Робітників заводів Маріуполя вербують начебто на будівництво укріплень у Херсонську область. Проте існує ризик, що розпочато чергову хвилю прихованої мобілізації, - Андрющенко

У Маріуполі вербують працівників заводів в Херсонську область наче для будівництва укріплень. Через брак роботи в місті та відсутності профільної роботи на заводах кількість охочих зростає.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Робітників заводів масово вербують на командировку в Херсонську область наче для будівництва укріплень. Пропонують підвищену заробітну платню та безпеку, розповідаючи про неіснуючі 7-8 лінії оборони. Через брак роботи в місті та відсутності профільної роботи на заводах кількість охочих зростає. Однак, існує ризик що таким чином розпочато чергову хвилю прихованої мобілізації", - зазначив Андрющенко.

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