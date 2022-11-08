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Українці більше не складатимуть іспити під час заміни водійських посвідчень у Литві

литва,водійське

Громадянам України більше не потрібно буде складати теоретичний та практичний іспити з водіння, змінюючи права водія категорії B.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на портал Delfi.

За повідомленням МВС Литви, після підписання угоди така сама процедура застосовуватиметься до громадян Литви, які тимчасово проживають в Україні.

"Ми всіма силами підтримуємо Україну і допомагаємо українцям, що приїхали сюди, тому прагнемо якнайшвидше підписати нову двосторонню угоду, яка дозволить громадянам України в Литві без іспитів змінювати права водія. Те ж саме стосується і громадян Литви в Україні", - заявила заступник міністра. внутрішніх справ Сигіту Щаєвені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 1 жовтня у Латвії заборонять складати іспит на водійські права російською мовою

За даними МВС, остаточний проект угоди перебуває на узгодженні в українських відомствах, і його підписання очікується найближчим часом.

Литва (2422) українці (2540) посвідчення водія (229)


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Захист своїх громадян від поборів - то є добре
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08.11.2022 15:42 Відповісти
а Німеччина категорично не хоче цього робити.
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08.11.2022 15:43 Відповісти
 
 