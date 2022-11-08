Black Iron: Ми готові внести передплату за землю, щоб почати будівництво одразу після перемоги України

Канадська залізорудна компанія Black Iron уже готова внести передплату за землю в Криворізькому районі Дніпропетровської області, на якій знаходиться Шиманівське залізорудне родовище, аби гарантувати серйозність своїх намірів почати будівництво проєкту з видобутку руди одразу після завершення війни в Україні.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив СЕО Black Iron Метт Сімпсон.

Він нагадав, що війна вже вдруге змусила компанію відкласти початок будівництва. Вперше проєкт мали запустити ще в 2014 році.

"Основна проблема, з якою ми стикнулися, була передача базової земельної ділянки під будівництво в Криворізькому районі. Ділянка перебуває у віданні Міноборони і це суттєво гальмувало процеси. У листопаді 2019 року менеджмент Black Iron підписав Меморандум про взаєморозуміння з тодішнім міністром оборони щодо передачі необхідної ділянки. … Ми з Міноборони досягли принципової домовленості про вартість ділянки і способи компенсації, а також про те, що до кінця бойових дій ми не будемо претендувати на її використання. Крім того, Black Iron на заміну вилученій ділянці реконструює полігон за сучасними стандартами НАТО. Зараз ці домовленості лише потрібно зафіксувати у зобов’язальній угоді", - сказав Сімпсон.

За його словами, компанія не буде починати будь-яке будівництво до кінця активних бойових дій – через потенційну необхідність військовим використовувати ділянку безперервно та фізичні ризики з огляду на близькість проєкту до лінії фронту.

"Ми сподіваємось, що зобов’язуючу угоду буде підписано якнайшвидше, аби всі сторони уже офіційно на папері підтвердили серйозність своїх намірів. Більше того, Black Iron навіть готова внести грошову передоплату, аби підтвердити свою серйозність та підтримку України. Такий документ дозволить запустити низку інших підготовчих процесів, аби умовно кажучи, на наступний день після завершення війни ми могли приступити до реалізації проєкту. І остаточно переконає інвесторів у готовності уряду підтримувати великі інвестиції", - підкреслив Сімпсон.

Він додав, що наразі компанія сконцентрувалася на паперовій роботі – підготовці документації для оцінки впливу на довкілля, доопрацюванні технічних деталей проекту. "Крім того, і до початку вторгнення, і зараз ми працюємо із місцевими громадами – реалізуємо проекти щодо дорожньої інфраструктури, допомагаємо місцевій територіальній обороні Кривого Рогу, підтримуємо наших працівників, не скорочуючи робочих місць. Ми також перераховуємо кошти на підтримку Збройних сил", - зазначив СЕО Black Iron.