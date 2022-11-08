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14 тисяч гектарів української землі очищені від російських снарядів та мін поліцейськими вибухотехніками, - Нацполіція

міни,розмінування

Завдяки роботі поліцейських вибухотехніків 14 тисяч гектарів української землі вже очищені від російських снарядів та мін.

Про це повідомив Голова Національної поліції України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ

"Розмінування територій – процес тривалий та кропіткий. Але життєво необхідний. І робота ця не для всіх. Розмінуванням займаються особливі спеціалісти – вибухотехніки. Це люди зі сталевими нервами та залізною витримкою. І завдяки своїм умінням кожен з них врятував життів більше, ніж будь-який супергерой. На жаль, інколи ціною власного життя та здоров’я", – сказав Ігор Клименко.

З 24 лютого вилучено 141 тисячу вибухонебезпечних предметів різного типу. Понад 45 тисяч російських носіїв смерті знищено.

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Нацполіція (15211) розмінування (996) Клименко Ігор (488)


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08.11.2022 17:08 Відповісти
 
 