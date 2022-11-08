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Новини Війна
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Професор Євмінов пропонує українським захисникам тренажери для лікування хвороб хребта на фронті

евминов

Професор В’ячеслав Євмінов пропонує створити умови для профілактики та лікування хребта українських захисників безпосередньо у польових умовах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Військові, особливо на передовій, мають проблеми, пов’язаними з болями у спині. Основна причина – це постійні навантаження: амуніція, зброя, боєприпаси та ін. Цю проблему жодними ліками не вирішити! Єдиний засіб вирішення цієї проблеми - це метод "Кінезотерапія на похилій площині". Центр Євмінова розробив конкретну методику у цьому напрямку, а також спеціальний тренажер для її застосування – Профілактор Євмінова та Тренажер для спини "Зубна щітка для хребта". Вони універсальні, ними можуть користуватися всі, незалежно від зросту та ваги. Методику апробовано на сотнях тисяч пацієнтів, затверджено МОЗ України, науково обґрунтовано (захищено 6 дисертацій)", - зазначив Євмінов.

Так, він пропонує створити умови для профілактики та лікування хребта безпосередньо у польових умовах, казармах, реабілітаційних центрах тощо.

Центр Євмінова розробив методичні посібники. Існуючі тренажери розраховані на використання у приміщеннях, але й у польових умовах, наприклад, в окопах.

Надалі Центр може підготувати технічну документацію та налагодити виробництво спрощених тренажерів для армії.

"На сьогодні, насамперед, потрібно забезпечити тренажерами артилеристів (це моє бачення) із розрахунку один тренажер на 5-10 осіб. Це становитиме 400-800 гривень на одну особу. Фінансування можуть взяти на себе волонтери чи спеціальні  фонди", - пояснив Євмінов.

Також читайте: Зимову форму для українських військових почали шити в Латвії. ФОТОрепортаж

Автор: 

здоров’я (445) допомога (8382) військовослужбовці (4778) Євмінов В’ячеслав (3)


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Топ коментарі
+12
Класика заробляння бабла. Так бідненький переживає за наших бійців, що готовий потроїти випуск своїх дощещок...
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08.11.2022 17:13
+11
К чему таки крайности . Похоже кто то решил бабок срубить У меня проблема такая же . Сейчас прохожу курс лечения . Тренажеры на передовой это БРЕД
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08.11.2022 17:15
+8
Не сповна розуму цей прохвесссор хіропрактик ,несе таку пургу ,як він собі це усвідомлює
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08.11.2022 17:16
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цікаво... хто буде дбати та переносити тренажери (раніше це була гибка дошка закріплена під потрібним кутом)))
хлопці й так стільки тренуються (тягають непідьомне, повзають-бігають-вкопуються в броніках, мерзнуть або навпаки паряться)))...тобто тренування на виживання там хватає)
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08.11.2022 17:03 Відповісти
К чему таки крайности . Похоже кто то решил бабок срубить У меня проблема такая же . Сейчас прохожу курс лечения . Тренажеры на передовой это БРЕД
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08.11.2022 17:15 Відповісти
другое дело в госпиталях или в реабилитационных центрах... правильно??? там сколько угодно!!
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08.11.2022 17:18 Відповісти
Болять і отримують навантаження і м'язи і зв'язки і сухожилки, - весь опорно-руховий апарат. Приклад: підвернув ногу, кожен знає: розтягнення зв'язок. Але ж коли болить все, що десь ближче до хребта, "забувається" все: м'язи , зв'язки і т.п. причиною об'являеться хребет. Його крутять, згортають у спіраль, б'ють по ньому кулаками, тягнуть в сторони. Нова професія: вертебролог, о! Ще і тому, що дослідження для кісток, хребта є, а для м'язів,зв'язок немає. Тому дуже правдоподібно: заявляється, що всі хвороби " від хребта"! І - поїхали!!!

Масони це придумують, чи що.
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08.11.2022 18:24 Відповісти
Адже в світі такої хвороби, як "остеохондроз" - немає. Вірніше, явище остеохондрозу як віковий процес є, але це не болєзнь
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08.11.2022 18:28 Відповісти
найден ещё один честный способ отьёма денег прям на передовой ))
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08.11.2022 17:25 Відповісти
Класика заробляння бабла. Так бідненький переживає за наших бійців, що готовий потроїти випуск своїх дощещок...
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08.11.2022 17:13 Відповісти
Не сповна розуму цей прохвесссор хіропрактик ,несе таку пургу ,як він собі це усвідомлює
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08.11.2022 17:16 Відповісти
Як військові сприймають це. Якщо військові ЗА! я підтримую і буду, по можливості, перераховувати гроші.
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08.11.2022 17:20 Відповісти
Я його "профілактором Євмінова" угробив собі спину. Тепер цей покидьок пхається до військових!!!
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08.11.2022 21:09 Відповісти
Ви при цьому робили на ньому ті вправи які треба конкретно для вашого випадку? Чи в інтернеті подивились
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08.11.2022 21:39 Відповісти
Наскільки я зрозумів, з фото, той профілактор можна і самому зробити, а не платити 4 800грн.
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09.11.2022 13:42 Відповісти
Тупо косіння бабла. Ходив я на ту дошку займатись і тільки того щоб у свій час мати від мене відчепилась. Допомагає як мертвому кадило. В парі до занять на дошці обов'язкова комп'ютерна діагностика організму після якої тобі ще БАДів наприпишуть. І це офіційний центр євмінова. Бабла це все нормально коштує. В кінці добровілно-примусова купівля дошки додому за теж не малі гроші. Мавроді відпочиває короче.
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08.11.2022 17:31 Відповісти
А хлопцям на фронті як захочеться розім'яти/розтягти спину, то шмат труби до дерева і ніякої мороки. Звичайний турнік краще тої сраної дошки в сто разів. Головне не рвати.
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08.11.2022 17:34 Відповісти
Зараз ще "цєлітєлі" підтягнуться. Ось сеча бальзам Болотова.
Аферісти, ставайте у чергу.
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08.11.2022 17:41 Відповісти
дайте угадаю стульчик с шарниром по середине
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08.11.2022 18:16 Відповісти
стульчАк з діркою по центру
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08.11.2022 21:10 Відповісти
5200 грн.
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08.11.2022 18:16 Відповісти
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08.11.2022 18:34 Відповісти
Якби це нормально організувати - було б корисно.
Бронежилет, автомат, боєкомплект, рюкзак - навантаження на спину дуже не мале. Якщо це довгий період без відпочинку - взагалі важко. Я вже мовчу про артилеристів з важкими снарядами і тп.
Як це в польових умовах зробити не знаю, хоча думаю що реально. Можливо не в окопах, але ...
Те що хтось заробить гроші - спини дорожчі і лікування також дуже не дешеве, якщо допоможе. Мій знайомий свої дві грижі хребта такою дошкою підтримує(регулярно витягує спину вправами).

Можливо центр Євмінова розробив не тільки дошку.
Так що пропоную не зрадо#обити, а подумати про спини військових.
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08.11.2022 18:18 Відповісти
Відпочинок після фізичного навантаження, сон також дуже допомагає. Ще краще. По можливості укріплення м'язів спини (закачування)
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09.11.2022 07:47 Відповісти
Повністю погоджуюся. Але це людям, у кого спина "не зірвана", а у кого не зовсім в нормі вже(таких багато також) - дошки помогли б також.
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10.11.2022 02:18 Відповісти
Коли спина ( тобто м'язи, авжеж?) або будь що зірвано, порвано, розтягнуте, - то ніхто цей орган не розтягує, б'є чи мне його і ялозить по дошці, а дають спокій
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10.11.2022 06:02 Відповісти
Пацієнт прибігає і кричить, бо болить, то лікар рідко коли скаже: спокій, тепло, три дні полежати, копійчані болезаспокійливі ( але не такі вже сильні, щоб проковтнув- нічого не болить! ура! побіг із зірваною спиною!). Такий лікар дуже сіренький, він нічого не має.
Ні, "настоящий" лікар: ага, валіки, шмаліки, лупцювати по спині, бо то дісйки, скрутити його,. бо доктор же! о, доска, тягніть на доску (ще п'ятсот)...і то тоді доктор, він голосно регочейться, авторитетно говорить, їздить на чорній машині.
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10.11.2022 06:15 Відповісти
Евминов - торгаш без совести и специальной квалификации. Нанял несколько врачей, которым поставил задачу любыми способами впаривать больным доски и методички за весьма немаленькие деньги.
Его вполне можно сравить с Аланом Чумаком (если кто-то еще такого помнит), который "заряжал воду с телеэкрана"
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08.11.2022 18:40 Відповісти
Я його "профілактором Євмінова" угробив собі спину. Тепер цей покидьок пхається до військових!!!
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08.11.2022 21:00 Відповісти
ще а окоп пірамідку гордона і всі проблеми вирішені
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08.11.2022 21:08 Відповісти
эта штука работает, если верно упражняться.
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09.11.2022 06:43 Відповісти
 
 