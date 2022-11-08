Загроза вторгнення ворога з території Білорусі потенційно існує, але зараз малоймовірна, - Веніславський

Наразі здатних на вторгнення в Україну військових формувань ворога у Білорусі немає.

Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник Президента у ВР Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на Укрінформ.

"Щодо загроз, які дехто з військових експертів останнім часом продукує, про можливе вторгнення з боку республіки Білорусь. Наше військове командування розуміє всі потенційні і реальні загрози. На сьогодні на території республіки Білорусь угруповань збройних сил РБ і РФ, які б були здатними на вторгнення на територію України, немає", - сказав нардеп.

Веніславський розповів, що у Білорусі є ознаки формування певних "спільних формувань" військ білорусів і росіян, тому, за його словами, загроза вторгнення "потенційно існує", але зараз малоймовірна.

Водночас парламентарій запевнив, що Україна на кордоні з Блоруссю має достатньо потужну лінію оборони."На короткострокову і середньострокову перспективу якихось істотних загроз із боку загострення з білоруського кордону не бачу", - додав представник президента у ВР.

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Нагадуємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що наразі триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території Білорусі.