УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11836 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
152 0

Сьогодні у Вишгородському та Бучанському районах протягом дня можливі звуки вибухів

сапер

Сьогодні, 8 листопада, протягом дня на Київщині проходитимуть навчання для військовослужбовців та саперів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

"Сьогодні, 8 листопада, протягом дня у Вишгородському районі будуть проходити навчання для саперів.

У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

Крім того, вдень у Бучанському районі пройдуть навчання для військовослужбовців.

Через це в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ОВА закликаютьсяз зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам.

Читайте також: США запустили програму з розмінування України вартістю $47,6 млн

Автор: 

Київська область (4049) військові навчання (2778) сапер (197)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 