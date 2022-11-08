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Новини Війна
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Опалювальний сезон розпочався попри обстріли РФ, майже 60% об’єктів підключені до тепла, - Шмигаль

опалення

Опалювальний сезон розпочався, попри обстріли, диверсії, кібератаки, які вчиняє Росія.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, майже 60% усіх об’єктів по країні вже підключені до тепла. Південні регіони підключають повільніше, але цей процес там теж розпочато. У п’яти областях рівень підключення до тепла становить більш ніж 85%, а ще у двох регіонах він уже сягнув 100%.

"Уряд, енергетики, місцева влада та комунальники паралельно продовжують підготовку до зими. Закуповуємо резервне обладнання, готуються додаткові пункти обігріву, активно ведемо перемовини з міжнародними партнерами про доставку в Україну необхідного обладнання та техніки, аби все швидко відремонтувати та бути готовими до різних ситуацій", - додає Шмигаль.

Також читайте: На сьогодні майже половина об’єктів в Україні підключені до тепла. Газу достатньо для опалювального сезону, - Шмигаль

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якщо є тепло, наюха світло відключаєте?? і Київ це не розбомблене місто..
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08.11.2022 16:37 Відповісти
Не той випадок, коли треба хизуватися... зима ще попереду, а ворог - ще та тварюка...
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08.11.2022 16:41 Відповісти
Була би "автономка" на одну велику проблему менше мали б.
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08.11.2022 16:49 Відповісти
"...Опалювальний сезон розпочався"

Ну да, ну да. Значит уже и платить надо, а вот когда включат отопление, это незвестно...
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08.11.2022 17:20 Відповісти
шмигаль, не забудь підключити об'єкти скумбрії, а то вигонять з роботи.
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08.11.2022 17:27 Відповісти
 
 