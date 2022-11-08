Окупанти дійсно зазнали значних втрат під Павлівкою на Донеччині, - речник ЗСУ Череватий

Інформація про колосальні втрати російської армії під Павлівкою (Донецька область) є правдивою. Туди до окупантів вже їдуть офіцери, аби придушити бунт невдоволених.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Президент (Володимир Зеленський. - Ред.), як верховний головнокомандувач має всю інформацію, і те що він сказав про 155-ту бригаду морської піхоти це правда, там великі втрати, вони звернулись до губернатора. Більш того, ми сьогодні маємо перехоплення, що з Тихоокеанського флоту до них їдуть офіцери-вихователі, колишні політруки з метою, щоб погасити цей бунт і підіймати їх морально-психологічний стан", - розповів Череватий.

Нагадаємо, раніше російське видання "Медуза" опублікувало матеріал про те, що військовослужбовці зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту надіслали губернатору Примор'я Олегу Кожем'яко листа зі скаргами на дії командування, що допустило великі втрати.

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