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Новини
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Black Iron: Ми готові внести передплату за землю, щоб почати будівництво одразу після перемоги України

руда

Канадська залізорудна компанія Black Iron уже готова внести передплату за землю в Криворізькому районі Дніпропетровської області, на якій знаходиться Шиманівське залізорудне родовище, аби гарантувати серйозність своїх намірів почати будівництво проєкту з видобутку руди одразу після завершення війни в Україні.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив СЕО Black Iron Метт Сімпсон.

Він нагадав, що війна вже вдруге змусила компанію відкласти початок будівництва. Вперше проєкт мали запустити ще в 2014 році.

"Основна проблема, з якою ми стикнулися, була передача базової земельної ділянки під будівництво в Криворізькому районі. Ділянка перебуває у віданні Міноборони і це суттєво гальмувало процеси. У листопаді 2019 року менеджмент Black Iron підписав Меморандум про взаєморозуміння з тодішнім міністром оборони щодо передачі необхідної ділянки. … Ми з Міноборони досягли принципової домовленості про вартість ділянки і способи компенсації, а також про те, що до кінця бойових дій ми не будемо претендувати на її використання. Крім того, Black Iron на заміну вилученій ділянці реконструює полігон за сучасними стандартами НАТО. Зараз ці домовленості лише потрібно зафіксувати у зобов’язальній угоді", - сказав Сімпсон.

За його словами, компанія не буде починати будь-яке будівництво до кінця активних бойових дій – через потенційну необхідність військовим використовувати ділянку безперервно та фізичні ризики з огляду на близькість проєкту до лінії фронту.

"Ми сподіваємось, що зобов’язуючу угоду буде підписано якнайшвидше, аби всі сторони уже офіційно на папері підтвердили серйозність своїх намірів. Більше того, Black Iron навіть готова внести грошову передоплату, аби підтвердити свою серйозність та підтримку України. Такий документ дозволить запустити низку інших підготовчих процесів, аби умовно кажучи, на наступний день після завершення війни ми могли приступити до реалізації проєкту. І остаточно переконає інвесторів у готовності уряду підтримувати великі інвестиції", - підкреслив Сімпсон.

Він додав, що наразі компанія сконцентрувалася на паперовій роботі – підготовці документації для оцінки впливу на довкілля, доопрацюванні технічних деталей проекту. "Крім того, і до початку вторгнення, і зараз ми працюємо із місцевими громадами – реалізуємо проекти щодо дорожньої інфраструктури, допомагаємо місцевій територіальній обороні Кривого Рогу, підтримуємо наших працівників, не скорочуючи робочих місць. Ми також перераховуємо кошти на підтримку Збройних сил", - зазначив СЕО Black Iron.

Автор: 

земля (1680) будівництво (3023)


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Топ коментарі
+8
Ага, так вас ахмєтов з ****** і пустили. Зара набіжить державне бюро наклепництва, служба безпеки олігархів, та інші карманні прокурвори і вовкосудді...
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08.11.2022 16:08
+6
Приємна, обнадійлива новина. Хто кінцевий бенефіціар, тре уточнити.
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08.11.2022 16:13
+5
Только не с этой властью. Иначе денежки тю-тю...
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08.11.2022 16:06
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тарапица не нада... ой не нада
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08.11.2022 15:55 Відповісти
Страшный сон ватного кацапа прям вылазит из телевизора
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08.11.2022 15:57 Відповісти
До квітня? Христя Фріланд=НАТО?
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08.11.2022 16:14 Відповісти
там ще чотири жінки претиндентки..і всі лояльні до України...
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08.11.2022 16:44 Відповісти
ти про що? нестрашний немоскаль
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08.11.2022 15:59 Відповісти
Только не с этой властью. Иначе денежки тю-тю...
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08.11.2022 16:06 Відповісти
Ага, так вас ахмєтов з ****** і пустили. Зара набіжить державне бюро наклепництва, служба безпеки олігархів, та інші карманні прокурвори і вовкосудді...
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08.11.2022 16:08 Відповісти
Приємна, обнадійлива новина. Хто кінцевий бенефіціар, тре уточнити.
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08.11.2022 16:13 Відповісти
Це по-перше, по-друге - умови...щось не дуже зрозуміло, як це страховики можуть такі ризики обслуговувати...бррр?
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08.11.2022 16:22 Відповісти
Шо, буржуины, руды народной захотелось? Да берите, чоужтам))
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08.11.2022 16:19 Відповісти
які ще, нах@й буржуіньі, пролєтарій долбаньій...
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08.11.2022 16:39 Відповісти
Так Ахметов жаловался, что дескать невыгодно с новой ставкой, в убыток работает)))))
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08.11.2022 16:50 Відповісти
Тому каломойше суд дозволив не платити цю нову ставку.
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08.11.2022 17:08 Відповісти
Отож бо, мутно. Мо китайські очки блимають з-під маски
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08.11.2022 17:12 Відповісти
Ну, все залежить від того, що скаже президент Дєрьмак…
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08.11.2022 17:22 Відповісти
Украине нужно идти по стопах США
Один политик США когда то в лицо путлеру заявил что русские тупые и жадные. Вы бедные потому что у вас миллионы гектар земли стоят без дела, заростаю бурьянами.

В США такие земли раздают всем желающим при условии, что за землей будут ухаживать выращивая на ней то что необходимо американскому народу, или строить предприятия которые будут давать американцам работу и платить государству налоги.

Просто фундаментом стабильности в США есть разум, а фундаментом нестабильности рашки есть идиотизм который всегда в приоритете.
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08.11.2022 18:05 Відповісти
Найбольшие инвестиции вливаются в те страны, которые способны себя защитить. Инвесторы берут это во внимание - Примером является Англия
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08.11.2022 18:08 Відповісти
Як тільки з*явиться інвестняня,зразу передумають.
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08.11.2022 18:22 Відповісти
Біля Кам'янського (днєпродзєржинськ) теж є кар'єр на березі Дніпра. Він знищив половину фортеці Кодак.
Також в Дніпропетровській області є й інші пам'ятки, навіть Запорозька січ що теж знищена кар'єрами.
Отож коли продаєте землю для таких цілей- думайте. Бо совок робив кар'єри і водосховища не дивлячись на їх історичну й культурну цінність, а українцям зараз треба берегти спадщину- її ітак чимало зараз на окупованих територіях
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08.11.2022 19:19 Відповісти
Приклад зруйнованої фортеці Кодак Новий:
https://youtu.be/azR7l5f-zu8

Кодак: https://youtu.be/tvZO-TMTF_w
Січ: https://youtu.be/6zbw196ZHOU
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08.11.2022 19:37 Відповісти
я вообще против продажи земли иностранцам
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08.11.2022 21:33 Відповісти
Падальщики злітаються
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08.11.2022 22:21 Відповісти
 
 