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Новини Війна
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За 2 дні в Україні морська піхота РФ втратила більше, ніж за першу чеченську війну, - Forbes

ворог,кацап,русня,мертвий,орк

Російська 155-та гвардійська бригада морської піхоти втратила понад 60 солдатів у спробах наступу на сході України. Безуспішний штурм українських позицій тривав близько двох днів.

Про це пише Forbes, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Приречена російська атака була націлена на український гарнізон у Павлівці, за 45 км на південний захід від Донецька на Донбасі на сході України. Гарнізон відбив атаку російських військ", - пише видання з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Повідомляється, що 155-та бригада піхоти Тихоокеанського флоту воює на території України від початку повномасштабного вторгнення. Протягом останніх місяців вона була ключовим поєднанням на східному напрямку.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 77 170 осіб (+710 за добу), 2 786 танків, 1 791 артсистема, 5 654 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Після провальної спроби взяти Київ, 155-ту гвардійську бригаду морської піхоти відступила на територію Білорусії, після чого була відправлена на Донбас.

"У тих небагатьох місцях, де наступають російські війська - Павлівка, а також Бахмут - вони зазнають великих втрат… і нічого не отримують", - зазначає Forbes.

Як зазначається у публікації, російська морська піхота представляє найкращу частину нинішньої армії Російської Федерації. При цьому підготовкою мобілізованих новобранців у Росії наразі займаються менш компетентні та досвідчені бійці.

Також читайте: До 60% ліквідованих росіян загинули через "дружній вогонь", - зрадник Ходаковський

Автор: 

Forbes (160) армія рф (17557) ліквідація (3992)


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Топ коментарі
+7
Говорят что морская пехота попала между двух огней. Все потому что морская пехота РФ шла в атаку в ластах и чтобы было легче передвигаться они бежали задом наперед. Поетому кроме огня ЗСУ еще и заградительный отряды из кадыр-овец расстреливали их думая что они бегут с поля боя.
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08.11.2022 12:29
+5
Це - не морська піхота, а піхота морського дна. Як в стрічці "Пірати Карибського моря".
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08.11.2022 11:49
+5
Морской пехоте не удобно было в ластах и акваланге идти в атаку через леса и овраги дамбаса
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08.11.2022 11:53
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Це - не морська піхота, а піхота морського дна. Як в стрічці "Пірати Карибського моря".
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08.11.2022 11:49 Відповісти
Всё-таки сравнивать нашу войну с первой чеченской, да и второй, совершенно некорректно, при чём по всем параметрам. Поэтому громкость лозунга сильно преувеличенна. Хотя конечно приятно, что в поле с грязью хорошо раздолбали солянку из 3-х батов, как клевещут злые языки
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08.11.2022 11:51 Відповісти
не роздовбали, а зробили солянку! Копчені ребра є, копчене м"ясо є, огірки пизжені є, куйова вийшла солянка, рецепт не повний, собаки не їстимуть, може щурі?
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08.11.2022 12:25 Відповісти
Морской пехоте не удобно было в ластах и акваланге идти в атаку через леса и овраги дамбаса
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08.11.2022 11:53 Відповісти
Аналогія в анекдоті:

Викликає Шойгу командуючого ПДВ ЗС РФ:
- Почему такие патери в 137-м полку ВДВ?
- Господин министр! Вы их эмблему видели? При десантировании казачьи шашки в стропах парашютных путались - ваевать мешали!!!

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08.11.2022 12:18 Відповісти
Говорят что морская пехота попала между двух огней. Все потому что морская пехота РФ шла в атаку в ластах и чтобы было легче передвигаться они бежали задом наперед. Поетому кроме огня ЗСУ еще и заградительный отряды из кадыр-овец расстреливали их думая что они бегут с поля боя.
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08.11.2022 12:29 Відповісти
😁😁😁
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08.11.2022 14:10 Відповісти
Это морская блевота !
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08.11.2022 12:18 Відповісти
мы потеряли за 4 дня около 300 человек убитыми, раненными и пропавшими без вести. 50 процентов техники. Это только наша бригада. .. Письмо легко найти на рос. телеграмм каналах. Потом началось что речь идёт о 300.... Понятно, занижают. Но нах это Форбсу?
Сохранить лицо ублюдкам? Типа не такие и большие потери. Всего 60 человек...
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08.11.2022 12:35 Відповісти
форбс все вірно написав: загинуло 60 "людей" із кацапів...а остальні 240-300....біомусор..."іх там нє била...."
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08.11.2022 13:31 Відповісти
про людей у них нету. 60 солдат. Точнее путинских рабов
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08.11.2022 13:41 Відповісти
Була інфа, шо саме на тому напрямку мор.піхота відмовилась йти у наступ. Можливо саме ця брігада.
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08.11.2022 12:37 Відповісти
Укачало
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08.11.2022 13:00 Відповісти
 
 