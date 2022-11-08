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Низка фабрик у Північній Кореї почали шити зимову форму російським військовим, - ЗМІ

кндр,швея

Фабрики КНДР вже почали шити зимову форму для російських військових. Росія надає матеріали для цього.

Про це повідомляє Radio Free Asia, посилаючись на інформацію від своїх джерел у КНДР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду

"Шити форму для російських військових почали щонайменш три фабрики у Пхеньяні та неуточнена кількість в інших місцях. Йдеться про безпосередньо форму, білизну та взуття, сировину для яких надає Росія. Далі їх мають залізницею відправляти до Росії через вузький перешийок, що сполучає країни - шляхом, який на початку листопада "розморозили" після восьмимісячної паузи через пандемію коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, вже майже місяць виконує російське замовлення Фабрика у Моранбонгу (Пхеньян).

Про правдоподібність цієї інформації може свідчити заява російського посольства у КНДР кілька тижнів тому про те, що Росія "зацікавлена купувати одяг та взуття" з Північної Кореї.

Резолюція ООН 2375 від вересня 2017 року забороняє Північній Кореї будь-який експорт виробів текстильної промисловості. Співрозмовник пояснив, що Північній Кореї вигідна така співпраця для отримання іноземної валюти, особливо після вимушеної паузи через пандемію коронавірусу.

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Автор: 

КНДР (1238) росія (65459) санкції (11900)


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Топ коментарі
+15
Вєліка росія, да шіть нєкому.
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08.11.2022 16:53
+14
поки до весни нашьють клієнти здохнуть
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08.11.2022 16:51
+13
На мордорі нікому шити. Всі рукозаді.
Нехай ту форму цикутою просочують.
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08.11.2022 16:52
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поки до весни нашьють клієнти здохнуть
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08.11.2022 16:51 Відповісти
Я б на це не сподівався.
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08.11.2022 17:04 Відповісти
Якщо б вони справді хотіли на фундамент "1984" робити (сша/китай) то в 2014 пішли з 3 млн військ та вистріляли все "Триморья"... Все те що зараз - заради геноциду зомбованих слов'ян.

Колись (відсилка до 7 річної війни) це було через "кріпосні" - тобто 5 конечна фортеця, а люд навколо кріпосні з повинністю яку можно виконати за 20-40 років... Ці всі "покоління "відгорбатились" на "сильних мира цього" "Заради світлого майбутнього" а зараз їх в утіль... тому що землі найкращі та слов'яни наднебезпечні в протидії глобальному ЗЛУ.

Потрібно не забувати що "совок" з нашого популусу також на 73% не вивітрився...
А це значить що маніпуляцією суспільства зможуть займатись ще якнайменше 30 років...

А яке покоління виросте через 30 років зомбування? Адже ЗМІ не в руках суспільства...
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08.11.2022 17:19 Відповісти
я саме на це і сподіваюсь
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08.11.2022 17:38 Відповісти
Да и вооще зачем оркам зимняя одежда, делали б сразу чёрные пакеты.
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08.11.2022 17:40 Відповісти
Є літні пакети, є зимові пакети...
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08.11.2022 18:31 Відповісти
А ещё демисезонные и унисекс...
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08.11.2022 18:55 Відповісти
На мордорі нікому шити. Всі рукозаді.
Нехай ту форму цикутою просочують.
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08.11.2022 16:52 Відповісти
І не тільки. Ще кілька днів тому проскакувала інфа, що шитимуть кацам форму ще Малайзія, В'єтнам, Іран.
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08.11.2022 16:52 Відповісти
Нехай би відразу мішки кацапам шили.
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08.11.2022 16:54 Відповісти
Малайзія в подяку за збитий літак шитиме?
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08.11.2022 17:03 Відповісти
та уже все забыли за тот боинг. время, как говорится, лечит
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08.11.2022 17:07 Відповісти
за Боїнг не забули. Принаймні Нідерланди та Австралія, а Малайзія ітак з перших днів катастрофи поширювала рашистські нарративи та вносила деструктив в роботу спільної комісії. Мабуть їм добре підмазали.
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08.11.2022 17:40 Відповісти
А Малайзія одразу виправдовувала кацапів за той літак...
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08.11.2022 17:09 Відповісти
я точно не запам'ятав. чи Малайзія, чи М'янма, менш ймовірно, що Камбоджа.. но точно хтось з цих трьох. Ну і В'єтнам ще до них до кучі. Найбільш ймовірно, що все ж таки це М'янма. там вроді теж хунта при владі зараз
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08.11.2022 19:27 Відповісти
Одразу відчувається вялічіє. Гєополітічєскій столп міра, ****. Тьху, мля.
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08.11.2022 16:52 Відповісти
Фуфайковые войска эрэф. Возвращается свинорусня к истокам. И свои грузовики на дровах пусть ещё кацапам подгонят.))
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08.11.2022 16:53 Відповісти
Вєліка росія, да шіть нєкому.
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08.11.2022 16:53 Відповісти
А розповідали, як корейці мало не траву їдять, щоб вижити під жахливими санкціями. А в них і ракети, і зброя, і "низка фабрик". Ото і вся користь від тих санкцій. Пізд..лини - найкращі санкції.
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08.11.2022 16:55 Відповісти
Ви ж розумієте, що ті фабрики ще живого кімірсєна пам'ятають? А зброя і ракети очевидно звідки, звідти, звідки вся нечисть на Землі її бере - з рашкипарашки.
Але згодний з вами з приводу *********. Добро має бути з кулаками, а не прагнути домовлятися з терористами.
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08.11.2022 17:12 Відповісти
То до Ким Чен Ына было. Он малясь послабил удавку и поправил положение дел в стране. Так шо, по сравнению со своими батей и дедом еще нормальный пацан для местных.
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08.11.2022 17:16 Відповісти
Ідять але не всі,хтось ще ість чашечку рису ....але цю чашечку ще треба заробити....
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08.11.2022 18:00 Відповісти
Во первых, трава входит в национальную корейскую кухню. Ее и в Южной едят. Во вторых, причем тут санкции. Корея под санкциями, но какой никакой внутренний рынок имеет. Качество на этих фабриках - говно и полностью рабский труд. Да и дотации от государства.
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08.11.2022 18:05 Відповісти
На зоні теж робу шиють.
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08.11.2022 18:05 Відповісти
Більш ***...тих важко уявить. шо вони вам нашиють, пля? Рейтузів...ну шийте... світ давно зорзумів. що ******* війна вимагає ******** екіпіровки...******** технологій пошиву, нитка, метеріал, гудзики, фурнітура.....А, про шоя? там же одноразові потрібні..тьху. заткнувся
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08.11.2022 16:56 Відповісти
Кульки не шьют, а клеят. Если што
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08.11.2022 16:57 Відповісти
БУ ГА ГА
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08.11.2022 16:59 Відповісти
Фабрики КНДР уже начали шить зимнюю форму для российских военных.

Там клапан на жопе предусмотрен? А то они такие проказники...
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08.11.2022 16:59 Відповісти
Точно, сьогодні ж там новина була, що...ну...цей, як його...любов
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08.11.2022 17:02 Відповісти
Боевое слаживание.
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08.11.2022 17:04 Відповісти
То "рітуал цєлованія ікони"
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08.11.2022 17:13 Відповісти
лучшее влагалище - очко таварисча
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08.11.2022 17:20 Відповісти
Хай в целофан соломи напхають і пошіють форму, тоді з трупів одразу можна буде робити понтонні переправи.
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08.11.2022 17:01 Відповісти
Так кажуть, що руснявая матросня трупам деякі дюрки суперклеєм залеплюєі на компресор. Чудова плавучисть. Бо рятувальні плоти й шлюпки давно сундуки розпи@дили.
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08.11.2022 17:11 Відповісти
термінатори
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08.11.2022 17:04 Відповісти
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08.11.2022 18:49 Відповісти
О, новий хвасон, - 3 в одном
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08.11.2022 18:52 Відповісти
Цікаво - от Іран порушив резолюцію ООН, зараз КНДР порушила резолюцію ООН - і шо? Який сенс у цих резолюціях, якщо немає жодних наслідків для тих, хто їх порушує і тих, хто у цьому допомогає?
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08.11.2022 17:08 Відповісти
Какие последствия ты хочешь?
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08.11.2022 18:08 Відповісти
Серьезные. Чтобы ни у кого не возникало более желания нарушать резолюции ООН. А если последствий нет, то нефиг и тратить время на эти резолюции, ибо никто их в таком случае не будет исполнять.
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08.11.2022 19:06 Відповісти
А поконкретней?
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08.11.2022 19:07 Відповісти
например заблокировать банк. платежи. Или кацапы им деньги голубями передают?
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08.11.2022 21:21 Відповісти
совком не то шо запахло...а засмердело...
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08.11.2022 17:12 Відповісти
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08.11.2022 17:12 Відповісти
лейб гвардия
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08.11.2022 18:53 Відповісти
Ватніки та галіфе?
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08.11.2022 17:14 Відповісти
Під виглядом одежі постачають снаряди
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08.11.2022 17:14 Відповісти
Очень хорошие новости. В иранской каске из жести, в целлофановой зимней курточке из КНДР, с автоматом 60-го года выпуска, с беспилотниками из верблюжьих какашек, палочек и камушков... Вторая армия, фигли. Хорошо будет воевать, просто замечательно даже!
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08.11.2022 17:17 Відповісти
а наши цеховики шьют ,, абибас ,, и на базарах баблишк0 рубят , их крышует сбу по 5 тыщ бакинских в месяц .
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08.11.2022 17:38 Відповісти
шапки-ушанки у корейцев, однако, хорошо выходят.
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08.11.2022 17:40 Відповісти
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08.11.2022 17:50 Відповісти
Супер-чмоб 80-го левела.
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08.11.2022 19:45 Відповісти
Хай шиють хформу в якій "деди" воювали...Галіфе,гінастерка,фуфайка....симвалічно.....
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08.11.2022 18:05 Відповісти
І партянкі! це святе!
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08.11.2022 18:34 Відповісти
Там на портянки - все підійде.
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08.11.2022 19:46 Відповісти
Скажи кто твой друг и я скажу кто ты. Рабсеяне вы в тюрьме народов. Ганьба.
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08.11.2022 18:07 Відповісти
Країна, що в кращому випадку, експортувала озброєння для папуасів, та продукцію з металургічних підприємств (конкурентоспроможність на грані фола і то завдяки рабський робочій силі), тепер буде експортувати в парашу!
Чекаємо економічний бум в кндр!
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08.11.2022 18:41 Відповісти
Да, за 200 бакових можна и в нанотехнологии вложиться
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08.11.2022 18:54 Відповісти
Щоб кацапським ****** корейці шили одяг та взуття - по своїм лекалам.
Щоб в штанину їм рука не пролазила.
Максимум, що вони зможуть їм пошити - портянки
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08.11.2022 19:43 Відповісти
Вялікая страна, а тєлогрєйкі шіть нєкому...
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08.11.2022 20:45 Відповісти
 
 