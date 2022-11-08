Ватикан готовий бути посередником у перемовинах України з РФ і пропонує свою територію як нейтральне місце, - La Stampa
Ватикан готовий виступити посередником у разі переговорів між Україною та Росією і пропонує свою територію як нейтральне місце для їх проведення.
Про це пише La Stampa, інформує Цензор.НЕТ.
Як пише видання, у Ватикані пропонують залучити до переговорів також інші сторони, в тому числі США і Європейський союз.
Зазначається, що про пропозицію Ватикану стало відомо після зустрічі Папи Римського Франциска з Президентом Франції Еманюелем Макроном 24 жовтня.
Нагадаємо, раніше виник скандал на тлі заяв Папи Римського Франциска стосовно того, що жорстокість російських військових, з якою вони діють в Україні, нібито не притаманна російському народові. Він також заявив, що хотів зустрітися з Путіним після початку повномасштабної війни, але Лавров відмовив. Окремо Франциск відмітив велику пошану до російського гуманізму і згадав Достоєвського.
Посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова своєю чергою зазначила, що Папа Римський неуважно читав Достоєвського, інакше не дивувався би жорсткості росіян.
Також повідомлялося, що глава УГКЦ вручив Папі Римському фрагмент російської міни, котра знищила храм в Ірпені
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Папа, пошёл нах за русским кораблем.
ты лучше расскажи сколько денег держит пукин в банке Ватикана?..
Правильно паралель провели: гниди, що загравали з гітлером, тепер крутять сракою перед ******!
римськиймосковський.
У папы будет уникальная возможность на своей шкуре прочувствовать гуманность российских солдат, о которых он так хорошо отзывался.
Тому, ніяких передумов для цього немає.
Тим більше, що в разі розгрому угрупувань рашистських військ на Півдні і Сході України повномасштабна війна закінчиться сама-собою і перейде у лайт-фазу на довгі роки.
Папа сегодняшний немец...
Выводы делайте сами...,только не говорите что договор Молотов-Риббентроп 1939 году.. был не браццкий...🤣😛
Кста, немецкий папа был просто молодчиночка.
Якщо подивитися на розмір і рівень збитків Україні, то отримаєте близько трильйона доларів.
Вековые традиции подставлять пукинс - неискоренимы =)