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Новини Окуповані території
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Окупанти у "козацьких" кадетських корпусах у Луганській області готують дітей для війни з Україною

луганщина,кадетскі,корпуси

На захопленій Луганщині росіяни в "козацьких" кадетських корпусах та класах готують дітей для війни з Україною.

Про це заявив головний редактор онлайн-видання "Реальна газета" Андрій Діхтяренко, інформує Цензор.НЕТ

"Росіяни зробили ставку на те, що українських дітей з Луганської області треба виховувати у козацьких (донських козаків) традиціях, тому що вважають, що ця культура буде їм близькою… В Луганській області нащадки запорізьких козаків живуть на одному боці Сіверського Донця, а вже на іншому живуть так звані нащадки донських козаків. Це таке суспільне явище. Але зараз росіяни його використовують в першу чергу саме для мілітарної освіти неповнолітніх дітей", - сказав Діхтяренко.

На окупованій Луганщині існують два "козацькі" кадетські корпуси в Луганську й Алчевську, і в них навчаються 412 дітей. При чому кількість козацьких кадетських класів постійно зростала

"Так, у 2018-2019 навчальному році на окупованій Луганщині було 8 таких класів, через рік – вже 18, ще через рік – 33 й у 2021-2022 році це вже були 62 навчальних класи, в яких навчалися 1200 дітей", - констатував Діхтяренко.

Він також зазначив, що проти України вже багато пішло воювати й випускників Луганських "козацьких" кадетських корпусів. Тому існування такої мілітаристської освіти підростаючого покоління на наших окупованих територіях є "серйозною проблемою" для України.

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діти (5101) Луганськ (576) окупація (6719) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+10
там не в тому помилка - "кізяцьке", згідно правил Української мови
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08.11.2022 15:48
+6
Калiчать дитячий мозок своею нелюдською пропагандою ,путiнською брехнею про "один народ"
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08.11.2022 16:04
+4
Діти це лише виконавці а от ці падли і їх батьки це направляючі.Нічого ми всих почистимо
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08.11.2022 16:19
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Гей!
Не плутайте "казацьке" і "козацьке"!!!
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08.11.2022 15:46 Відповісти
там не в тому помилка - "кізяцьке", згідно правил Української мови
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08.11.2022 15:48 Відповісти
після сьогоднішніх попередніх новин - чомусь не дивно
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08.11.2022 15:52 Відповісти
Швидко вони іх охмурили .
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08.11.2022 15:53 Відповісти
Молоденьке м'ясце на підході.
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08.11.2022 15:57 Відповісти
Калiчать дитячий мозок своею нелюдською пропагандою ,путiнською брехнею про "один народ"
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08.11.2022 16:04 Відповісти
Однажды сраный пролетайРят уже затевал Мировую революцию баранов и рабов...🦍🦍🦍🤣🤣🤣
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08.11.2022 16:14 Відповісти
Лучшая пестня за 20 столетий от Рождества Христового козырно звучит
Весь Мир мы разрушим до Основания...а затем...🤣🤣
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08.11.2022 16:16 Відповісти
Діти це лише виконавці а от ці падли і їх батьки це направляючі.Нічого ми всих почистимо
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08.11.2022 16:19 Відповісти
Не виключено, що активну роль в тому бере відомий українофоб-проімперський казачок єсаул сєліванов, очільник *казацкой ради* при кабміні азарова за доби яника та керівник *вєрного казачества* З цією особою тоді ж співпрацював *козацький єдиноборець* александр притула зі *спасу*. Є світлини, на яких а.притула в оточенні майбутніх *бойцов лнр* та рпцшно-гундяєвської секти в Україні. І цей же спасоборець окрім того тривалий час мав справу з організаціями з промовистими назвами *русская цивилизация* та *кремлевская стратегия*. І от таку гниду заслану міністр молоді і спорту ігор жданов в 2015р. призначив своїм радником з ... *козацько-патріотичного виховання дітей та молоді*, де той на посаді і пробув цілих 4 роки. За цей час *випадково* на державному рівні по лінії мінмолоді згорнулось відзначення перемоги українських військ над московітами під Конотопом, а в 2018-му 400-річний ювілей Походу гетьмана Петра Сагайдачного на москву взагалі *забули*. Тож поки діяльність таких от *казачков* належним чином не висвітлена та не покарана, як і тих *патріотичних діячів* - деяких радників та речників відомих політиків і найвищого керівництва *гри*джурниця*- хто їх прикривав і допомагав - то про успішність боротьби з залишками 5-ої колони говорити не доводиться. Вся сволота, яка так чи інакше насаджувала вигідні кремлівській імперії наративи, відзначення подій, *героїв* типу сірка - рятівника московського царства влітку 1659р. від повного розгрому українськими !!! військами Виговського спільно з союзними татарами - разом з любителями *героизации защитников великой российской империи и ссср* - має йти слідом за *русским воєнним корабльом*...
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08.11.2022 16:58 Відповісти
 
 