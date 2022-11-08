Окупанти у "козацьких" кадетських корпусах у Луганській області готують дітей для війни з Україною

На захопленій Луганщині росіяни в "козацьких" кадетських корпусах та класах готують дітей для війни з Україною.

Про це заявив головний редактор онлайн-видання "Реальна газета" Андрій Діхтяренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни зробили ставку на те, що українських дітей з Луганської області треба виховувати у козацьких (донських козаків) традиціях, тому що вважають, що ця культура буде їм близькою… В Луганській області нащадки запорізьких козаків живуть на одному боці Сіверського Донця, а вже на іншому живуть так звані нащадки донських козаків. Це таке суспільне явище. Але зараз росіяни його використовують в першу чергу саме для мілітарної освіти неповнолітніх дітей", - сказав Діхтяренко.

На окупованій Луганщині існують два "козацькі" кадетські корпуси в Луганську й Алчевську, і в них навчаються 412 дітей. При чому кількість козацьких кадетських класів постійно зростала

"Так, у 2018-2019 навчальному році на окупованій Луганщині було 8 таких класів, через рік – вже 18, ще через рік – 33 й у 2021-2022 році це вже були 62 навчальних класи, в яких навчалися 1200 дітей", - констатував Діхтяренко.

Він також зазначив, що проти України вже багато пішло воювати й випускників Луганських "козацьких" кадетських корпусів. Тому існування такої мілітаристської освіти підростаючого покоління на наших окупованих територіях є "серйозною проблемою" для України.

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