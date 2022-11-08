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Новини Війна
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Ватикан готовий бути посередником у перемовинах України з РФ і пропонує свою територію як нейтральне місце, - La Stampa

ватикан

Ватикан готовий виступити посередником у разі переговорів між Україною та Росією і пропонує свою територію як нейтральне місце для їх проведення.

Про це пише La Stampa, інформує Цензор.НЕТ.

Як пише видання, у Ватикані пропонують залучити до переговорів також інші сторони, в тому числі США і Європейський союз.

Зазначається, що про пропозицію Ватикану стало відомо після зустрічі Папи Римського Франциска з Президентом Франції Еманюелем Макроном 24 жовтня.

Також читайте: Макрон виступає за поновлення перемовин між Україною та РФ на умовах Києва

Нагадаємо, раніше виник скандал на тлі заяв Папи Римського Франциска стосовно того, що жорстокість російських військових, з якою вони діють в Україні, нібито не притаманна російському народові. Він також заявив, що хотів зустрітися з Путіним після початку повномасштабної війни, але Лавров відмовив. Окремо Франциск відмітив велику пошану до російського гуманізму і згадав Достоєвського.

Посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова своєю чергою зазначила, що Папа Римський неуважно читав Достоєвського, інакше не дивувався би жорсткості росіян.

Також повідомлялося, що глава УГКЦ вручив Папі Римському фрагмент російської міни, котра знищила храм в Ірпені

Автор: 

Ватикан (152) Папа Римський (325) перемовини (2925) росія (65459)


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Топ коментарі
+25
Пішли в сраку лицемірні покидькі.
Правильно паралель провели: гниди, що загравали з гітлером, тепер крутять сракою перед ******!
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08.11.2022 12:46
+25
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08.11.2022 13:01
+22
Це той папа, що називав руських мілосєрдними?
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08.11.2022 12:46
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Десь тихо заплакав Гундяєв. Але що поробиш, коли доля фюрера в небезпеці.
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08.11.2022 12:46 Відповісти
Ещё один еранутый любитель Кремля!

Папа, пошёл нах за русским кораблем.

ты лучше расскажи сколько денег держит пукин в банке Ватикана?..
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08.11.2022 14:26 Відповісти
Пішли в сраку лицемірні покидькі.
Правильно паралель провели: гниди, що загравали з гітлером, тепер крутять сракою перед ******!
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08.11.2022 12:46 Відповісти
Беда в том, что папа и большинство западных политиков-леваки и популисты. Они даже не лицемерят, это их убеждения. Тот же папа-современный левак-коммунист, убежденный в "особой гуманности русского народу". И что нам с этим делать? Начнешь этого папу посылать-поднимется вой леваков-"не давать плохой Украине оружия", и прочая фигня.. У дипломатии-сложная задача!
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08.11.2022 19:37 Відповісти
Це той папа, що називав руських мілосєрдними?
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08.11.2022 12:46 Відповісти
Він Преступление и наказание прочитав
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08.11.2022 12:58 Відповісти
Нет. Он прочитал сообщение о поступившем из кремля очередном денежном переводе
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08.11.2022 13:00 Відповісти
Ага, папа римський московський.
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08.11.2022 14:50 Відповісти
Кацапофілу в білій рясі віри нема.
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08.11.2022 12:48 Відповісти
Та він просто неграмотна людина з південноамериканських нетрів. Аби читав Достоєвського то точно б не називав каців гуманістами.
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08.11.2022 12:51 Відповісти
з сатаною ти будеш посередником виродок з південної америки
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08.11.2022 12:49 Відповісти
)) можно толковать тот символ, когда выпуская голубей на них напали как чёрные вороны так и белая чайка. "и белое может быть чёрным, и миротворцы могут быть ястребами,...."
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08.11.2022 12:49 Відповісти
Я так зрозумів, що Папі так і кортить повернути часи середньовіччя і помірятися мракобіссям з православним талібаном.
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08.11.2022 12:50 Відповісти
Всеподталкивают Украину к переговорам.Гесмотря что мы озвучили условия.
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08.11.2022 12:51 Відповісти
тільки після відвідин Ватікану кинджалами та х-101...
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08.11.2022 12:51 Відповісти
У Макарона уже есть любимое подходящее место для переговоров
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08.11.2022 12:52 Відповісти
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08.11.2022 12:59 Відповісти
цей вагон знищили в 1945 по наказу Гітлера.
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08.11.2022 14:16 Відповісти
Пошел на хер.!
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08.11.2022 12:55 Відповісти
Пусть предложит свою территорию параше.
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08.11.2022 12:56 Відповісти
То шо, у ватiканi й унiтазiв не залишиться?
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08.11.2022 14:39 Відповісти
я уже обрадовался по заголовку что ватикан отдает россии свою территорию вместо захваченной украинской мы токо за.
У папы будет уникальная возможность на своей шкуре прочувствовать гуманность российских солдат, о которых он так хорошо отзывался.
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08.11.2022 12:58 Відповісти
Початок перемовин означатиме, що котрась зі сторін готова до почесної капітуляції, що малоймовірно.
Тому, ніяких передумов для цього немає.
Тим більше, що в разі розгрому угрупувань рашистських військ на Півдні і Сході України повномасштабна війна закінчиться сама-собою і перейде у лайт-фазу на довгі роки.
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08.11.2022 13:01 Відповісти
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08.11.2022 13:01 Відповісти
Аааа!!!! Це найкраще!
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08.11.2022 19:46 Відповісти
Ватікан-йди ти в попу римську. Посрєдніки
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08.11.2022 13:06 Відповісти
Перемовини з рп, це як твоя потенція, лише мрія.
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08.11.2022 13:07 Відповісти
Да ну нахер этих сатанистов
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08.11.2022 13:48 Відповісти
Йому все пох..., аби виглядати миротворцем. І не тільки йому, Ердогану, наприклад, теж.
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08.11.2022 14:13 Відповісти
Тупі західні гондони - після Буч, Ірпенів, Маріуполей Україні треба тільки смерть московії
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08.11.2022 14:22 Відповісти
тупий недобитий фашіст
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08.11.2022 14:50 Відповісти
пошёл он *****,************!сколько ватикану ***** отбашлял чтобы эта проститутка в рясе выдвигал такие инициативы?
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08.11.2022 15:02 Відповісти
В 1922 году на территории Италии уже был заключён браццкий Мир номер 2, между Германией и дохлым СССР в местечке Раппалла..., третий браццкий договор.. между уже нацистской Германией и Сралинским отребьем был в Берлине..в 1935 году..
Папа сегодняшний немец...
Выводы делайте сами...,только не говорите что договор Молотов-Риббентроп 1939 году.. был не браццкий...🤣😛
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08.11.2022 15:29 Відповісти
Папа - пргентинец. Но от этого не легче.

Кста, немецкий папа был просто молодчиночка.
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08.11.2022 15:35 Відповісти
нах
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08.11.2022 15:42 Відповісти
а Ватикан не хочет кремлевского ******** придать анафеме?............................................................
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08.11.2022 15:45 Відповісти
Замочіть свого фюрера в кремлівському сортирі, виведіть орду за кордон 1991 року, так як заморожених російських грошей недостатньо для відбудови України - це єдине питання для обговорення - скільки орда повинна доплатити за розруху.
Якщо подивитися на розмір і рівень збитків Україні, то отримаєте близько трильйона доларів.
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08.11.2022 15:47 Відповісти
стара КГБешна консерва пропонує свої послуги для "переговорів" зі своїми кураторами людині, яка на повному серйозі теревенить про "гуманність" москалоти після всього лиха, що вони наробили Україні, вірити не можна...
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08.11.2022 15:54 Відповісти
"нейтральна" терріторія
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08.11.2022 16:02 Відповісти
Последний папа не харизма оказался--- дежурный, никакой. Вот Войтыла был лидер, сподвижник, сильный духом! По делам своим. Вроде проскакивает иногда, что скоро по болезни уйдет.
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08.11.2022 16:13 Відповісти
Ватикан видит в лаптях больших гуманистов на примере того урода, что топором за бабки убил бабку из кассы взаимопомощи. Ватикану надо быть поосторожней, а то приедет большая делегация лаптей и унесут все что можно унести. Унитазами не отделаетесь.
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08.11.2022 16:15 Відповісти
Довбні з Европи не розуміють що війна не закінчиться навіть після війни.Вони русня нас так дійняли щро буде відкрита полювання на них доки останню падлу яка принесла нам горе не відправимо в пекло !
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08.11.2022 16:25 Відповісти
Во всех этих култьових учереждениях есть отдели гб,а большентве стран,руководять етими служителями культа в платях офицеры росиской гбни.Сколько веков переговоров ведут об обеденение западной и восточной христян,пероговоршики хрена.
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08.11.2022 16:53 Відповісти
Ещо не было ни одного случая что эти какой-нибудь договор соглашение выполнили.Кто нибут ведёт переговор свинями?
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08.11.2022 17:06 Відповісти
Та будь ласка! На основі документів вже підписаних і ратифікованих РФ: Статуту ООН, Заключного акту Гельсінкі - 1975, Будапештського меморандуму, Договору з Україною про кордони, Договору про дружбу з Україною. Нехай це виконають, а потім будемо домовлятися - скільки вони нам винні, коли і як будуть відшкодовувати.
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08.11.2022 17:46 Відповісти
Ну, католическая церковь никогда не отличалась благодетелью и искренностью.
Вековые традиции подставлять пукинс - неискоренимы =)
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08.11.2022 18:00 Відповісти
Папа, а не пошёл бы ты к е@аной маме.
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08.11.2022 18:36 Відповісти
папе римскому ..преступление и наказание.. достоевского в его статусе и его годах и нахрен не нужно ни читать ни вспоминать --- а ***** должен и читать и вспоминать ЧТО ПОСЛЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДЕТ НАКАЗАНИЕ
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08.11.2022 19:03 Відповісти
Шота меня нервируют вот эти все заявы о переговорах из каждого утюга.....
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08.11.2022 19:11 Відповісти
Папка очень любит вовку и всегда готов ему придти на помощь. Развод чистой воды
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08.11.2022 20:40 Відповісти
 
 