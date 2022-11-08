"Укрпошта" поновила роботу ще трьох відділень на визволеній території Донецької області

Укрпошта поновила роботу ще трьох стаціонарних відділення поштового зв’язку в Лимані, Яровій та Святогірську.

Про це повідомили в пресслужбі "Укрпошти", інформує Цензор.НЕТ.

"До стаціонарного відділення Укрпошти в Лимані (84401), яке відновило роботу наприкінці жовтня, додалися ще три стаціонарних відділення поштового зв’язку – в Лимані (84404), Яровій (84432) та Святогірську (84130). Таким чином, Укрпошта на звільнених територіях Донецької області відновила роботу 4 стаціонарних відділень", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні на визволених територіях Донецької області вже працює 4 стаціонарні відділення та 8 пересувних відділень "Укрпошти".

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