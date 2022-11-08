За минулу добу росіяни вбили в Україні 7 цивільних, 10 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

В Україні за минулу добу, 7 листопада, російські війська вбили 7 мирних жителів, 10 цивільним завдали поранень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив у телеграмі.

Так, за даними обласних військових адміністрацій, жертвами серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 07.11.2022 стали:

Донецька область - 7 загиблих (у т.ч. виявлено 4 вбитих раніше), 7 поранених

Харківська область - 2 поранених (на міні)

Херсонська область - 1 поранений.

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