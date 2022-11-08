Окупанти зазнають величезних втрат у районі Бахмута, Авдіївки та Вугледара. Ворожий Су-25 випустив ракети по своїх позиціях, - речник ЗСУ Череватий
Російські окупанти випустили ракети з літака Су-25 по своїх позиціях на Донецькому напрямку.
Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, росіяни зазнають величезних втрат у районі Бахмута, Авдіївки та Вугледара. Череватий зазначив, що ці напрямки є епіцентром російської війни, там ідуть найжорстокіші та найкривавіші бої.
Так, окупанти застосовують усі види зброї, які вони мають. У першу чергу - артилерію, РСЗВ та авіацію.
"Зокрема, на Донецькому напрямку за цю добу було застосовано 12 разів авіацію. Правда, один раз вони застосували Су-25 - випустили по своїх позиціях ракети", - сказав Череватий.
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