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Зеленський візьме участь у саміті G20, найімовірніше в онлайн-форматі, - Никифоров

зеленський

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20, який відбудеться на Балі в Індонезії.

Про це повідомив його речник Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, найімовірніше йтиметься про онлайн-формат.

"В якомусь форматі, звичайно, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу", - сказав Никифоров.

Він уточнив, що президент точно братиме участь, найімовірніше, що це буде онлайн-формат.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не братиме участі в саміті G20, якщо там буде Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін може взяти участь у саміті G20 віртуально, - президент Індонезії Відодо

Автор: 

G20 (323) Зеленський Володимир (24004) Індонезія (149) Сергій Никифоров (162)


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Топ коментарі
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Про G20

Зеленський має їхати на саміт лідерів G20 за будь-яких умов!

Україна повинна бути активною!! Україна повинна бути агресивною на зовнішній арені!! Нам немає чого ховатися і відводити очі!

Багато чую: путін, путін, путін. Та пох… на путіна!!

Часто забуваємо, що на G20 приїдуть лідери таких країн як Китай, Індія, Саудівська Аравія, Бразилія, Південно Африканської Республіки. Впливові країни, які м'яко кажучи «обережно» ставляться до війни проти України.

Дивитися їм в очі, говорити, переконувати, показувати злочини нацистської росії проти українців - це обов'язок влади і української дипломатії!!!

На саміті G20 будуть і лідери нашіих стратегічних парнерів: США, Великобританії, ЄС, Туреччини, Німеччини, Франції, Японії та ін.

Не їхати на G20 - проявити політичну СЛАБКІСТЬ, втратити шанс розширити проукраїнську коаліцію у світі!

Місце України серед держав G20.

А путін???

Наша місія - витерти ноги об путіна і викинути росію із клубу найвпливовіших держав світу! Викинути рашку із G20!

Більше того, я чогось переконаний, що після того як президент України заявить про свою участь, путін відмовиться їхати на Балі. Тупо зассить. І це буде перемогою України!

СЛАВА УКРАЇНІ!!
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08.11.2022 12:27
+8
Вова відосик тільки по сценарію, тільки з суфлером а інакше знов щось таке ляпне що за країну соромно. Молодець тільки з бункера про відосику.
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08.11.2022 12:36
+8
якщо дійсно ЗНОВУ онлайн, то реально - ганьба Найвеличнівшивому та й нам, українцям, і 25% і 73%, які привели ОЦЕ на нашу голову..
щоб усі у Світі остаточно побачили, яке воно нікчемне без телесуфльора чи сцикло.. або те й те..? сором і ганьба
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08.11.2022 12:41
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Прям як *****
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08.11.2022 12:15 Відповісти
мог бы и присутствовать лично, пусть х..ло в онлайн.
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08.11.2022 12:17 Відповісти
нехай скористається застосунком єдебіл на шарнірах.
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08.11.2022 12:18 Відповісти
З лютого він же не виізжав .
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08.11.2022 12:19 Відповісти
***** и в онлайн никто не хочет видеть, только хотят видеть в гробу.
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08.11.2022 12:21 Відповісти
Поясніть преЗедерту що там тепло як на курорті, нехай Ленку-скумбрію з собою візьме, відпочине бідолашний.
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08.11.2022 12:26 Відповісти
Лучше чем кто там уже был никто не пояснит
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08.11.2022 12:29 Відповісти
https://www.facebook.com/pavlo.rozenko?__cft__[0]=AZXClNdZZKahJGquF9s8R0K0n4W_yVZMyJB2kxN0msf7C7lHL-u9FJe-RRyQlii1AhscWMCB0idh_sDuhGdvAumRu9fRv-kG_GF9NbEehpMvtg0hOsV2lwBfGyjbJNavUrpe8RaSh1pYfNGmi7dW0NWePQKKj_OMAvy4_GWlPzJAeL7FH3CWrUKVtMLKRl-ssDhkWso5pnnllVVo-weew_xW&__tn__=-UC%2CP-y-R Павло Розенко

Про G20

Зеленський має їхати на саміт лідерів G20 за будь-яких умов!

Україна повинна бути активною!! Україна повинна бути агресивною на зовнішній арені!! Нам немає чого ховатися і відводити очі!

Багато чую: путін, путін, путін. Та пох… на путіна!!

Часто забуваємо, що на G20 приїдуть лідери таких країн як Китай, Індія, Саудівська Аравія, Бразилія, Південно Африканської Республіки. Впливові країни, які м'яко кажучи «обережно» ставляться до війни проти України.

Дивитися їм в очі, говорити, переконувати, показувати злочини нацистської росії проти українців - це обов'язок влади і української дипломатії!!!

На саміті G20 будуть і лідери нашіих стратегічних парнерів: США, Великобританії, ЄС, Туреччини, Німеччини, Франції, Японії та ін.

Не їхати на G20 - проявити політичну СЛАБКІСТЬ, втратити шанс розширити проукраїнську коаліцію у світі!

Місце України серед держав G20.

А путін???

Наша місія - витерти ноги об путіна і викинути росію із клубу найвпливовіших держав світу! Викинути рашку із G20!

Більше того, я чогось переконаний, що після того як президент України заявить про свою участь, путін відмовиться їхати на Балі. Тупо зассить. І це буде перемогою України!

СЛАВА УКРАЇНІ!!
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08.11.2022 12:27 Відповісти
Вова відосик тільки по сценарію, тільки з суфлером а інакше знов щось таке ляпне що за країну соромно. Молодець тільки з бункера про відосику.
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08.11.2022 12:36 Відповісти
Я тоже считаю , что ехать надо.

хремль со своими шестерками делает все возможное , чтобы президент Украины , на которую рф напала , не встретился лично с лидерами Азии и мира
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08.11.2022 14:17 Відповісти
Там не буде телесуфлера. Треба буде поголитися, Неможливо буде призначити Єрмака відповідальним.
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08.11.2022 14:50 Відповісти
якщо дійсно ЗНОВУ онлайн, то реально - ганьба Найвеличнівшивому та й нам, українцям, і 25% і 73%, які привели ОЦЕ на нашу голову..
щоб усі у Світі остаточно побачили, яке воно нікчемне без телесуфльора чи сцикло.. або те й те..? сором і ганьба
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08.11.2022 12:41 Відповісти
онлайн-президент! перший в світі)
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08.11.2022 12:54 Відповісти
Сцикло, боїться що знищать літак як під час його зустрічі з патрушевим. Бо на самому саміті не думаю що хтось його буде " мочить". Так виходить тисячі українців померли захищаючи країну, а найвеличніших для мендельши, якого на весь світ показують як Рембо "десята кров" - боїться літати ? Да уж, з бункера та зєльонкой ззаду з потрібною картинкою - всі бл герої, навіть людська"гранатомьот"дристовіч. Піднімай свою сраку і хоч під водою,хоч під землею але добирайся на саміт, ти для чого в кріслі президента сидиш? Для тупих відосіві для
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08.11.2022 13:53 Відповісти
Недарма у зелі одне з погонял "Сцикло", ще з часів аналізів.
Боїться, що хтось місце нагріте займе і в країну назад не впустять.
Хто там абдристович, Юля, Петро, ...
Кого чи чого так боїться зеВовік?
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08.11.2022 14:45 Відповісти
обисявся боневтик??
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08.11.2022 14:51 Відповісти
Якщо Боневтік поїде,, буде важко пояснити зеленим дебілам чому, Байден не хоче його бачити.
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08.11.2022 21:16 Відповісти
 
 