14 тисяч гектарів української землі очищені від російських снарядів та мін поліцейськими вибухотехніками, - Нацполіція
Завдяки роботі поліцейських вибухотехніків 14 тисяч гектарів української землі вже очищені від російських снарядів та мін.
Про це повідомив Голова Національної поліції України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"Розмінування територій – процес тривалий та кропіткий. Але життєво необхідний. І робота ця не для всіх. Розмінуванням займаються особливі спеціалісти – вибухотехніки. Це люди зі сталевими нервами та залізною витримкою. І завдяки своїм умінням кожен з них врятував життів більше, ніж будь-який супергерой. На жаль, інколи ціною власного життя та здоров’я", – сказав Ігор Клименко.
З 24 лютого вилучено 141 тисячу вибухонебезпечних предметів різного типу. Понад 45 тисяч російських носіїв смерті знищено.
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