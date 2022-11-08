Двом мешканкам Херсонської області заочно повідомлено про підозру: обіймали посади у псевдоорганах окупаційної влади

Дві мешканки Херсонської області добровільно погодилися співпрацювати з окупаційною владою. Одна жінка обійняла посаду голови окупаційної адміністрації Скадовського району. Інша стала начальником відділу у справах освіти, молодіжної політики, культури й спорту окупаційної адміністрації Голопристанської територіальної громади Скадовського району Херсонської області.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, у червні 2022 року 38-річна підозрювана перейшла на бік ворога та обійняла посаду так званої голови окупаційної адміністрації Скадовського району. На псевдопосаді вона добровільно виконує доручення військового керівництва РФ, спрямовані на утвердження окупаційної влади. Також підозрювана брала участь у відкритті місцевого пункту отримання громадянства РФ, організації проведення псевдореферендуму та масових заходах, організованих на підтримку держави-агресора.

Інша підозрювана – мешканка м. Гола Пристань, заручившись підтримкою осіб, які перейшли на бік ворога та надають допомогу державі-агресору, обійняла посаду так званого начальника відділу у справах освіти, молодіжної політики, культури й спорту окупаційної адміністрації Голопристанської територіальної громади Скадовського району Херсонської області. До її обов’язків входить організація та забезпечення освітнього процесу за стандартами освіти РФ, формування списків людей, які б хотіли продовжити працювати під її керівництвом, а також інші організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Відповідно до санкції статті підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права від 10 до 15 років обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю з конфіскацією майна або без такої.

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