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Новини Війна
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ЗСУ вдаються до маневреної оборони. Щойно ворог ослабне - сплануємо операцію за прикладом Харківської чи Лиманської, - речник ЗСУ Череватий

зброя,зсу

Наразі Збройні сили України ведуть маневрену оборону, аби нанести максимальну шкоду військовому потенціалу РФ.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Можна сказати, що зараз іде позиційна війна. Проте, ми вдаємося до маневреної оборони, вже не ведемо війну 20 століття - лава на лаву. Ми максимально використовуємо все зараз", - сказав він.

Так, українські захисники намагаються максимально вибити військовий потенціал противника - тобто вбити або поранити максимальну кількість окупантів, знищити максимальну кількість їхньої техніки.

"У всіх попередніх операціях у нас успішно це виходило. І зараз, коли буде пройдена точка біфуркації, коли ми побачимо, що ворог ослабнув на одній з ділянок, буде спланована операція за прикладом Харківської чи Лиманської. Ми знаємо, як це робити", - сказав Череватий.

Також читайте: Наразі найскладніша ситуація у районі Вугледара. Окупанти намагаються оточити наших військових, - речник ЗСУ Череватий

При цьому він підкреслив, що операції обов'язково будуть проведені з урахуванням усіх факторів, щоб максимально зберегти особовий склад.

Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (3903) Лиман (230) ЗСУ (7599)


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Топ коментарі
+13
Все правильно, нам найважливіше зберегти життя наших воїнів. Але суттєвих втрат ворогу завдаємо щодня, тому ударимо як тільки вони виснажаться.
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08.11.2022 15:36
+12
Віримо ЗСУ бо знаємо , що Україна переможе кацапське зло !!
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08.11.2022 15:40
+7
Forza, ЗСУ!
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08.11.2022 15:34
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Forza, ЗСУ!
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08.11.2022 15:34 Відповісти
Все правильно, нам найважливіше зберегти життя наших воїнів. Але суттєвих втрат ворогу завдаємо щодня, тому ударимо як тільки вони виснажаться.
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08.11.2022 15:36 Відповісти
як 300 000 мобиків на фронт прийдуть, так одразу і наступ можна починати
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08.11.2022 15:41 Відповісти
Вони й так надходять,порціями у пакетах і у зворотному напрямку.
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08.11.2022 15:49 Відповісти
Віримо ЗСУ бо знаємо , що Україна переможе кацапське зло !!
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08.11.2022 15:40 Відповісти
аби нанести максимальну шкоду військовому потенціалу РФ.

...військовому імпотенціалу...
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08.11.2022 15:41 Відповісти
импотенциалом он станет после нанесения
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08.11.2022 16:10 Відповісти
Расскажи ещё где путлерским шакалам где бонбу грязную прячешь и боевых Комаров выращивает Кучма🤣🤣Генштаб рабZeт скаже спасиба чувак
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08.11.2022 15:49 Відповісти
Ну, слава Богу, хоть риторику поменяли. А то у меня уже от "частичных успехов" глаз начал дергаться
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08.11.2022 15:52 Відповісти
Киев Ольга ********* и Марго Симоньян взяли Ротом вонючим за сутки...а Хмырь путлер взял всю Украину что школу в Беслане..за три дня...🤣🤣🤣вояки обосранные Курицы...🐔🐔🐔Три дебила это страшная Сила...с Курицами Тризуб 🔱🔱🔱 разберется💪♥️🖤🇺🇦🇬🇧🇺🇸
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08.11.2022 16:01 Відповісти
Тут уже, "майже" спортивні змагання

https://vchaspik.ua/ukraina/541917-samyy-shustryy-chmobik-rossiyskiy-*******-pobyl-na-voyne-v-ukraine-1-chas-30-minut "Самый шустрый чмобик": российский военный побыл на войне в Украине 1 час 30 минут
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08.11.2022 16:05 Відповісти
Думаю,самий бистрий,який ще з оркостана з СБУ зписався і по приїзду здався
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08.11.2022 16:33 Відповісти
добрі наміри

менше слів та більше справ
для чого кацапам знати про наміри генштабу?
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08.11.2022 16:58 Відповісти
хай сприймають як погрозу
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08.11.2022 17:33 Відповісти
Може треба самім свою армію укріпляти ударними дронами, а МОУ цього чогось не робе, а в Рашка і свої Ланцети робе і іранські скопує
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08.11.2022 17:13 Відповісти
Спасибо, капитанша, плять. Только что сейчас у нас идёт, разве не мобилизация? Кароче, дура дурой. Или она имеет ввиду по поводу хвилі, типа скоро настанет последняя хвиля, когда брать будут всех
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08.11.2022 18:33 Відповісти
 
 