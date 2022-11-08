Війська РФ виснажили арсенал високоточної зброї та парк бойової авіації для атак на українську інфраструктуру, - ISW

Російські окупаційні сили значно виснажили свій арсенал систем високоточної зброї та зазнали значних втрат в авіації, після чого їм, ймовірно, буде важко зберегти взятий темп атак на критично важливу інфраструктуру України.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 7 листопада, інформує Цензор.НЕТ.

"Українські війська знищили 278 літаків, тоді як Радянський Союз втратив 119 літаків за 10 років війни в Афганістані... Російські сили навряд чи поповнять ці втрати авіації в найближчі декілька місяців, оскільки вони, ймовірно, значно перевищують російські можливості виробництва нових літаків... Російські війська використали понад 80% своїх сучасних ракет у скоординованій кампанії із завдання ударів по українській інфраструктурі і в російських сил залишилося лише 120 ракет "Іскандер", - йдеться у зведенні Інституту з посиланням на різні джерела.

ISW також повідомляє, що подача електроенергії до нормального рівня в Україні може бути відновлена за декілька тижнів, якщо темпи російських ударів по критично важливій інфраструктурі різко знизяться.

Також повідомляється, що російські чиновники досягли домовленості з Іраном щодо закупівлі балістичних ракет Fateh-110 та Zolfaghar.

"Російські сили все більше покладаються на системи озброєння іранського виробництва для підтримки своєї скоординованої ударної кампанії по критично важливій інфраструктурі України", - зазначають аналітики.

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Повідомляється, що російська окупаційна влада, ймовірно, розпочала новий етап депортації цивільних осіб із Херсонської області, при цьому на 7 листопада анонсувалося завершення організованої евакуації з правого берега Дніпра.

"Російські офіційні особи також можуть висувати додаткові інформаційні умови, щоб звинуватити українські сили в тому, що вони створюють загрозу життю цивільного населення, заявляючи, що припинення централізованої евакуації під керівництвом адміністрації необхідне для захисту цивільного населення", - зазначають в ISW.

Російські джерела повідомляють, що українські війська концентруються на херсонському напрямку та продовжували контрнаступ на сватівському напрямку, а російські провели обмежені контратаки, щоб повернути втрачені позиції на захід від Кремінної.

За даними аналітиків, російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута, в районі Авдіївки й Донецька та на заході Донецької області. Українські сили здійснили обмежені зусилля щодо блокування районів зосередження російських військ у Запорізькій області.

Також російська та окупаційна влада продовжує викрадати українських дітей, залякувати мирних жителів та посилювати заходи фільтрації, йдеться у повідомленні.

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7 листопада Міністерство оборони РФ виступило із заявою у відповідь на обурення російських блогерів на великі втрати та погане командування в лавах окупаційних військ.

"Міноборони Росії залишалося на диво мовчазним щодо критики мілблогерами невдач Росії впродовж усієї війни в Україні… Публічна відповідь Міноборони на обурення мілблогерів вказує на те, що деякі російські мілблогери мають значні важелі впливу на Міноборони в інформаційному просторі, а також що ситуація в Павлівці досить погана", - наголошується у зведенні.

Повідомляється, що дискусія про невдачі російського військового істеблішменту вийшла за межі інформаційного простору міліблогерів і "дедалі більше забарвлює соціальну динаміку".

При цьому російська провоєнна фракція силовиків збільшує свій вплив, зокрема для просування особистих інтересів у РФ та в окупованих районах України, зокрема, названо керівника групи "Вагнера" Євгена Пригожина і голову Чечні Рамзана Кадирова. "І Пригожин, і Кадиров залишаються незалежними фігурами у Росії через залежність Путіна від їхніх сил в Україні", - повідомляє ISW.

Повідомляється, що Пригожин "продовжує зображати із себе сильного російського лідера у міжнародних справах", зокрема, саркастично визнавши повідомлення про своє втручання у проміжні вибори в США у 2022 році.

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У свою чергу президент РФ Володимир Путін продовжував робити публічні заяви і підписав додаткові укази, щоб представити себе таким, що здійснює кроки з усунення фундаментальних проблем із частковою мобілізацією в РФ, йдеться у зведенні.