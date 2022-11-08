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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни перетворюють окуповану частину Запорізької області на військову базу, - Федоров

мелітополь

У Мелітополі та Мелітопольському районі російські війська займають помешкання цивільних, перетворюючи місто та навколишні населені пункти на "військову базу"

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ

"Російські військові зайняли промислові підприємства, розселилися в громадські установи, тотально заїжджають в будинки й квартири. Після заселення починають безчинствувати - пити й дебоширити", - повідомив міський голова. 

Потім окупантів ніхто не може заспокоїти. В Михайлівці привести до тями чеченців приїздили військові інших підрозділів, але безрезультатно. В Мелітополі після оголошення "сухого закону" окупанти вимагають у цивільних, щоб ті купляли їм алкоголь. В Полянівці загарбники примушують родини українських військових виїхати.

Окупанти також продовжують будувати укріплення поблизу кордону з Херсонською областю та в районі Михайлівки.

"Для оборонних споруд використовують навіть плити зрошувального каналу.", - зазначив Федоров. 

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Автор: 

Мелітополь (772) окупація (6719) Запорізька область (3653) Федоров Іван (650)


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они делают то что им позволяют делать, пока
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08.11.2022 13:55 Відповісти
Тоже самое что было с Крымом.
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08.11.2022 14:00 Відповісти
"запарожьє" повертається в "радную говєнь", як і бажало більшість насєлєнія
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08.11.2022 14:02 Відповісти
х..ню не мели! може ти( бот проплачений) і не проти "говені" але не запорожці!
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08.11.2022 17:30 Відповісти
А ми знаємо, який залізний порядок існує на кожній російській військовій базі!
Ги...
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08.11.2022 14:02 Відповісти
Кацапи вміють будувати або зону, або воєнную базу. Більше в цих ублюдків нічого не виходить
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08.11.2022 15:44 Відповісти
Наивное мясо, из-за отсутствия мозгов полагает что будет там надолго.Прийдет ЗСУ ******** всех и сразу
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08.11.2022 15:55 Відповісти
Россия унижает сама себя, причем уже 20 лет, выбрав вместо пути демократического государства, усилия которого направлены на повышение уровня жизни народа и развития страны при соблюдении всех международных обязательств и соглашений, путь империализма, агрессии, попрания всех международных норм и обязательств, с разгулом черносотенного мракобесия, ксенофобии и откровенного фашизма.
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09.11.2022 08:51 Відповісти
 
 