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Новини Війна
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Близько 20 одиниць бойової техніки рашистів знищили ЗСУ на Херсонщині, - ОК "Південь"

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Українські захисники на Херсонщині знищили близько 20 одиниць військової техніки російських загарбників.

Про це йдеться у зведенні ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Наші ракетники та артилеристи наносили вогневе ураження по позиціях ворога та районах зосередження живої сили, техніки й озброєння. Виконано близько сотні вогневих завдань. Отримано підтвердження про втрату противником 10 рашистів, решта даних дорозвідуються.

Внаслідок попередніх уражень місць розташування окупаційних військ в Голій Пристані на Херсонщині близько двох десятків одиниць ворожої техніки знищено", - зазначили в командуванні.

Читайте: Рашисти вдарили по цивільній інфраструктурі Херсонщини: Є поранені та загиблі. ФОТОрепортаж

Автор: 

знищення (7357) Херсонська область (5801)


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Расскажіть скільке української техніки знищено росіянськими дронами Ланцет, і ще скажіть чого МОУ не закуповує ударні українські дрони!!!
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08.11.2022 17:23 Відповісти
 
 