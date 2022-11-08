УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11616 відвідувачів онлайн
Новини
3 527 48

Індія продовжить купувати російську нафту, оскільки це вигідно для країни, - глава МЗС Джайшанкар

джайшанкар

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив, що Індія продовжить купувати російську нафту, оскільки це вигідно для країни.

Про це він сказав після зустрічі зі своїм російським колегою, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Зараз Індія є другим найбільшим покупцем російської нафти після Китаю. Нафту, якої західні покупці уникають через вторгнення Росії в Україну, Індія купує зі знижками.

"Індія, третій найбільший імпортер нафти в світі і традиційний союзник Росії, прямо не засудила те, що Росія називає своєю "спеціальною військовою операцією в Україні", і у вівторок відбулася п'ята зустріч в цьому році між Джайшанкаром і його російським колегою Сергієм Лавровим", - зазначає Reuters.

Читайте: Туреччина почала частково оплачувати російський газ у рублях

"Наше основне зобов'язання - забезпечити індійському споживачеві якнайкращий доступ на найбільш вигідних умовах до міжнародних (нафтових і газових) ринків", - сказав Джайшанкар.

"У цьому відношенні ми бачимо, що відносини між Індією та Росією працюють на користь. Тому, якщо це спрацює на мою користь, я б продовжував це робити", - додав він.

Міністр зробив цю заяву за місяць до того, як Сполучені Штати і їхні союзники по "Групі семи" здійснили кроки, спрямовані на те, щоб перешкодити Росії заробляти на нафті, встановивши верхній ліміт на ціни на нафту.

Також читайте: Росіяни постачають нафту до США в обхід санкцій, - WSJ

Міністр фінансів США Джанет Єллен, яка має відвідати Індію цього тижня, заявила, що Індія виграє від обмеження цін на російську нафту, і США сподіваються, що вона скористається цим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Індія не має "жодного морального конфлікту", купуючи російську нафту, - міністр Пурі

Автор: 

Індія (680) нафта (5541) росія (65459) санкції (11900)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+24
Чого ж ви п#дари не купували у Ігіл дешеву нафту?
Ось чому потрібно, щоб РФ признали країною терористом, щоб США та ЄС були зобов'язані запроваджувати санкції проти третіх країн, які купляють російські нафту та газ, провадять іншу торгівлю з РФ, в такий спосіб продовжують фінансувати убивство українців...
показати весь коментар
08.11.2022 15:50
+18
трохи почекаємо поки китайці у вашу горлянку зубами вчіпляться..
показати весь коментар
08.11.2022 15:42
+18
А ще гиндикам вигідно віками загиджувати річки, не ремонтувати облуплену архітектуру...
Свині.
показати весь коментар
08.11.2022 15:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
трохи почекаємо поки китайці у вашу горлянку зубами вчіпляться..
показати весь коментар
08.11.2022 15:42 Відповісти
это было бы интересно посмотреть 1,5 млрл на 1 млрд. вот тогда точно было бы говорить за золотой миллиард.
показати весь коментар
08.11.2022 15:50 Відповісти
даже не знаю, за кого я буду болеть в данном случае
показати весь коментар
08.11.2022 21:34 Відповісти
Ага, добре..нам теж буде щось просто вигідним
показати весь коментар
08.11.2022 15:43 Відповісти
А ще гиндикам вигідно віками загиджувати річки, не ремонтувати облуплену архітектуру...
Свині.
показати весь коментар
08.11.2022 15:44 Відповісти
Да подавіться кривавою нафтою,більше своїх говнофільмів назнімаєте
показати весь коментар
08.11.2022 15:45 Відповісти
Що б було з Україною якщо б всі були такими цинічними виродками .
показати весь коментар
08.11.2022 15:46 Відповісти
Більш цікаво що було б з Індією
показати весь коментар
08.11.2022 16:09 Відповісти
как были в г*, так и остались бы в нем
показати весь коментар
08.11.2022 21:35 Відповісти
Індія купляє по знижках, резюме,щоб набрати покупців, раші прийдеться втрачати,а не збагачуватися. Туреччина рублями розраховується, Індія купляє дешево, хто в черзі на розпродаж оркостана
показати весь коментар
08.11.2022 15:48 Відповісти
тебе кацапу что-то от этого перепадёт...?
показати весь коментар
08.11.2022 17:23 Відповісти
прутень какДіровца в анусик
показати весь коментар
08.11.2022 17:38 Відповісти
Пакистана на них нема .
показати весь коментар
08.11.2022 15:48 Відповісти
Деньги не пахнут - сказано 2000 лет назад
показати весь коментар
08.11.2022 15:50 Відповісти
Чого ж ви п#дари не купували у Ігіл дешеву нафту?
Ось чому потрібно, щоб РФ признали країною терористом, щоб США та ЄС були зобов'язані запроваджувати санкції проти третіх країн, які купляють російські нафту та газ, провадять іншу торгівлю з РФ, в такий спосіб продовжують фінансувати убивство українців...
показати весь коментар
08.11.2022 15:50 Відповісти
Якщо купатися в лайні посеред трупів мені на користь, то я продовжу це робити - зазначив міністр
показати весь коментар
08.11.2022 15:52 Відповісти
смачного міністру...
показати весь коментар
08.11.2022 15:54 Відповісти
- Гомере! Навіщо ти мене підставив?
- Мардж, я це зробив, бо люблю! Люблю, коли мене не заарештовують...
показати весь коментар
08.11.2022 15:55 Відповісти
Індія, Китай, РФ, совок.. - ставляться до своїх громадян як до бидла, і культивує прошарок бидла для використання його майже нашару як витратний матеріал.
показати весь коментар
08.11.2022 15:58 Відповісти
Щоб ви нею вдавилися.
показати весь коментар
08.11.2022 15:59 Відповісти
А ще можна iсти свое гiмно, це теж вигiдно та дешево , майже задаром...
показати весь коментар
08.11.2022 16:00 Відповісти
India is a shithole country and should not be trusted. Let them fester in their filth and die gradually.
показати весь коментар
08.11.2022 16:01 Відповісти
Пакистан вперед!
показати весь коментар
08.11.2022 16:03 Відповісти
индюки они такие , им похер война , она где-то там . но время придёт , и они будут умолять о помощи .
показати весь коментар
08.11.2022 16:03 Відповісти
Підари смердючі
показати весь коментар
08.11.2022 16:04 Відповісти
Понимаешь, индус, шарик сегодня - такая круглая штука, что невозможно быть в выгоде, в одной отдельной стране. Одна такая страна уже пыталась строить социализм в отдельно взятом государстве. И где она сейчас?
показати весь коментар
08.11.2022 16:06 Відповісти
Правильно. там якраз з Пакістаном не все гаразд, нічого - розберемся....
показати весь коментар
08.11.2022 16:25 Відповісти
И уголь они покупают у парашки тоже. Со скидкой 70 процентов.
показати весь коментар
08.11.2022 16:09 Відповісти
Выгодно покупать кацапскую нефть перемешанную с украинской кровью?
показати весь коментар
08.11.2022 16:10 Відповісти
Перефразовуючи "ми, індуси, смоктатимем будь-якого брудного ***, якщо це для нас вигідно".
Смачного, смокчіть на здоров'ячко.

Я дуже сподіваюся, що по закінченню війни їхні чорносракі діточки більше не будуть з задоволенням у якості "іноземних студентів" тусуватися в центрі Києва (що на вихідних часом більш нагадував делі чи бомбей), а будуть сидіти в радной говєні.
показати весь коментар
08.11.2022 16:12 Відповісти
У нас в городе тоже их очень сильно много было в одно время. Куда ни глянь, кругом - они. И при этом только часть въехавших в страну учились реально в ВУЗах, а бОльшая часть просто по два-три месяца тусовала в торговых центрах и кафе. Все знали, что они въехали, а зачем - никого не волновало. Только полицейские участки были гостеприимными)) Воровали по-черному! Среди студентов был и свой человек, индус, который мог за определенную сумму сделать визу и едь, куда хочешь) Расселяли их по квартирам. Примерно по 3 человека. Об их поведение даже говорить не буду. Это просто дикие недоразвитые люди, которые по факту селились десятками в кватиры, причем вперемежку девчонки с парнями)) Не дай Бог еще такое количество оттуда "студентов" увидеть и услышать! А разговаривали они исключительно на хинди или как там у них их язык называется)) Студенты)))
показати весь коментар
08.11.2022 16:23 Відповісти
Ми, коли навчалися в КПІ, то нещадно їм навалювали подарунків, ну, тих, що є безкоштовні і яких на всіх хватало. Індуси дуже сцикливі. Ну, власне, як і кацапи. Втрьох можна було без особливого напрягу розкидать пачку в 20-25 індусів, бо поки ви навалюєте 3-5 індусам, інші втікають.
Ех, приємні спогади молодості)))
показати весь коментар
08.11.2022 16:26 Відповісти
ІндІя це вонючі потвори вони це підтвердили.Прийде час ми вас також на член пошлемо і будите його доїдати без солі
показати весь коментар
08.11.2022 16:17 Відповісти
Лапти должны идусам великое множество денег за предоплату воентехники. теперь заглаживают поставками нефти по клирингу. А индусы еще те маклеры, если учуяли добычу, вовек не отпустят.
показати весь коментар
08.11.2022 16:20 Відповісти
А Україні вигідно,щоб Індії як абсолютно зайвого утворення не існувало. Тут і не заперечиш🤷
показати весь коментар
08.11.2022 16:29 Відповісти
Все знают поговорку "Не можешь изменить обстоятельства, измени свое отношение к ним". Но немногие знают ее продолжение: " ... и делай правильные выводы". А вывод предельно простой (спасибо Индии за честность): В век глобальной экономики, задушить РФ финансово практически не реально. Т.е. все эти разговоры для бедных "у РФ завтра закончатся ресурсы" надо прекращать и сконцентрироваться на главном: 1. Мордор можно победить ТОЛЬКО на поле боя 2. На это должно работать ВСЁ в Украине (так ли это сейчас?) 3. "Запад" нам помогает. Достаточно ли? Почему?
показати весь коментар
08.11.2022 16:29 Відповісти
купляйте. тільки збийте ціну кацам до собівартості тої нафти. можна й ще нижче. )
показати весь коментар
08.11.2022 16:34 Відповісти
Претензий предъявить не можем. Но мы можем уничтожить транспортную систему Кацапстана. В чем проблема дырявить трубопроводы? Мы можем взрывать танкеры, обычный октокоптер (или 4х2 квадрокоптер с винтами сверху и внизу) буквально 5кг полезной нагрузки и на подвесе кумулятивный тандемный (или двойной кумулятивный) контактный выстрел без реактивного двигателя (который основной вес и имеет). Пробьет и танкер с двойным дном, и бак наверху. Просто 500-800гр взрывчатки и медная полусфера, которую с обратной стороны взрывом превратят в копье. Просто направь дрон на танкер и ему конец, второй направь еще дырку сделать, тоже самое и сжиженный газ. Портовая инфраструктура крайне уязвима. Способно продается такое замечательное средство, как кислородное копье. Обычный кислородный баллон 2 штуки по 10л на спину нацепить скрытно в рюкзаке, добавить к ним трубу с термитом внутри, все в свободной продаже как режущий инструмент. Срежет любую вышку, режь V-образно сбоку клин и затем с обратной стороны и эту хрень можно уронить под любым углом, нанеся еще больше повреждений. 2 минуты резать и конец порту минимум на месяц или два, пока по железной дороге кран пригонят на ремонт. Трубы дырявить вообще смешно, шуруповерт получше и с парой аккумуляторов, капельница со смазочной жидностью на сверху и сверху на палке под своим весом делать дырку в трубе, шуруповерт немного прикрыть, чтобы хватило не на один раз. Это уже минимум 2-3 суток ремонта, а если это в тайге и дырка не одна, то еще дольше. К тому же если взять ружье и застрелить ремонтников, то там месяц не будет желающих чинить. Тут важно уничтожить трубы в соседние страны типа Азербайджана, так как идет перемаркировка нефти и газа и деньги кацапам все равно будут поступать, а Азербайджан свой газ будет продавать целиком, обеспечивая свои потребности кацапским газом. И конечно же классика жанра: обычная фура с взрывчаткой самодельной из свободно продающейся определенной селитры (перегнанной для очистки от компонента, который не позволяет ее прямо использовать в американских рецептах взрывчатки, просто нужно купить больше селитры в несколько раз и все). На России 2-3 млн наших граждан было до войны, беженцев свыше 1.5 млн человек, 9 месяцев открыты границы через Грузию, Казахстан, Армению и другие страны. Доллары в ходу, крипту можно обменять, есть электронные деньги, чтобы финансировать любые покупки и полезную работу. Так что пускай Индия делает что ей хочется, а мы просто лишим ее возможности закупать нефть.
показати весь коментар
08.11.2022 17:02 Відповісти
здравствуй Мюнхаузен...
показати весь коментар
08.11.2022 17:25 Відповісти
Индия очень напоминает кацапстан

Миллиардеров: 140

Совокупное состояние: $596 млрд

Богатейший человек: Мукеш Амбани, $84,5 млрд

Богатство и бедность в Индии соседствуют. С величественным Тадж-Махалом, Золотым Храмом в Амритсаре, считающимся одним из чудес света, находятся трущобы, горы мусора и невыносимое зловоние жизнедеятельности человека. Бедное население составляет 75 %, а это около миллиарда человек. Недавние исследования позволили выяснить, что люди в Индии живут беднее, чем жители африканских стран. Электричество отсутствует у почти 300 миллионов индийцев. Около 100 миллионов человек не потребляют пригодную для питья воду. Считай у половины населения Индии, а это 800 миллионов, отсутствуют какие-либо санитарные нормы проживания. Средний класс составляет 10 % населения страны, а 20-25 % людей находится за чертой бедности. Чуть меньше половины индийцев живут в день на один доллар.
показати весь коментар
08.11.2022 17:26 Відповісти
показати весь коментар
08.11.2022 17:27 Відповісти
Баклажаны - всегда были лживыми двуличным тварями!
показати весь коментар
08.11.2022 17:35 Відповісти
Значит необходимо увеличить пошлины на товары, сделанные из российской нефти. Ничего личного, просто у нас война
показати весь коментар
08.11.2022 18:55 Відповісти
fucking індюки, примати без совісті і честі
показати весь коментар
08.11.2022 20:14 Відповісти
Если назвать министра шанкром, то и политика будет соответственной.
показати весь коментар
08.11.2022 21:49 Відповісти
ще індійського посла не вислали?
показати весь коментар
09.11.2022 04:15 Відповісти
 
 