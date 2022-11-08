УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11582 відвідувача онлайн
Новини Війна
393 0

"Укрпошта" поновила роботу ще трьох відділень на визволеній території Донецької області

укрпошта

Укрпошта поновила роботу ще трьох стаціонарних відділення поштового зв’язку в Лимані, Яровій та Святогірську.

Про це повідомили в пресслужбі "Укрпошти", інформує Цензор.НЕТ.

"До стаціонарного відділення Укрпошти в Лимані (84401), яке відновило роботу наприкінці жовтня, додалися ще три стаціонарних відділення поштового зв’язку – в Лимані (84404), Яровій (84432) та Святогірську (84130). Таким чином, Укрпошта на звільнених територіях Донецької області відновила роботу 4 стаціонарних відділень", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні на визволених територіях Донецької області вже працює 4 стаціонарні відділення та 8 пересувних відділень "Укрпошти".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Укрпошта" відновила роботу 48 відділень на визволених територіях Харківської, Донецької та Херсонської областей

Автор: 

Укрпошта (1084) Донецька область (8607) деокупація (950)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 