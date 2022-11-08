Зеленський візьме участь у саміті G20, найімовірніше в онлайн-форматі, - Никифоров
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20, який відбудеться на Балі в Індонезії.
Про це повідомив його речник Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, найімовірніше йтиметься про онлайн-формат.
"В якомусь форматі, звичайно, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу", - сказав Никифоров.
Він уточнив, що президент точно братиме участь, найімовірніше, що це буде онлайн-формат.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не братиме участі в саміті G20, якщо там буде Путін.
Топ коментарі
+8 Юрій Петрович #301281
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+8 Vladimir Vasilenko #438647
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+8 Danilo Kosmina #241992
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Про G20
Зеленський має їхати на саміт лідерів G20 за будь-яких умов!
Україна повинна бути активною!! Україна повинна бути агресивною на зовнішній арені!! Нам немає чого ховатися і відводити очі!
Багато чую: путін, путін, путін. Та пох… на путіна!!
Часто забуваємо, що на G20 приїдуть лідери таких країн як Китай, Індія, Саудівська Аравія, Бразилія, Південно Африканської Республіки. Впливові країни, які м'яко кажучи «обережно» ставляться до війни проти України.
Дивитися їм в очі, говорити, переконувати, показувати злочини нацистської росії проти українців - це обов'язок влади і української дипломатії!!!
На саміті G20 будуть і лідери нашіих стратегічних парнерів: США, Великобританії, ЄС, Туреччини, Німеччини, Франції, Японії та ін.
Не їхати на G20 - проявити політичну СЛАБКІСТЬ, втратити шанс розширити проукраїнську коаліцію у світі!
Місце України серед держав G20.
А путін???
Наша місія - витерти ноги об путіна і викинути росію із клубу найвпливовіших держав світу! Викинути рашку із G20!
Більше того, я чогось переконаний, що після того як президент України заявить про свою участь, путін відмовиться їхати на Балі. Тупо зассить. І це буде перемогою України!
СЛАВА УКРАЇНІ!!
хремль со своими шестерками делает все возможное , чтобы президент Украины , на которую рф напала , не встретился лично с лидерами Азии и мира
щоб усі у Світі остаточно побачили, яке воно нікчемне без телесуфльора чи сцикло.. або те й те..? сором і ганьба
Боїться, що хтось місце нагріте займе і в країну назад не впустять.
Хто там абдристович, Юля, Петро, ...
Кого чи чого так боїться зеВовік?