Окупанти примушують цивільних купувати їм алкоголь, оскільки в Мелітополі оголосили "сухий закон" для військових РФ, - мер Федоров
Російські загарбники у тимчасово окупованому Мелітополі викрадають алкоголь у цивільних та змушують їх купувати його в магазинах, оскільки в місті оголошено "сухий закон" для військових РФ.
Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Їхні куратори запровадили для рашистських військових "сухий закон". Але окупанти та військові не зважають на цей "сухий закон" та змушують цивільних купляти їм алкоголь. Або просто заходять до квартир та викрадають алкоголь", - розповів очільник міста.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Боговодколюбивое воинство ея..."