Ватикан готовий бути посередником у перемовинах України з РФ і пропонує свою територію як нейтральне місце, - La Stampa

Ватикан готовий виступити посередником у разі переговорів між Україною та Росією і пропонує свою територію як нейтральне місце для їх проведення.

Про це пише La Stampa, інформує Цензор.НЕТ.

Як пише видання, у Ватикані пропонують залучити до переговорів також інші сторони, в тому числі США і Європейський союз.

Зазначається, що про пропозицію Ватикану стало відомо після зустрічі Папи Римського Франциска з Президентом Франції Еманюелем Макроном 24 жовтня.

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Нагадаємо, раніше виник скандал на тлі заяв Папи Римського Франциска стосовно того, що жорстокість російських військових, з якою вони діють в Україні, нібито не притаманна російському народові. Він також заявив, що хотів зустрітися з Путіним після початку повномасштабної війни, але Лавров відмовив. Окремо Франциск відмітив велику пошану до російського гуманізму і згадав Достоєвського.

Посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова своєю чергою зазначила, що Папа Римський неуважно читав Достоєвського, інакше не дивувався би жорсткості росіян.

Також повідомлялося, що глава УГКЦ вручив Папі Римському фрагмент російської міни, котра знищила храм в Ірпені