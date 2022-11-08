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Новини Агресія Росії проти України
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Трьом освітянам Донеччини, які співпрацюють з окупантами, заочно повідомлено про підозру, - прокуратура

зрадники

Правоохоронці виявили трьох освітян, які на окупованій частині Донецької області почали співпрацювати з росіянами. Їм заочно оголосили підозри у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Донецьку обласну  прокуратуру

"У квітні-липні 2022 року троє освітян Донеччини надали добровільну згоду на співпрацю з окупаційною владою РФ та обійняли псевдопосади у так званих навчальних закладах "ДНР", - йдеться у повідомленні.

Колишній директор школи у селищі Нікольське став "керівником Муніципального бюджетного загальноосвітнього закладу "Школа ім. Героя Радянського Союзу Могильного" адміністрації Новоазовського району". Перейшла на бік окупантів і завідувачка кафедри "Приазовського державного технічного університету". Тепер вона "очолила" кафедру "Будівництво, архітектура і дизайн" та стала помічницею так званого "ректора" даного закладу.

З росіянами почав співпрацювати й колишній директор гімназії у Маріуполі. Жінка при окупантах стала "директором Муніципального бюджетного загальноосвітнього закладу "Середня школа № 65 міста Маріуполь".

"Педагоги впроваджують стандарти освіти держави-агресора, які будуються на возвеличенні "руського миру" і нав’язуванні ненависті до України, її духовних, етичних та історичних цінностей", - повідомили у прокуратурі.

Підозрювані вже випускають фейкові "документи" про завершення навчання в одній з окупованих шкіл та поширюють інформацію про початок нового "навчального" року в очолюваних закладах. Трьом освітянам заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності, за що їм загрожує до трьох років позбавлення волі.

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Трьом освітянам Донеччини, які співпрацюють з окупантами, заочно повідомлено про підозру, - прокуратура 01
Трьом освітянам Донеччини, які співпрацюють з окупантами, заочно повідомлено про підозру, - прокуратура 02

Трьом освітянам Донеччини, які співпрацюють з окупантами, заочно повідомлено про підозру, - прокуратура 03

Автор: 

Донецька область (8607) державна зрада (1694)


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До 3 лет? За покушение на преступление в виде убийства, так как 100.00% коллаборантов всегда умышленно сдадут соседа-АТОшника, полностью осознавая, что ему грозит убийство. Это именно 100.00% так поступят, безоговорочно, нет исключений. Многие так и поступили. А остальным наказание за преступление, которое не было доведено до конца не по их противодействующим поступкам, а просто из-за других случайных факторов (ну нету у них такого соседа), назначается такое же, как и за действующее преступление. Это все убийцы и должны сидеть как убийцы. 100.00% учителей, если вдруг услышат от ученика, что его отец партизанит и прячется там-то и там-то (это легко от детей выбить такую информацию, разведя их педагогическими приемами), тут же пулей побегут сдавать эту информацию из корыстных соображений. Даже нет ни единого исключения на 10000 человек, все так сделают.
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08.11.2022 17:26 Відповісти
А ви звернули увагу на те, які "натхнені" обличчя пики. Бо від них лайном тхне на багато кілометрів. На мою думку, тим, хто калічить дитячі душі треба давати максимальні строки.
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08.11.2022 17:27 Відповісти
В умовах війни кримінальна відповідальність колаьорантів має бути більш суворою
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08.11.2022 17:52 Відповісти
Ого, школа "імені героя Р союзу" . І це в Україні!
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08.11.2022 18:00 Відповісти
 
 