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Новини Війна
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Загроза вторгнення ворога з території Білорусі потенційно існує, але зараз малоймовірна, - Веніславський

білорусь

Наразі здатних на вторгнення в Україну військових формувань ворога у Білорусі немає.

Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник Президента у ВР Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на Укрінформ.

"Щодо загроз, які дехто з військових експертів останнім часом продукує, про можливе вторгнення з боку республіки Білорусь. Наше військове командування розуміє всі потенційні і реальні загрози. На сьогодні на території республіки Білорусь угруповань збройних сил РБ і РФ, які б були здатними на вторгнення на територію України, немає", - сказав нардеп.

Веніславський розповів, що у Білорусі є ознаки формування певних "спільних формувань" військ білорусів і росіян, тому, за його словами, загроза вторгнення "потенційно існує", але зараз малоймовірна.

Водночас парламентарій запевнив, що Україна на кордоні з Блоруссю має достатньо потужну лінію оборони."На короткострокову і середньострокову перспективу якихось істотних загроз із боку загострення з білоруського кордону не бачу", - додав представник президента у ВР.

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Нагадуємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що наразі триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7944) Веніславський Федір (289)


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Топ коментарі
+7
На щастя, військові не мають таких довбодятлів за джерело інформації.
Просто вражає, коли весь політикум, задля дешевого піару, намагається пролізти в об'єктив камери, або на сторінки інтернету!
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08.11.2022 16:46
+6
кожна срань має висловити свою "професійну" думку...
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08.11.2022 16:49
+4
Удобненько так Федя съехал на угрозу "зараз". Никто из экспертов и не говорит про угрозу "зараз". Эксперты говорят о том, что в РБ формируется группировка для вторжения в Украину. И эта группировка ПОСТОЯННО пополняется людьми и техникой. Численность и комплектация (техникой) этой группировки пока не понятна. Прогнозно: 100 000 - 150 000 чел. На формирование такой группировки РФ (и РБ) потребуется 5-6 мес.
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08.11.2022 16:53
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тому шо хтось з білорусів мамой поклявся шо нападу не буде? так як і до почтаку війни, коли розвідка інших країн каже шо срусня з бульбашами будуть нападати через Чорнобиль, але то мало ймовірно, тому ми забиваємо хєр
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08.11.2022 16:42 Відповісти
На щастя, військові не мають таких довбодятлів за джерело інформації.
Просто вражає, коли весь політикум, задля дешевого піару, намагається пролізти в об'єктив камери, або на сторінки інтернету!
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08.11.2022 16:46 Відповісти
Точно. Сегодня одного видел по телевизору. Что-то в Николаевскую обл. привез. Цирк я вам скажу полный
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08.11.2022 16:59 Відповісти
Перед війною щось подібне вже розказували!
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08.11.2022 16:47 Відповісти
кожна срань має висловити свою "професійну" думку...
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08.11.2022 16:49 Відповісти
Удобненько так Федя съехал на угрозу "зараз". Никто из экспертов и не говорит про угрозу "зараз". Эксперты говорят о том, что в РБ формируется группировка для вторжения в Украину. И эта группировка ПОСТОЯННО пополняется людьми и техникой. Численность и комплектация (техникой) этой группировки пока не понятна. Прогнозно: 100 000 - 150 000 чел. На формирование такой группировки РФ (и РБ) потребуется 5-6 мес.
показати весь коментар
08.11.2022 16:53 Відповісти
Власти РФ снова призвали Украину к переговорам. На этот раз призыв был озвучен заместителем главы МИД России Андреем Руденко на встрече с журналистами 8 ноября.

«С нашей стороны предварительных условий нет никаких, кроме главного условия: чтобы Украина проявила добрую волю»,
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08.11.2022 16:57 Відповісти
що це за таке нове обличчя - Веніславський..
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08.11.2022 16:59 Відповісти
Зекомаді притамана дупа замість голови, тож поява обличча серед цього сміття - подія неймовірна.
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08.11.2022 17:04 Відповісти
ну то був сарказм
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08.11.2022 17:04 Відповісти
а нахрена уже клячко хоче києвлян евакуїрувать вдобавок уже і Чернігівська і Житомирська. Суки наверно хотят сдать с потрохами-
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08.11.2022 16:59 Відповісти
на зєкомандє графік шолє?
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08.11.2022 17:17 Відповісти
Наразі здатних на вторгнення в Україну військових формувань ворога у Білорусі немає. - кінець січня ,початок,або середина лютого 2022 року,Після цього війна.смерть розруха
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08.11.2022 19:25 Відповісти
 
 