"Укрпошта" поновила роботу ще трьох відділень на визволеній території Донецької області
Укрпошта поновила роботу ще трьох стаціонарних відділення поштового зв’язку в Лимані, Яровій та Святогірську.
Про це повідомили в пресслужбі "Укрпошти", інформує Цензор.НЕТ.
"До стаціонарного відділення Укрпошти в Лимані (84401), яке відновило роботу наприкінці жовтня, додалися ще три стаціонарних відділення поштового зв’язку – в Лимані (84404), Яровій (84432) та Святогірську (84130). Таким чином, Укрпошта на звільнених територіях Донецької області відновила роботу 4 стаціонарних відділень", - йдеться в повідомленні.
На сьогодні на визволених територіях Донецької області вже працює 4 стаціонарні відділення та 8 пересувних відділень "Укрпошти".
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