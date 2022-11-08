Росіяни перетворюють окуповану частину Запорізької області на військову базу, - Федоров

У Мелітополі та Мелітопольському районі російські війська займають помешкання цивільних, перетворюючи місто та навколишні населені пункти на "військову базу"

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські військові зайняли промислові підприємства, розселилися в громадські установи, тотально заїжджають в будинки й квартири. Після заселення починають безчинствувати - пити й дебоширити", - повідомив міський голова.

Потім окупантів ніхто не може заспокоїти. В Михайлівці привести до тями чеченців приїздили військові інших підрозділів, але безрезультатно. В Мелітополі після оголошення "сухого закону" окупанти вимагають у цивільних, щоб ті купляли їм алкоголь. В Полянівці загарбники примушують родини українських військових виїхати.

Окупанти також продовжують будувати укріплення поблизу кордону з Херсонською областю та в районі Михайлівки.

"Для оборонних споруд використовують навіть плити зрошувального каналу.", - зазначив Федоров.

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