Індія продовжить купувати російську нафту, оскільки це вигідно для країни, - глава МЗС Джайшанкар
Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив, що Індія продовжить купувати російську нафту, оскільки це вигідно для країни.
Про це він сказав після зустрічі зі своїм російським колегою, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
Зараз Індія є другим найбільшим покупцем російської нафти після Китаю. Нафту, якої західні покупці уникають через вторгнення Росії в Україну, Індія купує зі знижками.
"Індія, третій найбільший імпортер нафти в світі і традиційний союзник Росії, прямо не засудила те, що Росія називає своєю "спеціальною військовою операцією в Україні", і у вівторок відбулася п'ята зустріч в цьому році між Джайшанкаром і його російським колегою Сергієм Лавровим", - зазначає Reuters.
"Наше основне зобов'язання - забезпечити індійському споживачеві якнайкращий доступ на найбільш вигідних умовах до міжнародних (нафтових і газових) ринків", - сказав Джайшанкар.
"У цьому відношенні ми бачимо, що відносини між Індією та Росією працюють на користь. Тому, якщо це спрацює на мою користь, я б продовжував це робити", - додав він.
Міністр зробив цю заяву за місяць до того, як Сполучені Штати і їхні союзники по "Групі семи" здійснили кроки, спрямовані на те, щоб перешкодити Росії заробляти на нафті, встановивши верхній ліміт на ціни на нафту.
Міністр фінансів США Джанет Єллен, яка має відвідати Індію цього тижня, заявила, що Індія виграє від обмеження цін на російську нафту, і США сподіваються, що вона скористається цим.
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Свині.
Ось чому потрібно, щоб РФ признали країною терористом, щоб США та ЄС були зобов'язані запроваджувати санкції проти третіх країн, які купляють російські нафту та газ, провадять іншу торгівлю з РФ, в такий спосіб продовжують фінансувати убивство українців...
- Мардж, я це зробив, бо люблю! Люблю, коли мене не заарештовують...
Смачного, смокчіть на здоров'ячко.
Я дуже сподіваюся, що по закінченню війни їхні чорносракі діточки більше не будуть з задоволенням у якості "іноземних студентів" тусуватися в центрі Києва (що на вихідних часом більш нагадував делі чи бомбей), а будуть сидіти в радной говєні.
Ех, приємні спогади молодості)))
Миллиардеров: 140
Совокупное состояние: $596 млрд
Богатейший человек: Мукеш Амбани, $84,5 млрд
Богатство и бедность в Индии соседствуют. С величественным Тадж-Махалом, Золотым Храмом в Амритсаре, считающимся одним из чудес света, находятся трущобы, горы мусора и невыносимое зловоние жизнедеятельности человека. Бедное население составляет 75 %, а это около миллиарда человек. Недавние исследования позволили выяснить, что люди в Индии живут беднее, чем жители африканских стран. Электричество отсутствует у почти 300 миллионов индийцев. Около 100 миллионов человек не потребляют пригодную для питья воду. Считай у половины населения Индии, а это 800 миллионов, отсутствуют какие-либо санитарные нормы проживания. Средний класс составляет 10 % населения страны, а 20-25 % людей находится за чертой бедности. Чуть меньше половины индийцев живут в день на один доллар.