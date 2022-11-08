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Новини Агресія Росії проти України
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У Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає 7 кораблів, "Калібрів" на них немає, - ОК "Південь"

севастополь,чф,рф,корабель

У Чорному морі на чергуванні не зафіксували жодного російського корабля з ракетами. Росія вивела у Чорне море 7 кораблів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь"

"В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворожих сил наразі складається з 7 ворожих кораблів. Носії крилатих ракет морського базування "Калібр" перебувають у пунктах базування, але споряджені й в готовності до виходу на бойовий курс для застосування", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На РосТБ визнали, що турецький флот у кілька разів потужніший за ЧФРФ: Турки володіють Чорним морем. ВIДЕО

Автор: 

ВМС (1392) Чорноморський флот рф (625) Чорне море (1674)


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Топ коментарі
+5
Бережуть. Нових вже не зроблять
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08.11.2022 15:05
+3
полегчало страшно... навіщо такі новини? вони чімось другим шмальнуть.. ви ей-богу не сповна розуму-аби шось написати
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08.11.2022 15:06
+3
З такими темпами Чорне море стане Жовтим море
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08.11.2022 15:21
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Бережуть. Нових вже не зроблять
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08.11.2022 15:05 Відповісти
полегчало страшно... навіщо такі новини? вони чімось другим шмальнуть.. ви ей-богу не сповна розуму-аби шось написати
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08.11.2022 15:06 Відповісти
та вже вчора писали про це
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08.11.2022 15:06 Відповісти
Це "на біс"!
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08.11.2022 15:11 Відповісти
Що з носіями.
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08.11.2022 15:44 Відповісти
Та один же наче запливав, з калібрами, що, звалив?
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08.11.2022 15:07 Відповісти
Треба перетворювати у підводні. Головне чим?
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08.11.2022 15:16 Відповісти
З такими темпами Чорне море стане Жовтим море
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08.11.2022 15:21 Відповісти
У кацапів тупо закінчились ракети і кораблі.
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08.11.2022 15:37 Відповісти
Та хоч всенародну акцію (крім тернопільського сірого) організовуй з виготовлення засобів знищення цих ***@них корьіт.ру!!!!

Смерть чфрф до останньої лоханки повинна бути безальтернативним завданням українців!!!

І ця купка недобитого ру.лайна в ополонці є символом жодної перемоги расейськага флота 💩 ще десантом Одесу лякала???
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08.11.2022 16:54 Відповісти
 
 