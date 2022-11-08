Індія продовжить купувати російську нафту, оскільки це вигідно для країни, - глава МЗС Джайшанкар

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив, що Індія продовжить купувати російську нафту, оскільки це вигідно для країни.

Про це він сказав після зустрічі зі своїм російським колегою, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Зараз Індія є другим найбільшим покупцем російської нафти після Китаю. Нафту, якої західні покупці уникають через вторгнення Росії в Україну, Індія купує зі знижками.

"Індія, третій найбільший імпортер нафти в світі і традиційний союзник Росії, прямо не засудила те, що Росія називає своєю "спеціальною військовою операцією в Україні", і у вівторок відбулася п'ята зустріч в цьому році між Джайшанкаром і його російським колегою Сергієм Лавровим", - зазначає Reuters.

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"Наше основне зобов'язання - забезпечити індійському споживачеві якнайкращий доступ на найбільш вигідних умовах до міжнародних (нафтових і газових) ринків", - сказав Джайшанкар.

"У цьому відношенні ми бачимо, що відносини між Індією та Росією працюють на користь. Тому, якщо це спрацює на мою користь, я б продовжував це робити", - додав він.

Міністр зробив цю заяву за місяць до того, як Сполучені Штати і їхні союзники по "Групі семи" здійснили кроки, спрямовані на те, щоб перешкодити Росії заробляти на нафті, встановивши верхній ліміт на ціни на нафту.

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Міністр фінансів США Джанет Єллен, яка має відвідати Індію цього тижня, заявила, що Індія виграє від обмеження цін на російську нафту, і США сподіваються, що вона скористається цим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Індія не має "жодного морального конфлікту", купуючи російську нафту, - міністр Пурі