Низка фабрик у Північній Кореї почали шити зимову форму російським військовим, - ЗМІ
Фабрики КНДР вже почали шити зимову форму для російських військових. Росія надає матеріали для цього.
Про це повідомляє Radio Free Asia, посилаючись на інформацію від своїх джерел у КНДР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Шити форму для російських військових почали щонайменш три фабрики у Пхеньяні та неуточнена кількість в інших місцях. Йдеться про безпосередньо форму, білизну та взуття, сировину для яких надає Росія. Далі їх мають залізницею відправляти до Росії через вузький перешийок, що сполучає країни - шляхом, який на початку листопада "розморозили" після восьмимісячної паузи через пандемію коронавірусу", - йдеться в повідомленні.
За даними видання, вже майже місяць виконує російське замовлення Фабрика у Моранбонгу (Пхеньян).
Про правдоподібність цієї інформації може свідчити заява російського посольства у КНДР кілька тижнів тому про те, що Росія "зацікавлена купувати одяг та взуття" з Північної Кореї.
Резолюція ООН 2375 від вересня 2017 року забороняє Північній Кореї будь-який експорт виробів текстильної промисловості. Співрозмовник пояснив, що Північній Кореї вигідна така співпраця для отримання іноземної валюти, особливо після вимушеної паузи через пандемію коронавірусу.
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Колись (відсилка до 7 річної війни) це було через "кріпосні" - тобто 5 конечна фортеця, а люд навколо кріпосні з повинністю яку можно виконати за 20-40 років... Ці всі "покоління "відгорбатились" на "сильних мира цього" "Заради світлого майбутнього" а зараз їх в утіль... тому що землі найкращі та слов'яни наднебезпечні в протидії глобальному ЗЛУ.
Потрібно не забувати що "совок" з нашого популусу також на 73% не вивітрився...
А це значить що маніпуляцією суспільства зможуть займатись ще якнайменше 30 років...
А яке покоління виросте через 30 років зомбування? Адже ЗМІ не в руках суспільства...
Нехай ту форму цикутою просочують.
Але згодний з вами з приводу *********. Добро має бути з кулаками, а не прагнути домовлятися з терористами.
Там клапан на жопе предусмотрен? А то они такие проказники...
Чекаємо економічний бум в кндр!
Щоб в штанину їм рука не пролазила.
Максимум, що вони зможуть їм пошити - портянки