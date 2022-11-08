Близько 20 одиниць бойової техніки рашистів знищили ЗСУ на Херсонщині, - ОК "Південь"

Українські захисники на Херсонщині знищили близько 20 одиниць військової техніки російських загарбників.

Про це йдеться у зведенні ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Наші ракетники та артилеристи наносили вогневе ураження по позиціях ворога та районах зосередження живої сили, техніки й озброєння. Виконано близько сотні вогневих завдань. Отримано підтвердження про втрату противником 10 рашистів, решта даних дорозвідуються.

Внаслідок попередніх уражень місць розташування окупаційних військ в Голій Пристані на Херсонщині близько двох десятків одиниць ворожої техніки знищено", - зазначили в командуванні.

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