Професор Євмінов пропонує українським захисникам тренажери для лікування хвороб хребта на фронті
Професор В’ячеслав Євмінов пропонує створити умови для профілактики та лікування хребта українських захисників безпосередньо у польових умовах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Військові, особливо на передовій, мають проблеми, пов’язаними з болями у спині. Основна причина – це постійні навантаження: амуніція, зброя, боєприпаси та ін. Цю проблему жодними ліками не вирішити! Єдиний засіб вирішення цієї проблеми - це метод "Кінезотерапія на похилій площині". Центр Євмінова розробив конкретну методику у цьому напрямку, а також спеціальний тренажер для її застосування – Профілактор Євмінова та Тренажер для спини "Зубна щітка для хребта". Вони універсальні, ними можуть користуватися всі, незалежно від зросту та ваги. Методику апробовано на сотнях тисяч пацієнтів, затверджено МОЗ України, науково обґрунтовано (захищено 6 дисертацій)", - зазначив Євмінов.
Так, він пропонує створити умови для профілактики та лікування хребта безпосередньо у польових умовах, казармах, реабілітаційних центрах тощо.
Центр Євмінова розробив методичні посібники. Існуючі тренажери розраховані на використання у приміщеннях, але й у польових умовах, наприклад, в окопах.
Надалі Центр може підготувати технічну документацію та налагодити виробництво спрощених тренажерів для армії.
"На сьогодні, насамперед, потрібно забезпечити тренажерами артилеристів (це моє бачення) із розрахунку один тренажер на 5-10 осіб. Це становитиме 400-800 гривень на одну особу. Фінансування можуть взяти на себе волонтери чи спеціальні фонди", - пояснив Євмінов.
Будь ласка, зачекайте...
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хлопці й так стільки тренуються (тягають непідьомне, повзають-бігають-вкопуються в броніках, мерзнуть або навпаки паряться)))...тобто тренування на виживання там хватає)
Масони це придумують, чи що.
сечабальзам Болотова.
Аферісти, ставайте у чергу.
Бронежилет, автомат, боєкомплект, рюкзак - навантаження на спину дуже не мале. Якщо це довгий період без відпочинку - взагалі важко. Я вже мовчу про артилеристів з важкими снарядами і тп.
Як це в польових умовах зробити не знаю, хоча думаю що реально. Можливо не в окопах, але ...
Те що хтось заробить гроші - спини дорожчі і лікування також дуже не дешеве, якщо допоможе. Мій знайомий свої дві грижі хребта такою дошкою підтримує(регулярно витягує спину вправами).
Можливо центр Євмінова розробив не тільки дошку.
Так що пропоную не зрадо#обити, а подумати про спини військових.
Ні, "настоящий" лікар: ага, валіки, шмаліки, лупцювати по спині, бо то дісйки, скрутити його,. бо доктор же! о, доска, тягніть на доску (ще п'ятсот)...і то тоді доктор, він голосно регочейться, авторитетно говорить, їздить на чорній машині.
Его вполне можно сравить с Аланом Чумаком (если кто-то еще такого помнит), который "заряжал воду с телеэкрана"