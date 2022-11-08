Трьом освітянам Донеччини, які співпрацюють з окупантами, заочно повідомлено про підозру, - прокуратура
Правоохоронці виявили трьох освітян, які на окупованій частині Донецької області почали співпрацювати з росіянами. Їм заочно оголосили підозри у колабораційній діяльності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
"У квітні-липні 2022 року троє освітян Донеччини надали добровільну згоду на співпрацю з окупаційною владою РФ та обійняли псевдопосади у так званих навчальних закладах "ДНР", - йдеться у повідомленні.
Колишній директор школи у селищі Нікольське став "керівником Муніципального бюджетного загальноосвітнього закладу "Школа ім. Героя Радянського Союзу Могильного" адміністрації Новоазовського району". Перейшла на бік окупантів і завідувачка кафедри "Приазовського державного технічного університету". Тепер вона "очолила" кафедру "Будівництво, архітектура і дизайн" та стала помічницею так званого "ректора" даного закладу.
З росіянами почав співпрацювати й колишній директор гімназії у Маріуполі. Жінка при окупантах стала "директором Муніципального бюджетного загальноосвітнього закладу "Середня школа № 65 міста Маріуполь".
"Педагоги впроваджують стандарти освіти держави-агресора, які будуються на возвеличенні "руського миру" і нав’язуванні ненависті до України, її духовних, етичних та історичних цінностей", - повідомили у прокуратурі.
Підозрювані вже випускають фейкові "документи" про завершення навчання в одній з окупованих шкіл та поширюють інформацію про початок нового "навчального" року в очолюваних закладах. Трьом освітянам заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності, за що їм загрожує до трьох років позбавлення волі.
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обличчяпики. Бо від них лайном тхне на багато кілометрів. На мою думку, тим, хто калічить дитячі душі треба давати максимальні строки.