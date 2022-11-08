63-річного бійця ТрО Чернігівщини підозрюють у поширенні інформації про розташування ЗСУ: чоловіку оголошено про підозру

У Чернігові бійця ТрО підозрюють у поширенні інформації про розташування ЗСУ. Сприяв незаконному переправленню особи через державний кордон України.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ

За даними слідства, підозрюваний мав намір організувати та сприяти незаконному переправленню особи через державний кордон України. Чернігівець, будучи військовослужбовцем Сил територіальної оборони, на початку серпня 2022 року повідомив сторонній особі, що планувала перетнути кордон, місце дислокації підрозділів ЗСУ.

Чоловік наголошував на тому, що для безперешкодного перетину українсько-білоруського кордону необхідно надати співробітникам спеціальних служб Республіки Білорусь інформацію про розташування української армії.

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури повідомлено про підозру 63-річному чернігівцю за фактом несанкціонованого поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

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