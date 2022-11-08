Сьогодні у Вишгородському та Бучанському районах протягом дня можливі звуки вибухів

Сьогодні, 8 листопада, протягом дня на Київщині проходитимуть навчання для військовослужбовців та саперів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

"Сьогодні, 8 листопада, протягом дня у Вишгородському районі будуть проходити навчання для саперів.



У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.



Крім того, вдень у Бучанському районі пройдуть навчання для військовослужбовців.



Через це в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ОВА закликаютьсяз зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам.

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