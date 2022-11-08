Нова хвиля мобілізації в Україні залежатиме від ситуації на фронті, - Міноборони

Треба бути готовими до всіх варіантів розвитку подій.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Вона нагадала, що були заяви Генерального штабу про те, що станом на сьогодні вистачає тих людей, які мобілізовані.

"Але в цьому питанні все буде залежати від подій війни. Таке може бути, що будуть додатково потрібні люди, а може не бути такого. Це все залежить від ситуації на фронті", - зазначила Маляр.

При цьому наголосила, що можна припускати різні сценарії, і "ми повинні бути готові до всіх варіантів розвитку подій".

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