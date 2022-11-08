Російські ракети мають буті знищені до моменту пуску, треба діяти на упередження, - Данілов
Україні потрібні сучасне ППО, авіація, танки та далекобійні ракети.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія, переговори. Головна умова Президента України – відновлення територіальної цілісності України. Гарантія виконання - сучасне ППО, авіація, танки й далекобійні ракети. Стратегія – дії на упередження. Російські ракети мають буті знищені до моменту пуску в повітрі, на землі та морі", - наголосив він.
Топ коментарі
+20 Деніс Войцеховський
показати весь коментар08.11.2022 11:44
+8 Юрий Власенко #466752
показати весь коментар08.11.2022 11:56
+6 Yakov Yakov
показати весь коментар08.11.2022 11:44
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PS "Разбирись" пишется через 'е" (вместо выделенной буквы). Но то таке.
І на кожен запуск, персональне відео з зеленським, щоб система наведення накрилася.
Пане, данилов, якого х.. ви разом з зе намагаєтесь ввести людей в оману.
64 млрд на дороги, 2 млрд на "телемарафон".
Опа їздить на автівках, вкрадених у армійців. Зе і квартал не дали нічого, окрім тату на сраках. Можу писати безкінечно. Але пропало світло, є декілька хвилин.
64 млрд дороги. Суки, да поставте ПВО в Харкові, Запоріжжі і в інших містах.
Задовбали, тільки крадуть і *******.
Вибачте, бо вже крик душі.
А далі темрява і обісцянки влади.
Заїбали.