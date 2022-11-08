Російські ракети мають буті знищені до моменту пуску, треба діяти на упередження, - Данілов

Україні потрібні сучасне ППО, авіація, танки та далекобійні ракети.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія, переговори. Головна умова Президента України – відновлення територіальної цілісності України. Гарантія виконання - сучасне ППО, авіація, танки й далекобійні ракети. Стратегія – дії на упередження. Російські ракети мають буті знищені до моменту пуску в повітрі, на землі та морі", - наголосив він.

Читайте: Данілов - пропагандистці Симоньян: Наші чарівні Оксани плюватимуть на собачі могили ваших чоловіків. Фейк-федерація розвалиться