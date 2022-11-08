ЗСУ вдаються до маневреної оборони. Щойно ворог ослабне - сплануємо операцію за прикладом Харківської чи Лиманської, - речник ЗСУ Череватий

Наразі Збройні сили України ведуть маневрену оборону, аби нанести максимальну шкоду військовому потенціалу РФ.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Можна сказати, що зараз іде позиційна війна. Проте, ми вдаємося до маневреної оборони, вже не ведемо війну 20 століття - лава на лаву. Ми максимально використовуємо все зараз", - сказав він.

Так, українські захисники намагаються максимально вибити військовий потенціал противника - тобто вбити або поранити максимальну кількість окупантів, знищити максимальну кількість їхньої техніки.

"У всіх попередніх операціях у нас успішно це виходило. І зараз, коли буде пройдена точка біфуркації, коли ми побачимо, що ворог ослабнув на одній з ділянок, буде спланована операція за прикладом Харківської чи Лиманської. Ми знаємо, як це робити", - сказав Череватий.

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При цьому він підкреслив, що операції обов'язково будуть проведені з урахуванням усіх факторів, щоб максимально зберегти особовий склад.