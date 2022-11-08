Зеленський зустрівся з представницею США в ООН Томас-Грінфілд: "Розповів про ситуацію на фронті й ракетний терор Росії"
Президент України Володимир Зеленський обговорив із представницею США при ООН послом Ліндою Томас-Грінфілд забезпечення відповідальності за воєнні злочини і звірства проти українського народу.
Про це йдеться у заяві речника місії США при ООН Нета Еванса, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Посол Лінда Томас-Грінфілд, представник США при ООН, зустрілася сьогодні в Києві з Президентом України Зеленським та членами його керівництва, щоб обговорити непохитну відданість США суверенітету та територіальній цілісності України. Вона повторила, що Сполучені Штати непохитні у своїй підтримці України та готові підтримувати Україну скільки буде потрібно", - зазначив він.
За словами Еванса, посол Томас-Грінфілд і Президент Зеленський обговорили міжнародні зусилля з мінімізації впливу агресії Росії на глобальну продовольчу безпеку, включно з підтримкою та розширенням Чорноморської зернової ініціативи за посередництва ООН, а також забезпечення відповідальності за воєнні злочини та звірства, вчинені проти українського народу. Вона пообіцяла продовжувати роботу в ООН для зміцнення міжнародної підтримки суверенітету України та закликати держави-члени захищати міжнародне право та Статут ООН.
Глава держави у Telegram повідомив, що розповів про ситуацію на фронті й ракетний терор Росії.
"Цілеспрямованими атаками пошкоджено майже 40% наших об’єктів енергетичної інфраструктури. Тому першочергове завдання – невідкладне створення повітряного щита над Україною", - зазначив Зеленський.
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