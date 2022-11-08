У Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає 7 кораблів, "Калібрів" на них немає, - ОК "Південь"
У Чорному морі на чергуванні не зафіксували жодного російського корабля з ракетами. Росія вивела у Чорне море 7 кораблів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".
"В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворожих сил наразі складається з 7 ворожих кораблів. Носії крилатих ракет морського базування "Калібр" перебувають у пунктах базування, але споряджені й в готовності до виходу на бойовий курс для застосування", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+5 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар08.11.2022 15:05
+3 Alex Sav #513490
показати весь коментар08.11.2022 15:06
+3 Олег Максимчук #400925
показати весь коментар08.11.2022 15:21
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Смерть чфрф до останньої лоханки повинна бути безальтернативним завданням українців!!!
І ця купка недобитого ру.лайна в ополонці є символом жодної перемоги расейськага флота 💩 ще десантом Одесу лякала???