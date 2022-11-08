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Новини Війна
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Окупанти примушують цивільних купувати їм алкоголь, оскільки в Мелітополі оголосили "сухий закон" для військових РФ, - мер Федоров

алкоголь,окупанти,окупант,пянство

Російські загарбники у тимчасово окупованому Мелітополі викрадають алкоголь у цивільних та змушують їх купувати його в магазинах, оскільки в місті оголошено "сухий закон" для військових РФ.

Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Їхні куратори запровадили для рашистських військових "сухий закон". Але окупанти та військові не зважають на цей "сухий закон" та змушують цивільних купляти їм алкоголь. Або просто заходять до квартир та викрадають алкоголь", - розповів очільник міста.

Читайте: Росіяни перетворюють окуповану частину Запорізької області на військову базу, - Федоров

Автор: 

алкоголь (1244) армія рф (17557) Мелітополь (772) окупація (6719) Федоров Іван (650)


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метиловый спирт - лучший алкоголь для русни, даже и не жалко...
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08.11.2022 14:12 Відповісти
"...и Бого водколюбивое воинство ея..."
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08.11.2022 14:17 Відповісти
крисыный яд лейте в водку
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08.11.2022 14:20 Відповісти
6 Дайте сикеру погибающему и вино огорченному душею; 7 пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании.
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08.11.2022 14:27 Відповісти
А что не так? Кого это удивляет?
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08.11.2022 14:37 Відповісти
Правильно. И вообще надо создать тайное движение украинского сопротивления в окупированных регионах, по обеспечению орков бухлом. Так они быстрее подохнут или перебьют друг друга
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08.11.2022 15:17 Відповісти
 
 