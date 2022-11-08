Деталі іранських безпілотників виготовлені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, - ГУР

Представники воєнної розвідки України знайшли інформацію, яка може свідчити, що іранські безпілотники до Росії постачали після 24 лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

"Гвинт безпілотника "Mohajer-6" був виготовлений тільки в лютому цього року. Це тільки виготовлений. А ще був потрібен час, щоб його доставити до Російської Федерації. Тобто вони були доставлені в цьому році", - розповів представник ГУР МО України Василь.

Іранський Mohajer зібраний із деталей, вироблених в різних країнах. Більшість комплектуючих зі США, говорить Василь. Також безпілотник має австрійський двигун та японську камеру.

"Жодних російських елементів ми тут не знайшли. На одному елементі є напис і на фарсі (сучасна перська мова, має статус офіційної в Ірані, Афганістані, Таджикистані). Камера видимого діапазону - Японія. Лазерний дальномір - китайського виробництва. Авіаційна бомба іранського виробництва", - розповів представник ГУР МО України.

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Як іноземні комплектуючі опинилися в іранських дронах українські фахівці вивчають. Серійні номери та дані про виробників комплектуючих співробітники ГУР МО України вже передали країнам-партнерам