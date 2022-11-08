Професор Євмінов пропонує українським захисникам тренажери для лікування хвороб хребта на фронті

Професор В’ячеслав Євмінов пропонує створити умови для профілактики та лікування хребта українських захисників безпосередньо у польових умовах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Військові, особливо на передовій, мають проблеми, пов’язаними з болями у спині. Основна причина – це постійні навантаження: амуніція, зброя, боєприпаси та ін. Цю проблему жодними ліками не вирішити! Єдиний засіб вирішення цієї проблеми - це метод "Кінезотерапія на похилій площині". Центр Євмінова розробив конкретну методику у цьому напрямку, а також спеціальний тренажер для її застосування – Профілактор Євмінова та Тренажер для спини "Зубна щітка для хребта". Вони універсальні, ними можуть користуватися всі, незалежно від зросту та ваги. Методику апробовано на сотнях тисяч пацієнтів, затверджено МОЗ України, науково обґрунтовано (захищено 6 дисертацій)", - зазначив Євмінов.

Так, він пропонує створити умови для профілактики та лікування хребта безпосередньо у польових умовах, казармах, реабілітаційних центрах тощо.

Центр Євмінова розробив методичні посібники. Існуючі тренажери розраховані на використання у приміщеннях, але й у польових умовах, наприклад, в окопах.

Надалі Центр може підготувати технічну документацію та налагодити виробництво спрощених тренажерів для армії.

"На сьогодні, насамперед, потрібно забезпечити тренажерами артилеристів (це моє бачення) із розрахунку один тренажер на 5-10 осіб. Це становитиме 400-800 гривень на одну особу. Фінансування можуть взяти на себе волонтери чи спеціальні фонди", - пояснив Євмінов.

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