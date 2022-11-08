Ворог обстріляв Авдіївку з артилерії та "Градів", було гучно у Сіверську та Вугледарі, - ОВА

Вночі та вранці росіяни вели обстріли на ділянках фронту від Вугледара до Сіверська на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Волноваському напрямку поранено 1 людину у Вугледарі, також на території громади під обстріли потрапили Павлівка та Богоявленка - пошкоджено 6 будинків.

"На Донецькому напрямку без жертв. Вночі Авдіївка зазнала обстрілів із артилерії та "Градів" - постраждало старе місто. Також під обстрілами - околиці Мар’їнської та Очеретинської громад, та Гостре Курахівської громади. У Гострому пошкоджено 8 будинків. На Горлівському напрямку тривають інтенсивні обстріли по Торецькій громаді та поблизу Роздолівки, Яковлівки і Бахмутського у Соледарській громаді. За попередньою інформацією, без постраждалих", - зауважив Кириленко.

За його словами, на Лисичанському напрямку гучно було у Сіверській громаді - були влучання по Сіверську, а також поблизу Серебрянки і Дронівки. Без жертв, інформацію щодо пошкоджень уточнюємо.

"Усі російські злочини ретельно документуємо! За все будуть відповідати!" - резюмує Кириленко.

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