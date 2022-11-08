Зеленський візьме участь у саміті G20, найімовірніше в онлайн-форматі, - Никифоров

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20, який відбудеться на Балі в Індонезії.

Про це повідомив його речник Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, найімовірніше йтиметься про онлайн-формат.

"В якомусь форматі, звичайно, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу", - сказав Никифоров.

Він уточнив, що президент точно братиме участь, найімовірніше, що це буде онлайн-формат.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не братиме участі в саміті G20, якщо там буде Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін може взяти участь у саміті G20 віртуально, - президент Індонезії Відодо