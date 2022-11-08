Робітників заводів Маріуполя вербують начебто на будівництво укріплень у Херсонську область. Проте існує ризик, що розпочато чергову хвилю прихованої мобілізації, - Андрющенко
У Маріуполі вербують працівників заводів в Херсонську область наче для будівництва укріплень. Через брак роботи в місті та відсутності профільної роботи на заводах кількість охочих зростає.
Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Робітників заводів масово вербують на командировку в Херсонську область наче для будівництва укріплень. Пропонують підвищену заробітну платню та безпеку, розповідаючи про неіснуючі 7-8 лінії оборони. Через брак роботи в місті та відсутності профільної роботи на заводах кількість охочих зростає. Однак, існує ризик що таким чином розпочато чергову хвилю прихованої мобілізації", - зазначив Андрющенко.
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А потім: я мирно будував укріпрайони москалям, мирно мобілізувався проти українців, а українці по мені мирному хаймарсом....
Яке безглузде самогубство колоборанта....