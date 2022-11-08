Низка фабрик у Північній Кореї почали шити зимову форму російським військовим, - ЗМІ

Фабрики КНДР вже почали шити зимову форму для російських військових. Росія надає матеріали для цього.

Про це повідомляє Radio Free Asia, посилаючись на інформацію від своїх джерел у КНДР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Шити форму для російських військових почали щонайменш три фабрики у Пхеньяні та неуточнена кількість в інших місцях. Йдеться про безпосередньо форму, білизну та взуття, сировину для яких надає Росія. Далі їх мають залізницею відправляти до Росії через вузький перешийок, що сполучає країни - шляхом, який на початку листопада "розморозили" після восьмимісячної паузи через пандемію коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, вже майже місяць виконує російське замовлення Фабрика у Моранбонгу (Пхеньян).

Про правдоподібність цієї інформації може свідчити заява російського посольства у КНДР кілька тижнів тому про те, що Росія "зацікавлена купувати одяг та взуття" з Північної Кореї.

Резолюція ООН 2375 від вересня 2017 року забороняє Північній Кореї будь-який експорт виробів текстильної промисловості. Співрозмовник пояснив, що Північній Кореї вигідна така співпраця для отримання іноземної валюти, особливо після вимушеної паузи через пандемію коронавірусу.

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