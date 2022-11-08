Окупанти дійсно зазнали значних втрат під Павлівкою на Донеччині, - речник ЗСУ Череватий
Інформація про колосальні втрати російської армії під Павлівкою (Донецька область) є правдивою. Туди до окупантів вже їдуть офіцери, аби придушити бунт невдоволених.
Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Президент (Володимир Зеленський. - Ред.), як верховний головнокомандувач має всю інформацію, і те що він сказав про 155-ту бригаду морської піхоти це правда, там великі втрати, вони звернулись до губернатора. Більш того, ми сьогодні маємо перехоплення, що з Тихоокеанського флоту до них їдуть офіцери-вихователі, колишні політруки з метою, щоб погасити цей бунт і підіймати їх морально-психологічний стан", - розповів Череватий.
Нагадаємо, раніше російське видання "Медуза" опублікувало матеріал про те, що військовослужбовці зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту надіслали губернатору Примор'я Олегу Кожем'яко листа зі скаргами на дії командування, що допустило великі втрати.
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Ну да, ну да
«Мы приехали в воинскую часть 91711 узнать про наших родственников - где они, что с ними. Никто нам этой информации не дал», - говорят близкие мобилизованных в видеообращении, переданном Дождю.
По их словам, 5 октября мобилизованных воронежцев вывезли из части в Богучаре в Валуйки Белгородской области. После этого никакой официальной информации о том, где находятся их близкие, родственники не получали.
Жена одного из мобилизованных, который был в богучарской части, рассказывала Дождю, что ее мужа вместе с сослуживцами отправили на линию фронта в Луганскую область. Он смог выйти на связь только 2 ноября и рассказал, что они попали под минометный обстрел и были вынуждены отступить, после чего им пригрозили обвинением в дезертирстве.
Сейчас, по ее словам, муж вместе с другими мобилизованными из богучарской части, которые тоже были вынуждены отступать под обстрелом, находится в Зайцево Донецкой области. Там их держат в подвалах, у них забрали телефоны и не дают связываться с родными.
Последний раз мобилизованные выходили на связь с родственниками 3 ноября.
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Сразу после объявления мобилизации министр оленеводов Шойгу заявил, что мобилизованных направят в первую очередь для контроля уже занятых территорий до линии фронта. 29/09 в Минагрессии повторили, что мобилизованные «приступят к выполнению задач по контролю и обороне окупированных территорий». Председатель комитета Госдумы по обороне Картаполов говорил, что опасаться отправки на передовую мобилизованным не стоит. Через месяц, 28/10, ***** публично поручил Шойгу отправлять на передовую только подготовленных и обученных бойцов.
Тем не менее
В начале ноября в СМИ появилась информация о батальоне воронежцев, отправленных на передовую под Сватово. Дождь пообщался с родственниками мобилизованных, которые рассказали, что их близких забросили на линию фронта, где военных три дня обстреливали, после чего они были вынуждены отступить. По словам мобилизованных, от батальона численностью более 500 человек осталось около 30 бойцов, судьба остальных неизвестна.