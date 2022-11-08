Окупантам наказали менше ходити по вулицях, створюється ілюзія їхньої відсутності у Херсоні, - Хлань

Російські загарбники переміщуються на лівий берег Дніпра.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Посилення російських військ у самому Херсоні не зафіксовано, навпаки триває переміщення на Лівий берег. Але укріплення тим часом відбуваються у Козацькому та Веселому", - йдеться в повідомленні.

За словами Хланя, окупантам наказали менше ходити по вулицях, не перебувати на блокпостах.

"Створюється ілюзія, що окупантів у Херсоні немає. Але окупанти все ж є", - додав він.

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