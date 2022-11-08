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Новини Війна
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Окупанти зазнають величезних втрат у районі Бахмута, Авдіївки та Вугледара. Ворожий Су-25 випустив ракети по своїх позиціях, - речник ЗСУ Череватий

су

Російські окупанти випустили ракети з літака Су-25 по своїх позиціях на Донецькому напрямку.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, росіяни зазнають величезних втрат у районі Бахмута, Авдіївки та Вугледара. Череватий зазначив, що ці напрямки є епіцентром російської війни, там ідуть найжорстокіші та найкривавіші бої.

Так, окупанти застосовують усі види зброї, які вони мають. У першу чергу - артилерію, РСЗВ та авіацію.

"Зокрема, на Донецькому напрямку за цю добу було застосовано 12 разів авіацію. Правда, один раз вони застосували Су-25 - випустили по своїх позиціях ракети", - сказав Череватий.

Також читайте: Ворог обстріляв Авдіївку з артилерії та "Градів", було гучно у Сіверську та Вугледарі, - ОВА

Автор: 

літак (2920) Донецька область (8607) Бахмут (1561) Авдіївка (2342) ЗСУ (7598)


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Топ коментарі
+32
Пілоту сушки - ріспект!👍
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08.11.2022 14:45
+29
Ворожий Су-25 випустив ракети по своїх позиціях

Пабольше водочкі, рузьге!
Єщо больше!
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08.11.2022 14:41
+28
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08.11.2022 14:47
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Ворожий Су-25 випустив ракети по своїх позиціях

Пабольше водочкі, рузьге!
Єщо больше!
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08.11.2022 14:41 Відповісти
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08.11.2022 14:47 Відповісти
Водочка автоматически будет, а мож и не нужна, бо там все шо можно пропито...ПОБОЛЬШЕ ЧМОБИКОВ в авиацию, пенсионного возраста.
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08.11.2022 14:51 Відповісти
Пілоту сушки - ріспект!👍
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08.11.2022 14:45 Відповісти
За вредность выделить сгущенку, мальчишу-плохишу.
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08.11.2022 14:53 Відповісти
Не сгущонку - спущонку!
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08.11.2022 21:14 Відповісти
тупому пілоту кацап-сушки під хвіст наш "стінгер". ніякого респекту.
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08.11.2022 14:53 Відповісти
для дибіла-літуна "стінгер" буде замість "снікерса".
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08.11.2022 14:55 Відповісти
Можна навіть подяку. В письмовому вигляді!
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08.11.2022 14:54 Відповісти
На днях прочитала про руські ракети,технології і відсутність все тих же технологій. Літак є,а бомбить по вітру.
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08.11.2022 14:48 Відповісти
технології криються в крадених пральних машинках...рашистів бомбить від унітазів.
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08.11.2022 15:03 Відповісти
Адиннарот
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08.11.2022 14:55 Відповісти
Просто они там начали бузить что у них автоматы ржавые обзывать полковников **********, ну и пришлось усмирять, прилетел заградпилот ...
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08.11.2022 15:07 Відповісти
ПА КАДИРАВЦАМ, АГОНЬ!!!!
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08.11.2022 15:23 Відповісти
Ворожий Су-25 випустив ракети по своїх позиціях Джерело:
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08.11.2022 15:27 Відповісти
Я поняв..так а я його самого збили отвєтним агньом чи нє?
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08.11.2022 15:38 Відповісти
Коли узкіх спитали, що вони відчули, дізнавшись про цю новину, 75% обрали "чуство гордасті за расєю" ))
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08.11.2022 15:40 Відповісти
Коли кацапи вбивають кацапів це красиво і гармонія.
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08.11.2022 16:15 Відповісти
Бий своїх, щоб чужі боялися. )
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08.11.2022 15:45 Відповісти
Добро пожаловать в санаторий ВСУ.
Лечим особо тяжелые случаи грязевыми процедурами.
Излечение на 100% не гарантируем, но к землице попривыкнете.
Для постоянных и настойчивых клиентов скидка - глубина перманентного погружения в землю 2м.
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08.11.2022 16:38 Відповісти
Лишний рот, он всегда лишний! Теперь пилоьтам, больше достанется!
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08.11.2022 16:47 Відповісти
Вейшнория не сдается.
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08.11.2022 18:21 Відповісти
Мені здається, що літуни -сопляки, погано наносять ЛБЗ (лінія бойового зіткнення) на наколенні планшети, бо з ГЛОНАССОМ мона і по Воронєжу у..бати!
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08.11.2022 20:26 Відповісти
Что вы имели в виду?
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08.11.2022 18:50 Відповісти
Летчик заслуживает особой награды.
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08.11.2022 20:48 Відповісти
Смогут повторить? Повторите!
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08.11.2022 22:28 Відповісти
Все логічно. Цеж кацапи придумали: «бей своих, чтоб чужие боялись»
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08.11.2022 22:32 Відповісти
Та цьому льотчику вже при житті треба дарувати білу "Ладу" !
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09.11.2022 08:22 Відповісти
 
 