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Робітників заводів Маріуполя вербують начебто на будівництво укріплень у Херсонську область. Проте існує ризик, що розпочато чергову хвилю прихованої мобілізації, - Андрющенко

маріуполь

У Маріуполі вербують працівників заводів в Херсонську область наче для будівництва укріплень. Через брак роботи в місті та відсутності профільної роботи на заводах кількість охочих зростає.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Робітників заводів масово вербують на командировку в Херсонську область наче для будівництва укріплень. Пропонують підвищену заробітну платню та безпеку, розповідаючи про неіснуючі 7-8 лінії оборони. Через брак роботи в місті та відсутності профільної роботи на заводах кількість охочих зростає. Однак, існує ризик що таким чином розпочато чергову хвилю прихованої мобілізації", - зазначив Андрющенко.

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Автор: 

Маріуполь (3237) вербування (246) мобілізація (3082) Андрющенко Петро (696)


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7-8 лінія - це круто москалі придумали, для дебілів.
А потім: я мирно будував укріпрайони москалям, мирно мобілізувався проти українців, а українці по мені мирному хаймарсом....
Яке безглузде самогубство колоборанта....
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08.11.2022 12:04 Відповісти
 
 