Макрон виступає за поновлення перемовин між Україною та РФ на умовах Києва
Президент Франції Емманюель Макрон виступив за відновлення мирних переговорів між Україною та Росією. При цьому, на його думку, вони мають відбуватися на умовах Києва і в той час, коли це буде зручним для України.
Макрона цитує місцевий телеканал TF1 INFO, інформує Цензор.НЕТ.
"Поточний контекст не дозволяє дати оперативні пояснення щодо цього. Зі свого боку, я продовжую вважати, що в якийсь момент нам доведеться повернутися за стіл переговорів", - сказав Макрон, відповідаючи на запитання журналістів про поновлення переговорів між Україною та РФ під час прес-конференції на 27-й Кліматичній конференції ООН у Єгипті.
Водночас за словами президента Франції, це має бути можливо "зробити на умовах і в той час, які будуть обрані Україною".
"Ми хочемо повернення у мир. Ця справа України визначити умови та час, коли вона захоче повернутися за стіл переговорів", - додав Макрон.
Глава Франції також сказав, що висування якихось абсолютно радикальних умов для проведення переговорів було б поспішним рішенням.
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Ось, від відчаю вже почали самі себе гвалтувати.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 4 ноября это 23517 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 11 ноября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5308 убитыми и пропавшими безвести.
в этом докладе вообще ни слова о потерях мобиков из л/днр. путену такое вообще не докладывают.
почему...? а санитарные потери 200х свиноцабак...?
просто интересно - узнаем ли мы когда-нибудь настоящие потери свинорылов...?\это у них государственная тайна...\
Вигнати Всю цю Нечість за Перебрик.
Та стіну 6 метрову бетонну з автоматичним знищенням орків.
Слава Україні!!!
Будь які "переговори" ---можливість надати расєї паузу, щоб переформатуватись,мобілізуватись й т.ін., та знову напасти на Україну.
Скаленовстан треба добивати,поки він в гарячці...
1. Повне виведення військ на кордони 1991 року.
2. Повернення всіх полонених за 8 років війни.
3. Репарації у повному обсязі, враховуючи ВСІ види завданих збитків.
Тоді можна про щось там говорити далі.
Зе бьютіфуль камюнікейшин тьюб...
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РАСЄЙСЬКИМИ ПОЛІТИКАМИ. ІНФА ВІД РОЗВІДОК ЗАХОДУ - ПРИГОЖИН І Зе
СПІВПРАЦЮВАЛИ КОЛИСЬ ПО ТЕМІ ФАБРИКИ ТРОЛІВ, ЩЕ ДО ВИБОРІВ, КУХАР
НАВЧИВ Зе ОРГАНІЗОВУВАТИ ТРОЛЯЧІ ФАБРИКИ. ДОРЕЧІ З КАДИРОВИМ Зе ТАКОЖ
БУВ У ДРУЖНІХ СТОСУНКАХ.
Якщо подивитися на розмір і рівень збитків Україні, то отримаєте близько трильйона доларів.
Характеру там - немає.