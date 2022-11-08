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Новини Агресія Росії проти України
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63-річного бійця ТрО Чернігівщини підозрюють у поширенні інформації про розташування ЗСУ: чоловіку оголошено про підозру

зрада

У Чернігові бійця ТрО підозрюють у поширенні інформації про розташування ЗСУ. Сприяв незаконному переправленню особи через державний кордон України.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ 

За даними слідства, підозрюваний мав намір організувати та сприяти незаконному переправленню особи через державний кордон України. Чернігівець, будучи військовослужбовцем Сил територіальної оборони, на початку серпня 2022 року повідомив сторонній особі, що планувала перетнути кордон, місце дислокації підрозділів ЗСУ.

Чоловік наголошував на тому, що для безперешкодного перетину українсько-білоруського кордону необхідно надати співробітникам спеціальних служб Республіки Білорусь інформацію про розташування української армії.

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури повідомлено про підозру 63-річному чернігівцю за фактом несанкціонованого поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

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прокуратура (3686) Чернігів (790) Чернігівщина (1584) державна зрада (1694) тероборона (386)


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Ач, як йому, паскуді, ще й пику попричило на кавадратікі!
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08.11.2022 13:48 Відповісти
Впевнений що,гнид ось таких і в армії також вистачає.
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08.11.2022 14:01 Відповісти
а саме головне в керівництві ЗСУ і України.
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08.11.2022 14:39 Відповісти
Росіяни відступили, і тепер в Черніговському тро вже місць нема, паркетні генерали своїх коханок і кумів позаписували і гроші отримують, а на фронті з усього того їде максимум рота вояків
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08.11.2022 14:03 Відповісти
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08.11.2022 14:53 Відповісти
 
 