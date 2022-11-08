Кремль не підтримав ідею повернутися до дворічної служби в російській армії, - росЗМІ

Адміністрація президента Росії та міністерство оборони РФ не підтримали ідею повернення до дворічної служби в армії.

Про це з посиланням на джерела в раді федерації РФ та серед військових пише російська газета "Ведомости", повідомляє Цензор.НЕТ.

Наприкінці жовтня перший заступник голови комітету Ради Федерації РФ у міжнародних справах Володимир Джабаров виступив із пропозицією збільшити термін служби в армії за призовом до двох років. З такою ж пропозицією виступив "депутат Держдуми РФ" з окупованого Криму Михайло Шеремет. Він заявив, що військова підготовка у тому вигляді, в якому вона існує зараз, не є якісною.

Голова комітету Держдуми РФ з оборони, депутат від "Єдиної Росії" Андрій Картаполов заявив "Ведомостям", що зараз потреби у дворічній службі в армії немає. "Ми такі законодавчі ініціативи не розглядаємо і вважаємо, що на сьогодні такої потреби немає", - заявив Картаполов.

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При цьому Міноборони РФ підтримало ідею про запровадження початкової військової підготовки у школах та профтехучилищах.