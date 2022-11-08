Українці більше не складатимуть іспити під час заміни водійських посвідчень у Литві
Громадянам України більше не потрібно буде складати теоретичний та практичний іспити з водіння, змінюючи права водія категорії B.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на портал Delfi.
За повідомленням МВС Литви, після підписання угоди така сама процедура застосовуватиметься до громадян Литви, які тимчасово проживають в Україні.
"Ми всіма силами підтримуємо Україну і допомагаємо українцям, що приїхали сюди, тому прагнемо якнайшвидше підписати нову двосторонню угоду, яка дозволить громадянам України в Литві без іспитів змінювати права водія. Те ж саме стосується і громадян Литви в Україні", - заявила заступник міністра. внутрішніх справ Сигіту Щаєвені.
За даними МВС, остаточний проект угоди перебуває на узгодженні в українських відомствах, і його підписання очікується найближчим часом.
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