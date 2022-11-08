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Новини Війна
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Російські ракети мають буті знищені до моменту пуску, треба діяти на упередження, - Данілов

ракета,ракети,калібр

Україні потрібні сучасне ППО, авіація, танки та далекобійні ракети.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія, переговори. Головна умова Президента України – відновлення територіальної цілісності України. Гарантія виконання - сучасне ППО, авіація, танки й далекобійні ракети. Стратегія – дії на упередження. Російські ракети мають буті знищені до моменту пуску в повітрі, на землі та морі", - наголосив він.

Читайте: Данілов - пропагандистці Симоньян: Наші чарівні Оксани плюватимуть на собачі могили ваших чоловіків. Фейк-федерація розвалиться

Автор: 

Данілов Олексій (1259) переговори з Росією (1102)


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Топ коментарі
+20
Чим? Асфальтом?
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08.11.2022 11:44
+8
Всі знають , що треба робити , тільки ніхто не знає як це робити.
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08.11.2022 11:56
+6
вітірінар проснувся.
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08.11.2022 11:44
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вітірінар проснувся.
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08.11.2022 11:44 Відповісти
і цікаво як він збирається танками знищуватимуть ракети до моменту їх пуску, особливо в повітрі і на морі
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08.11.2022 12:48 Відповісти
Чим? Асфальтом?
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08.11.2022 11:44 Відповісти
треба діяти? ну?
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08.11.2022 11:45 Відповісти
Данилов вже не перший, хто про таке говорить. Але балістичні ракети запускатимуть або з-за поребрика, або з Білорусі. Щоб туди Химери запускати, треба дозвіл від американців, вони вже дозріли?
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08.11.2022 11:48 Відповісти
Вот именно, что Данилов только говорит. А вот что конкретно делает, совершенно не понятно
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08.11.2022 11:52 Відповісти
HIMARS-дальность 80 км.новейшие ракеты -120. Искандер дальность 500-700 км. Такая же у иранских баллистических. ATACAMS- дальность 300 км. У крылатых ракет дальности 2500-5000 км. О чем Данилов говорит? Просто болтовня.
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08.11.2022 11:53 Відповісти
Есть Химеры и на 300 км, но нам их пока не дают (или говорят, что не дают, но я этого не говорил). Причина та же - чтобы по территории агрессора американским оружием не стреляли.
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08.11.2022 11:59 Відповісти
Вначале разбирись в вопросе, затем пиши. Есть ракета ATACMS которая отстреливается с пусковых установок HIMARS или MLRS 270, с дальностью 300 км, о чем я написал. Но не зависимо "разрешают" , не разрешают, 300 км меньше чем 700.
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08.11.2022 12:08 Відповісти
В блогосфере открыто говорят и пишут, например, про "дополнительные баки" к https://en.wikipedia.org/wiki/Storm_Shadow
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08.11.2022 12:30 Відповісти
Спасибо. Хотя то же самое можно было бы и повежливей.
PS "Разбирись" пишется через 'е" (вместо выделенной буквы). Но то таке.
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08.11.2022 13:44 Відповісти
Принимается!
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08.11.2022 19:22 Відповісти
Сначала было слово. А дальше?
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08.11.2022 11:48 Відповісти
Ну і на цьому все.*********-побалакали,потім сіли та й заплакали.
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08.11.2022 12:22 Відповісти
You've got to love Ukrainian - no other language can say it so beautifully in so few words 😂
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08.11.2022 14:38 Відповісти
А ще краще - знищити всю інфраструктуру агресора, яка дозволяє ці ракети проектувати, виробляти, обслуговувати транспортувати, зберігати та застосовувати проти України.
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08.11.2022 11:49 Відповісти
А чего не "знищили"? Краще бути багатим та здоровим, чим бідним та хворим.
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08.11.2022 11:54 Відповісти
Всі знають , що треба робити , тільки ніхто не знає як це робити.
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08.11.2022 11:56 Відповісти
Тут тільки вирішення поставок далекобійних і середніх ракет і все залежить від союзників. А самі профукали всі 30 років все що тільки можна від патронів до військових городків .
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08.11.2022 12:06 Відповісти
Никто не передаст Украине ракеты средней дальности. Это даже не обсуждается и обсуждаться не будет.
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08.11.2022 12:10 Відповісти
Уже. Погугли тщательнее.
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08.11.2022 12:33 Відповісти
Дід Піонтковський казав що начебто в Польщі вже переобладнують літаки Су під Storm Shadow / SCALP - крилаті ракети до 1000 км дальності.
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08.11.2022 13:30 Відповісти
Тут указана дальность 550, но специалисты знают, как увеличить до 1000: https://en.wikipedia.org/wiki/Storm_Shadow
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08.11.2022 14:44 Відповісти
Дай Бог!
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08.11.2022 19:23 Відповісти
Підтримую, дійте
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08.11.2022 12:22 Відповісти
А знищувать будем асфальтом, не даремно ж зєлєбоби в бюджет на 2023 рік передбачили ******* гривень на закупку бітуму с заводу бородатої бабці Боневтіка. Такий план!
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08.11.2022 12:23 Відповісти
Починати *******, ще до того як ракета з пускового контейнеру вийшла!
І на кожен запуск, персональне відео з зеленським, щоб система наведення накрилася.
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08.11.2022 12:38 Відповісти
Какой умный, рехнуться
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08.11.2022 12:49 Відповісти
Дійте. Українська ракета Грім 2. Дальність - 500 км. Шо, політичний лідор все зупинив. Ну, ви ж вмієте - NATO - хреновоє, ЄС - хреновоє. Дайте хоть шо нібудь.
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08.11.2022 13:11 Відповісти
Так и будут пулять то с белорашки,то с засрашки.Пока все не разрушат. А когда окончательно проиграют,по ******** тактической зброей.
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08.11.2022 13:40 Відповісти
Captain Obvious woke up. Good morning, sweetheart!
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08.11.2022 14:42 Відповісти
Добрий вечір, ми з України!
Пане, данилов, якого х.. ви разом з зе намагаєтесь ввести людей в оману.
64 млрд на дороги, 2 млрд на "телемарафон".
Опа їздить на автівках, вкрадених у армійців. Зе і квартал не дали нічого, окрім тату на сраках. Можу писати безкінечно. Але пропало світло, є декілька хвилин.
64 млрд дороги. Суки, да поставте ПВО в Харкові, Запоріжжі і в інших містах.
Задовбали, тільки крадуть і *******.
Вибачте, бо вже крик душі.
А далі темрява і обісцянки влади.
Заїбали.
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08.11.2022 15:12 Відповісти
..наконец дошло....Осталось действовать
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08.11.2022 17:44 Відповісти
 
 