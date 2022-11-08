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Новини Війна
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Окупанти дійсно зазнали значних втрат під Павлівкою на Донеччині, - речник ЗСУ Череватий

рф

Інформація про колосальні втрати російської армії під Павлівкою (Донецька область) є правдивою. Туди до окупантів вже їдуть офіцери, аби придушити бунт невдоволених.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Президент (Володимир Зеленський. - Ред.), як верховний головнокомандувач має всю інформацію, і те що він сказав про 155-ту бригаду морської піхоти це правда, там великі втрати, вони звернулись до губернатора. Більш того, ми сьогодні маємо перехоплення, що з Тихоокеанського флоту до них їдуть офіцери-вихователі, колишні політруки з метою, щоб погасити цей бунт і підіймати їх морально-психологічний стан", - розповів Череватий.

Нагадаємо, раніше російське видання "Медуза" опублікувало матеріал про те, що військовослужбовці зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту надіслали губернатору Примор'я Олегу Кожем'яко листа зі скаргами на дії командування, що допустило великі втрати.

Також читайте: Окупанти зазнають серйозних втрат на Донеччині, але продовжують гнати мобілізованих і найманців на загибель, - Зеленський

Автор: 

армія рф (17557) Зеленський Володимир (24004) Донецька область (8607) втрати (4417) ЗСУ (7599)


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Топ коментарі
+20
нагадайте ще їм про втрати під Сватово, під Макіївкою, здається, воронезьких чмобіків. Покрошили HIMARSи там на фарш, здається 530 душ з 570-ти.
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08.11.2022 15:06
+14
Я плачу , я рыдаю днем и ночью. От счастья плачу, ЧМОбики, поверьте, я не вру.
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08.11.2022 15:14
+10
На колоссальные российские потери последует кало-ссальная российская реакция...
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08.11.2022 15:08
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нагадайте ще їм про втрати під Сватово, під Макіївкою, здається, воронезьких чмобіків. Покрошили HIMARSи там на фарш, здається 530 душ з 570-ти.
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08.11.2022 15:06 Відповісти
На колоссальные российские потери последует кало-ссальная российская реакция...
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08.11.2022 15:08 Відповісти
Я плачу , я рыдаю днем и ночью. От счастья плачу, ЧМОбики, поверьте, я не вру.
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08.11.2022 15:14 Відповісти
Мне не понравилась формулировка. "Действительно". А так вообще ...
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08.11.2022 15:20 Відповісти
Хай побільше офіцерів до них приїде для покращення нашої статистики.
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08.11.2022 15:22 Відповісти
Офіцери ідуть -- так в солдат же на руках шмаисери .
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08.11.2022 15:28 Відповісти
Вони політруки. Лінію партії будуть розказувати.
Скажуть, що за пуйла здохнути - велика честь москалю.
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08.11.2022 18:28 Відповісти
Що ще за придушення бунтів? Це геноцид морпіхів, дайош бунти по всій засрашці ...
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08.11.2022 15:30 Відповісти
"... і підіймати їх морально-психологічний стан"

Ну да, ну да
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08.11.2022 15:30 Відповісти
https://t.me/tvrain/59645 Родные мобилизованных воронежцев, отправленных на фронт, обратились к властям. Им не говорят, где их близкие, с начала октября
«Мы приехали в воинскую часть 91711 узнать про наших родственников - где они, что с ними. Никто нам этой информации не дал», - говорят близкие мобилизованных в видеообращении, переданном Дождю.
По их словам, 5 октября мобилизованных воронежцев вывезли из части в Богучаре в Валуйки Белгородской области. После этого никакой официальной информации о том, где находятся их близкие, родственники не получали.
Жена одного из мобилизованных, который был в богучарской части, рассказывала Дождю, что ее мужа вместе с сослуживцами отправили на линию фронта в Луганскую область. Он смог выйти на связь только 2 ноября и рассказал, что они попали под минометный обстрел и были вынуждены отступить, после чего им пригрозили обвинением в дезертирстве.
Сейчас, по ее словам, муж вместе с другими мобилизованными из богучарской части, которые тоже были вынуждены отступать под обстрелом, находится в Зайцево Донецкой области. Там их держат в подвалах, у них забрали телефоны и не дают связываться с родными.
Последний раз мобилизованные выходили на связь с родственниками 3 ноября.
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08.11.2022 15:47 Відповісти
https://t.me/tvrain/59656 Курский губернатор рассказал, что российских мобилизованных отправляют на передовую «Встретился сейчас на базе Центра социального обслуживания "Участие" с родственниками курских мобилизованных, которых отправили из Воронежа 1 ноября на передовую. Пообщался с женами и матерями. Разделяю их боль и беспокойство. Все, что в моих силах сделаю, окажу максимальную поддержку через Минобороны», - написал в тлг Старовойт.
*******
Сразу после объявления мобилизации министр оленеводов Шойгу заявил, что мобилизованных направят в первую очередь для контроля уже занятых территорий до линии фронта. 29/09 в Минагрессии повторили, что мобилизованные «приступят к выполнению задач по контролю и обороне окупированных территорий». Председатель комитета Госдумы по обороне Картаполов говорил, что опасаться отправки на передовую мобилизованным не стоит. Через месяц, 28/10, ***** публично поручил Шойгу отправлять на передовую только подготовленных и обученных бойцов.
Тем не менее
В начале ноября в СМИ появилась информация о батальоне воронежцев, отправленных на передовую под Сватово. Дождь пообщался с родственниками мобилизованных, которые рассказали, что их близких забросили на линию фронта, где военных три дня обстреливали, после чего они были вынуждены отступить. По словам мобилизованных, от батальона численностью более 500 человек осталось около 30 бойцов, судьба остальных неизвестна.
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08.11.2022 15:54 Відповісти
Під Макіївку Сватовського району також вихователі до дохлих москалів приїдуть? ....
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08.11.2022 18:27 Відповісти
сподіваюсь що бунтівники правильно скористаються зброєю яка є в наявності
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08.11.2022 17:18 Відповісти
І вихователі по заслугах отримають також...
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08.11.2022 18:25 Відповісти
Офицеры везут витязям памперсы и прокладки.
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08.11.2022 20:47 Відповісти
 
 