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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни пограбували коньячний завод "Таврія": вивезли все обладнання та продукцію

таврія

Російські загарбники вночі вивозили обладнання коньячного заводу "Таврія", що розташований у захопленій Новій Каховці на Херсонщині.

Про це розповів міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Заїхало на завод дуже багато транспорту. Як мені повідомили, майже всю ніч транспорт з території підприємства виїздив і вивозив накриті брезентом вантажі", - зазначив міський голова.

Він припускає, що викрасти російські загарбники могли з підприємства автоматичні лінії розливу та найбільшу цінність - спирти для унікального колекційного коньяку.

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Автор: 

Нова Каховка (181) окупація (6719) Херсонська область (5801)


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Топ коментарі
+31
Кацапи грабуючи Україну прирікають себе, своїх дітей та внуків на жахливу безпросвітну бідність в майбутньому.
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08.11.2022 17:01
+24
Отримають мотиги і посівний матеріал. "Ніжок Буше" більше ніхто не пришле - "вигодували" вже одне ***** з ********** і отримали фашизм...
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08.11.2022 17:06
+21
треба труїти продукцію
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08.11.2022 17:01
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Напевно "бояришник" шукали
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08.11.2022 18:19 Відповісти
От суки! я ж його купляв(коньяк) собі....Щоб ви повиздихали ,кацапи,до останнього кацапа!
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08.11.2022 18:31 Відповісти
Єто не страна- территория , заполненая стадами тварей.
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08.11.2022 19:24 Відповісти
Єто не страна , территория, заполненая стадами тварей.
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08.11.2022 19:25 Відповісти
Зброд швалі, усю магкурти мразотні знайшли себе - "ми рюззкіє".
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08.11.2022 19:48 Відповісти
Арестович має сказати що "так треба було" бо аби готували країну до війни й вивезли самі у більш віддалені регіони то "паніка й падіння економіки" а головне "на дороги" б грошей не було.....
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08.11.2022 19:47 Відповісти
Зараз,згідно сценарію написаного сценаристами 95-кварталу,Боневтік,Єрмак.Лєщєнко,Котлета,Ліза Богуцкая Мосійчук Наталка повинні кричати Відбудуємо Відновимо Повернемо Відродимо!!!!! Саме так вони кричали щодо руїн ,які залишили після себе їх братани у Кий Черн Сум областях....правда,пройшло вже 7 міс а руїни так і не відбудовані і нічого не відновлено....
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08.11.2022 20:13 Відповісти
За який хер під час війни відновлювати ? Відновили мости для логістики які були підірвані щоб зупинити величезні колони . Треба закінчити війну перемогою спочатку і можливо тоді партнери будуть інвестувати але після виборів
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08.11.2022 21:01 Відповісти
A clever bank robber founds a bank,
and does not rob a bank.

Likely Russia has a law, that allows confiscation, so it does not feel criminal.

Especially the empty barrels are important,
since the taste comes off them.

So it is important to secure the barrels from the possibillity of destruction.
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08.11.2022 23:24 Відповісти
А неплохой был коньячок....
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09.11.2022 10:10 Відповісти
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