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Росіяни пограбували коньячний завод "Таврія": вивезли все обладнання та продукцію
Російські загарбники вночі вивозили обладнання коньячного заводу "Таврія", що розташований у захопленій Новій Каховці на Херсонщині.
Про це розповів міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Заїхало на завод дуже багато транспорту. Як мені повідомили, майже всю ніч транспорт з території підприємства виїздив і вивозив накриті брезентом вантажі", - зазначив міський голова.
Він припускає, що викрасти російські загарбники могли з підприємства автоматичні лінії розливу та найбільшу цінність - спирти для унікального колекційного коньяку.
Топ коментарі
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показати весь коментар08.11.2022 17:01
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+21 Марина Кравець
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and does not rob a bank.
Likely Russia has a law, that allows confiscation, so it does not feel criminal.
Especially the empty barrels are important,
since the taste comes off them.
So it is important to secure the barrels from the possibillity of destruction.