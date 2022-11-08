ЗСУ вдаються до маневреної оборони. Щойно ворог ослабне - сплануємо операцію за прикладом Харківської чи Лиманської, - речник ЗСУ Череватий
Наразі Збройні сили України ведуть маневрену оборону, аби нанести максимальну шкоду військовому потенціалу РФ.
Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Можна сказати, що зараз іде позиційна війна. Проте, ми вдаємося до маневреної оборони, вже не ведемо війну 20 століття - лава на лаву. Ми максимально використовуємо все зараз", - сказав він.
Так, українські захисники намагаються максимально вибити військовий потенціал противника - тобто вбити або поранити максимальну кількість окупантів, знищити максимальну кількість їхньої техніки.
"У всіх попередніх операціях у нас успішно це виходило. І зараз, коли буде пройдена точка біфуркації, коли ми побачимо, що ворог ослабнув на одній з ділянок, буде спланована операція за прикладом Харківської чи Лиманської. Ми знаємо, як це робити", - сказав Череватий.
При цьому він підкреслив, що операції обов'язково будуть проведені з урахуванням усіх факторів, щоб максимально зберегти особовий склад.
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https://vchaspik.ua/ukraina/541917-samyy-shustryy-chmobik-rossiyskiy-*******-pobyl-na-voyne-v-ukraine-1-chas-30-minut "Самый шустрый чмобик": российский военный побыл на войне в Украине 1 час 30 минут
менше слів та більше справ
для чого кацапам знати про наміри генштабу?