) тільки ЗСУ чи інші війська.
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08.11.2022 11:35 Відповісти
у русні зараз непогано виходить вдаватися до таких варіантів як "жест доброї волі".
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08.11.2022 11:59 Відповісти
З такого дива, що чечня залишилась під окупацією. Чи когось влаштовує гауляйтер України,наприклад царьов?
Будь які "переговори" ---можливість надати расєї паузу, щоб переформатуватись,мобілізуватись й т.ін., та знову напасти на Україну.
Скаленовстан треба добивати,поки він в гарячці...
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08.11.2022 11:15 Відповісти
Украине ВАЖНО не ляпнуть лишнего, что бы не поймали за язык и не вынуждали делать так как ляпнули... Как было с "Минскими"....!
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08.11.2022 09:56 Відповісти
Минские изначально никто не собирался выполнять. Украине нужна была передышка, чтобы собрать армию, а не воевать металлоломом и в комнатных тапочках...
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08.11.2022 11:20 Відповісти
Ага не собірался, виконували так аж курилося за ними
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09.11.2022 21:30 Відповісти
Це же терорист які перемовини?з Бен Ладеном я не памятаю щоб хтось вів переговори,так він вбив і зруйнував не зрівняти з Україною,***** давно мав би ліквідований,і не треба тут за ядерну зброю,якщо ліквідувати ***** сумніваюсь щось хтось накаже натиснутм кнопку нема сенсу,вся влада зміниться
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08.11.2022 09:59 Відповісти
Умови Києва прості.
1. Повне виведення військ на кордони 1991 року.
2. Повернення всіх полонених за 8 років війни.
3. Репарації у повному обсязі, враховуючи ВСІ види завданих збитків.
Тоді можна про щось там говорити далі.
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08.11.2022 10:02 Відповісти
Не забути повернути всіх, кого депортували в рашку, крім ватників )
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08.11.2022 10:13 Відповісти
4. Повна ізоляція від країни-терориста, після виплати репарації та повернення всіх полонених - повне припинення будь-яких відносин.
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08.11.2022 10:18 Відповісти
Деколонізація, декаZZапізація, денуклеаризація, десатанизація, денацифікація, і дефекація на роZZію!
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08.11.2022 10:23 Відповісти
І лише після виконання вищеперечисленого можуть бути переговори про узгодження графіка репарацій та зони демілітаризації рашки 999км чи1500 від нашого кордону
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08.11.2022 13:02 Відповісти
Від нас нічого не залежить по суті, які ми умови ще можемо висувати? Умови нам може навязувати захід,і такий момент рано чи пізно прийде,війна буде ще довгою,і багато уже зараз втомилися умовно від цього.а що буде через рік,два? Вони будуть нам говорити.що треба сідати за сітл переговорів, захоплені Херсонську й Запорізьку області повернути ще можливо,і Донецьку з Луганською,а ось з кримом 100% захід буде нам натякати що спішити не потрібно. Ми залежні у всьому від них.в грошах,в зброї і так далі.
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08.11.2022 10:33 Відповісти
Мы их убьем всех и в Крыму тоже !!! Больше такого шанса не будет . Нам помогают и будут помогать !!! Я не готов идти на какие то переговоры и отложить это противостояние для своих внуков и правнуков !!! Нужно будет мы готовы воевать на ********* земле - пусть прочувствуют что значит ВОЙНА
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08.11.2022 11:46 Відповісти
не уверен что будут помогать вечно
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08.11.2022 13:20 Відповісти
Якщо Україна визначає коли домовитися з рф то нащо макрон так багато про це базікає
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08.11.2022 10:03 Відповісти
"- сказав Макрон, відповідаючи на запитання журналістів"
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08.11.2022 10:07 Відповісти
Це всім відомо,бо саме макрону ніяк фонтан на цю тему не зупинити .вже навіть німці зрозуміли,що то за чмо -путін і його кончений російський орк
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08.11.2022 17:06 Відповісти
Пішов ти в дупу.
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08.11.2022 10:08 Відповісти
Та вы за*бали уже с етими переговорами. О чем вести с лживым гопником переговоры? О том как в очередной раз рашисты нас обманут? Переговоры начнутся когда из туалета достанут бумагу Будапештского договора которым вытерли жопу и разорвали на куски.
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08.11.2022 10:08 Відповісти
Ключове = Макрон виступає=, а повинно бути Макрон ПЕРЕДАЄ ....Цезар, Містраль, що там ще
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08.11.2022 10:12 Відповісти
Останні два слова цілком влаштовують.
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08.11.2022 10:26 Відповісти
посланник ***** Эммочка известил миру просьбу кремлевского ****** заставить Украину перестать гнать орков и стрелять дать возможность восстановить его армию пополнить склады техникой и боеприпасами...
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08.11.2022 10:25 Відповісти
Ось - найкраща приспособа для "перемовин" з орками!
Зе бьютіфуль камюнікейшин тьюб...
""
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08.11.2022 10:31 Відповісти
макроша вже позвонила ? аяайяй....
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08.11.2022 10:39 Відповісти
Якщо партнери - друзі України пропонуватимуть перемовини з агресором, то нехай спочатку ці партнери-друзі нададуть Україні Гарантії Безпеки. Огидна брехня -кидок з Будапештським меморандумом не повинна знов повторитися! Гарантії Безпеки для України повинні бути отримані у формі добре продуманого, чітко сформульованого та узгодженого всіма сторонами Договору між Україною та США і НАТО. Процедура забезпечення та виконання Гарантій Безпеки повинна бути чіткою і зрозумілою. Тільки після наданння Україні Гарантій Безпеки, підписання та ратифікації відповідного Договору можливий розгляд пропозицій про перемовини з агресором, якщо партнери-друзі їх пропонуватимуть.
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08.11.2022 10:43 Відповісти
Не зрозуміло чому "на умовах Києва", а не "на підставі міжнародного права" адже це те саме, але в його фразі ніби говориться про якусь рівність сторон конфлікту.
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08.11.2022 10:48 Відповісти
Бо Росія чхати хотіла на міжнародні закони.тому і домовлятися з нею треба на зрозумілій їй мові:кацапські міста в щебінь, інфраструктуру -в щебінь,землі одібрати -в компенсації,корисні копалини -в репарації, усіх орків причетних до війни-денацифікувати, деяких посмертно, заборонити будь-які гуманітарні вантажі на рф.і так років п'ятдесят.
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08.11.2022 17:13 Відповісти
Зі свого боку, я продовжую вважати, що в якийсь момент нам доведеться повернутися за стіл переговорів", - сказав Макрон, Французький макарон включає дурника.ніби він не знає про який саме момент іде мова?Повна деокупація української території станом на 1991 рік.повна виплата репарацій Україні, а після цього можна років 100 чекати моменту переговорів, позаяк вони будуть ще довго без потреби із тими руйнуваннями,звірствами ,геноцидом українців рашистом
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08.11.2022 10:50 Відповісти
Зброю дайте...
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08.11.2022 10:55 Відповісти
Какая богатая страна Франция, что даже может себе позволить президента идиота
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08.11.2022 11:07 Відповісти
Тоді росія в десять разів багатше.
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08.11.2022 11:10 Відповісти
а мы себе позволили что, подвидом бывших президентов?
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08.11.2022 12:18 Відповісти
однозначно на условиях КИЕВА ..............................................*** лягушатник.....................
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08.11.2022 11:15 Відповісти
Нехай "виступає", хто слухає цю говорілку.
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08.11.2022 11:41 Відповісти
Дивний дядька
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08.11.2022 12:57 Відповісти
Умови Києва досить ясні - колишня колонія Русі, яка лягла під азіатів а потім захопила навколо себе народи, які знаходились у більш відсталому військово-технічному становищі, захопила їх ресурси та знищила культуру, а потім вирішила примазатись до європейської цівілізації, спздвши та перекрутивши назву, прапор, історію, музику, мову, релігію метрополії - повинна бути розформована і денукліїзована. Малі народи рф повинні сформувати свої національні держави, а такого поняття як роzziйська ********* взагалі не повинно існувати на карті світу більше ніколи.
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08.11.2022 13:29 Відповісти
В точку.
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08.11.2022 22:35 Відповісти
ТУТ ВСПЛИВАЛ ІНФА ЩО Зе ПРОТИ ПЕРЕМОВИН З ЛІЛІПУІНИМ, АЛЕ НЕ З ДЕЯКИМИ
РАСЄЙСЬКИМИ ПОЛІТИКАМИ. ІНФА ВІД РОЗВІДОК ЗАХОДУ - ПРИГОЖИН І Зе
СПІВПРАЦЮВАЛИ КОЛИСЬ ПО ТЕМІ ФАБРИКИ ТРОЛІВ, ЩЕ ДО ВИБОРІВ, КУХАР
НАВЧИВ Зе ОРГАНІЗОВУВАТИ ТРОЛЯЧІ ФАБРИКИ. ДОРЕЧІ З КАДИРОВИМ Зе ТАКОЖ
БУВ У ДРУЖНІХ СТОСУНКАХ.
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08.11.2022 14:41 Відповісти
Замочіть свого фюрера в кремлівському сортирі, виведіть орду за кордон 1991 року, так як заморожених російських грошей недостатньо для відбудови України - це єдине питання для обговорення - скільки орда повинна доплатити за розруху.
Якщо подивитися на розмір і рівень збитків Україні, то отримаєте близько трильйона доларів.
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08.11.2022 15:44 Відповісти
Вже мабуть півтора...
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08.11.2022 22:33 Відповісти
это так Запад поддерживает Украину???
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08.11.2022 17:31 Відповісти
Я не в певнений в адекватності та мужності політика, який вишов заміж за свою вчительку.
Характеру там - немає.
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08.11.2022 20:01 Відповісти
Ну, так доведи до них наши условия и пусть выполняют. Зачем вести вечные, бессмысленные переговоры. Любые переговоры с кацапами, даже на условиях Украины, это ловушка.
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09.11.2022 01:12 Відповісти
Дай лучше ЗРК и ракети
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09.11.2022 05:08 Відповісти
 
 