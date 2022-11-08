За відсутності нових обстрілів ситуація з енергопостачанням покращиться упродовж кількох днів, - голова "Укренерго" Кудрицький

Якщо не буде нових обстрілів країною-агресором Росією української енергосистеми, ситуація з енергопостачанням у центральному регіоні (Київ, Київська, Черкаська, Чернігівська, Житомирська області), а також у північному (Харківська, Полтавська, Сумська області), де вона є найскладнішою, покращиться протягом наступних декількох днів.

Це прогнозує голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Гадаю, нам усім, споживачам, потрібно ще потерпіти декілька днів за умови, що не буде нових обстрілів, для того, щоб відбулися відчутні полегшення з енергоспоживанням, щоб графіки відключення були комфортнішими. За відсутності обстрілів - а це важлива умова! - ми зможемо покращити енергопостачання у центральному та північному регіонах", - сказав він в ефірі національного телемарафону, додавши, що енергетики працюють над цим у цілодобовому режимі.

За його словами, внаслідок п'яти масованих і низки дрібніших ворожих обстрілів ситуація в енергосистемі досі залишається досить складною, особливо у Київському та Харківському регіонах.

"Ситуація складна у Київському та Харківському регіонах. Тут запроваджуються графіки погодинних відключень, і, на жаль, іноді доводиться застосовувати додаткові аварійні відключення, щоб збалансувати енергосистему в цих регіонах. Дефіцит потужності протягом дня тут змінюється, тому що змінюється обсяг споживання та генерації, доступний диспетчеру, але саме у цих регіонах перевищує в середньому 1000 МВт", - описав ситуацію Кудрицький.

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Водночас можливість блекауту енергосистеми він безпосередньо пов'язує з інтенсивністю її обстрілів військами агресора.

"І місцева влада, й енергетики просто зобов'язані готуватися до будь-якого сценарію, включаючи найбільш песимістичний - це блекаут. Наскільки ймовірним є цей сценарій, залежить від інтенсивності ракетних обстрілів, які досить важко спрогнозувати, але ми, енергетики, робитимемо все, щоб не допустити таких сценаріїв", - запевнив голова системного оператора.

Водночас Кудрицький зазначив, що найближчим часом сподівається на додаткові інструменти забезпечення енергопостачання, зокрема у Києві та області.

"Ми наразі маємо в роботі всі ті доступні інструменти, щоб забезпечити споживачів у Києві та області електрикою. На жаль, їх іноді недостатньо, особливо коли збільшується споживання. Тому доводиться застосовувати аварійні обмеження. Але сподіваюся, що незабаром у нашому арсеналі з'явиться більше інструментів, більше генерації у Київському енерговузлі, а також буде збільшено пропускну спроможність енергомережі", - сказав він.

Що стосується перспектив імпорту вугілля у разі його дефіциту, то, на думку голови НЕК, перспективнішим є імпорт електроенергії з Європи, оскільки імпорт вугілля досить складний із логістичної точки зору через великі обсяги споживання, а це в сезон приблизно 1 млн тонн у місяць, і можливості його транспортування залізницею обмежені.

"З фізичної точки зору перспективніший вигляд має імпорт е/е. Такий імпорт технічно можливий обсягом до 500 МВт, і наразі проробляються варіанти, яким чином його можна організувати", - повідомив голова НЕК.

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При цьому він зазначив, що головним завданням "Укренерго" залишається відновлення магістральної мережі в центральному та північному регіонах, щоб обсяги потужності, яких вони потребують, передати з інших регіонів.

"Після цього можна буде працювати над джерелами забезпечення країни електроенергією загалом, балансом енергосистеми і потенційно за рахунок імпорту, і за рахунок додаткових джерел генерації всередині країни", - описав алгоритм дій Кудрицький.