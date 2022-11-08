На окупованій території Донецької області дітям заборонено перебувати на вулиці без дорослих, - Андрющенко
Росіяни на тимчасово окупованій частині Донецької області заборонили дітям перебувати на вулиці без батьків або опікунів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
За його словами, діти до 7 років не можуть грати на вулиці цілодобово, від 7 до 14 - з 21:00 до 06:00, а з 14 до 18 років - з 22:00 до 06:00.
"Знаєте чому? Тому що на думку окупаційної влади дитина не може самостійно перебувати в "соціально небезпечних місцях". Оскільки окремого списку не додано, змушена погодитися з формулюванням. Окупована Донецька область (власне як і територія Росії) на сьогоднішній день соціально небезпечне місце. Не лише для дітей", - додав Андрющенко.
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П.С.
"Знаєте чому? Тому що на думку окупаційної влади дитина не може самостійно перебувати в "соціально небезпечних місцях". Джерело:
Вообще-то, такой подход, особенно в отношении детей от 0 до 7 лет, это возможно единственное адекватное решение из всех принятых оккупационной властью.
Те, кого смущает это выражение "соціально небезпечних місцях" и кто прочитав вот это - https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php?file=/426603/mod_resource/content/2/%d0%a1%d0%be%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96%20%d0%bd%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d0%b8%20%d1%82%d0%b0%20%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b8%d1%81%d1%82%20%d0%b2%d1%96%d0%b4%20%d0%bd%d0%b8%d1%85.pdf - станет утверждать, что это всё касается только оккупированных территорий, пусть первым бросит в меня камень.