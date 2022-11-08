У Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає 7 кораблів, "Калібрів" на них немає, - ОК "Південь"

У Чорному морі на чергуванні не зафіксували жодного російського корабля з ракетами. Росія вивела у Чорне море 7 кораблів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворожих сил наразі складається з 7 ворожих кораблів. Носії крилатих ракет морського базування "Калібр" перебувають у пунктах базування, але споряджені й в готовності до виходу на бойовий курс для застосування", - йдеться в повідомленні.

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