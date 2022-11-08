Рашисти мають кілька планів дій щодо Херсону, відступ - один із них, - Міноборони

Російські окупанти мають кілька планів дій щодо Херсону. Їхні дії на Херсонщині залежатимуть від успіхів на сході.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна LIGA.net.

"Тут важливо об'єктивно підходити до ситуації, тому що ворог намагається ввести нас в оману... Ми фіксуємо ознаки того, що ворог в перспективі може покидати певні території, і вони мають це в планах. З іншого боку, одночасно ми маємо ознаки того, що ворог намагається укріпитися на тимчасово окупованих територіях", - пояснила вона.

За словами Маляр, у ворога є декілька планів, "і це некоректно говорити, що буде саме так". Окупанти орієнтуються на ситуацію, у них в запасі є різні варіанти, наголосила Маляр, і відступ з Херсону - це один із таких варіантів.

Маляр сказала, що великою мірою дії ворога на Херсонщині залежатимуть від їхнього успіху на Донбасі, тому що захоплення Донецької області для них головна мета наразі.

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