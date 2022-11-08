За минулу добу росіяни вбили в Україні 7 цивільних, 10 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
В Україні за минулу добу, 7 листопада, російські війська вбили 7 мирних жителів, 10 цивільним завдали поранень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив у телеграмі.
Так, за даними обласних військових адміністрацій, жертвами серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 07.11.2022 стали:
- Донецька область - 7 загиблих (у т.ч. виявлено 4 вбитих раніше), 7 поранених
- Харківська область - 2 поранених (на міні)
- Херсонська область - 1 поранений.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар08.11.2022 11:16 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль