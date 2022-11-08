Рашисти мають кілька планів дій щодо Херсону, відступ - один із них, - Міноборони
Російські окупанти мають кілька планів дій щодо Херсону. Їхні дії на Херсонщині залежатимуть від успіхів на сході.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна LIGA.net.
"Тут важливо об'єктивно підходити до ситуації, тому що ворог намагається ввести нас в оману... Ми фіксуємо ознаки того, що ворог в перспективі може покидати певні території, і вони мають це в планах. З іншого боку, одночасно ми маємо ознаки того, що ворог намагається укріпитися на тимчасово окупованих територіях", - пояснила вона.
За словами Маляр, у ворога є декілька планів, "і це некоректно говорити, що буде саме так". Окупанти орієнтуються на ситуацію, у них в запасі є різні варіанти, наголосила Маляр, і відступ з Херсону - це один із таких варіантів.
Маляр сказала, що великою мірою дії ворога на Херсонщині залежатимуть від їхнього успіху на Донбасі, тому що захоплення Донецької області для них головна мета наразі.
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1. отступить
2. удрать
2. съе/аться
Russia will hold the Kherson City counties north-west of Dnijepro river.
Perhaps Russia is attacking in Donetzk,
to withdraw focus on Kherson.
Russia attacks Avdijika since 8 Month,
and Backmuth since July/August.
Since there is no real advance for Russia,
they should know by now finally,
that their tactics until now are useless,
and using those tactics further could be just an attempt
to bore Ukraine, that Ukraine does fall asleep.
Perhaps Russia sends more troops by Khakovska Dam,
since taking Krijvi Rich would offer the possibillity to attack
Zappers Reich and Dynamo Pro from the rear.
So, Russia likely wants to keep Kherson City as long as possible.
Who knows, Russian Army might get rid of Moscowian Politicians, like the attempt back in 1991 or 1992, declare Martial Law, total mobilisation, to get rid of useless politicians ordering stupid goals and tactics,
because Russian Army has a reputation to repair, that likely wouldn't have been damaged that much,
if not being ordered to present at least some victories at Siversky Donetzk river before 9th of May and such.