За 2 дні в Україні морська піхота РФ втратила більше, ніж за першу чеченську війну, - Forbes

Російська 155-та гвардійська бригада морської піхоти втратила понад 60 солдатів у спробах наступу на сході України. Безуспішний штурм українських позицій тривав близько двох днів.

Про це пише Forbes, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Приречена російська атака була націлена на український гарнізон у Павлівці, за 45 км на південний захід від Донецька на Донбасі на сході України. Гарнізон відбив атаку російських військ", - пише видання з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Повідомляється, що 155-та бригада піхоти Тихоокеанського флоту воює на території України від початку повномасштабного вторгнення. Протягом останніх місяців вона була ключовим поєднанням на східному напрямку.

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Після провальної спроби взяти Київ, 155-ту гвардійську бригаду морської піхоти відступила на територію Білорусії, після чого була відправлена на Донбас.

"У тих небагатьох місцях, де наступають російські війська - Павлівка, а також Бахмут - вони зазнають великих втрат… і нічого не отримують", - зазначає Forbes.

Як зазначається у публікації, російська морська піхота представляє найкращу частину нинішньої армії Російської Федерації. При цьому підготовкою мобілізованих новобранців у Росії наразі займаються менш компетентні та досвідчені бійці.

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