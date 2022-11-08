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Новини Війна
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Окупантам наказали менше ходити по вулицях, створюється ілюзія їхньої відсутності у Херсоні, - Хлань

херсон

Російські загарбники переміщуються на лівий берег Дніпра.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Посилення російських військ у самому Херсоні не зафіксовано, навпаки триває переміщення на Лівий берег. Але укріплення тим часом відбуваються у Козацькому та Веселому", - йдеться в повідомленні.

За словами Хланя, окупантам наказали менше ходити по вулицях, не перебувати на блокпостах.

"Створюється ілюзія, що окупантів у Херсоні немає. Але окупанти все ж є", - додав він.

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Автор: 

Херсон (3385) Хлань Сергій (119) Херсонська область (5801)


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Може виявитись, що під цим соусом русня тікає на лівий берег, а розганяє, що ховається. Наші застережуються, а коли заходять - їх вже давно немає. Може так і краще - набагато меньше буде втрат під час штурму. Головне, щоб не було договорняків.
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08.11.2022 11:14 Відповісти
харе цього ідіота цитувати
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08.11.2022 11:51 Відповісти
 
 