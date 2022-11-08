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Кремль не підтримав ідею повернутися до дворічної служби в російській армії, - росЗМІ

рф

Адміністрація президента Росії та міністерство оборони РФ не підтримали ідею повернення до дворічної служби в армії.

Про це з посиланням на джерела в раді федерації РФ та серед військових пише російська газета "Ведомости", повідомляє Цензор.НЕТ.

Наприкінці жовтня перший заступник голови комітету Ради Федерації РФ у міжнародних справах Володимир Джабаров виступив із пропозицією збільшити термін служби в армії за призовом до двох років. З такою ж пропозицією виступив "депутат Держдуми РФ" з окупованого Криму Михайло Шеремет. Він заявив, що військова підготовка у тому вигляді, в якому вона існує зараз, не є якісною.

Голова комітету Держдуми РФ з оборони, депутат від "Єдиної Росії" Андрій Картаполов заявив "Ведомостям", що зараз потреби у дворічній службі в армії немає. "Ми такі законодавчі ініціативи не розглядаємо і вважаємо, що на сьогодні такої потреби немає", - заявив Картаполов.

Також читайте: У Росії почався осінній призов до армії - планується призвати 120 тисяч осіб

При цьому Міноборони РФ підтримало ідею про запровадження початкової військової підготовки у школах та профтехучилищах.

Автор: 

армія рф (17557) призов (432) росія (65459)


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Дайош 25, як за царя-батюшки!
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08.11.2022 13:22 Відповісти
а що ж так.. рашен зольдатик ніхт не моген?
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08.11.2022 13:23 Відповісти
Два роки? Стільки рашистські новобранці не живуть.
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08.11.2022 13:23 Відповісти
Если заморозят войну, то вернутся и к 2 и 10 годовой опричнине. А сейчас неактуально. Наловили чмобиков и в мясорубку. Некогда мариновать холопов в казармах лагерного типа.
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08.11.2022 13:25 Відповісти
Зачем кормить скот два года если он через месяц сдохнет?
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08.11.2022 13:32 Відповісти
Та да! Навіть ********* розуміють, що у них немає двох років. М'ясо треба вже!
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08.11.2022 13:37 Відповісти
***** прикинул что 3 месяца достаточно чтоб быдло загнать на передок в форме целлофановый мешок...
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08.11.2022 13:38 Відповісти
Яка дворічна служба? Триденна хіба що. Максимум на тиждень.
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09.11.2022 22:19 Відповісти
 
 