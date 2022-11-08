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Новини Війна
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Деталі іранських безпілотників виготовлені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, - ГУР

дрон,іран

Представники воєнної розвідки України знайшли інформацію, яка може свідчити, що іранські безпілотники до Росії постачали після 24 лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

"Гвинт безпілотника "Mohajer-6" був виготовлений тільки в лютому цього року. Це тільки виготовлений. А ще був потрібен час, щоб його доставити до Російської Федерації. Тобто вони були доставлені в цьому році", - розповів представник ГУР МО України Василь.

Іранський Mohajer зібраний із деталей, вироблених в різних країнах. Більшість комплектуючих зі США, говорить Василь. Також безпілотник має австрійський двигун та японську камеру.

"Жодних російських елементів ми тут не знайшли. На одному елементі є напис і на фарсі (сучасна перська мова, має статус офіційної в Ірані, Афганістані, Таджикистані). Камера видимого діапазону - Японія. Лазерний дальномір - китайського виробництва. Авіаційна бомба іранського виробництва", - розповів представник ГУР МО України.

Також читайте: Україні відомо, що Іран постачатиме РФ балістичні ракети. Це нова загроза, - ГУР

Як іноземні комплектуючі опинилися в іранських дронах українські фахівці вивчають. Серійні номери та дані про виробників комплектуючих співробітники ГУР МО України вже передали країнам-партнерам

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Іран (2049) розвідка (3871) росія (65459) дрони (4776)


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Ніхто і не сумнівався.
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08.11.2022 12:24 Відповісти
Арійські дядьки з рушниками замість голови набрехали. Ніколи такого не було й от знов сталося
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08.11.2022 12:25 Відповісти
Для любителей кроссвордов: Лживая, мерзкая страна, мрак средневековья и угроза всему миру, четыре буквы. (Подсказка: есть буквы И, р, а, н)
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08.11.2022 12:34 Відповісти
Кто бы сомневался.
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08.11.2022 12:37 Відповісти
21 апреля выяснили, что в Словакии местная компания получила разрешение на экспорт таких двигателей в Иран.

По словам издания, кроме двигателей словацкие компании снабжали Иран еще рядом предметов, среди которых - подшипники, электроника, оборудование для производства компонентов шин. Их могут использовать для изготовления оружия, которое сейчас применяет россия в войне против Украины.

По мнению журналистов, пограничники, которые разрешили экспорт запчастей в Иран, не подумали, что они могут быть использованы в военных целях.
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08.11.2022 12:44 Відповісти
Интересное расследование. Словаки слились по полной. В июле этого года таможенники также разрешили вывоз 3750 подшипников для российской компании GK Jard из города Ярославля. Компания производит детали двигателей, а также продает свою продукцию белорусскому предприятию МАЗ, которое производит грузовики и автобусы и находится в санкционном списке ЕС. «Его военное подразделение МКЗТ производит носители ракетных комплексов ТОР, БУК и ОСА, а также колесные носители межконтинентальных баллистических ракет «Тополь-М» с ядерными боевыми частями или носители МЗКТ-7930, с которых российские баллистические ракеты «Искандер», которые могут нести запускаются ядерные боеголовки, и из Калининграда они напрямую угрожают странам ЕС", - констатирует Денник Н.
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/645941-podporuje-slovensko-putinovu-vojnu-motory-v-zostrelenych-dronoch-su-udajne-z-prievidze/?fbclid=IwAR3g7NzkM8PRnpvKP8Qpda-sZxESfn22OCcGM8w24ugglxSvggyj91SKzsw
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08.11.2022 13:00 Відповісти
Хватит доставать партнеров.
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08.11.2022 15:27 Відповісти
 
 