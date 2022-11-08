Нова хвиля мобілізації в Україні залежатиме від ситуації на фронті, - Міноборони
Треба бути готовими до всіх варіантів розвитку подій.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Вона нагадала, що були заяви Генерального штабу про те, що станом на сьогодні вистачає тих людей, які мобілізовані.
"Але в цьому питанні все буде залежати від подій війни. Таке може бути, що будуть додатково потрібні люди, а може не бути такого. Це все залежить від ситуації на фронті", - зазначила Маляр.
При цьому наголосила, що можна припускати різні сценарії, і "ми повинні бути готові до всіх варіантів розвитку подій".
Топ коментарі
+20 anton notna
показати весь коментар08.11.2022 18:32
+18 Максим Зятьков
показати весь коментар08.11.2022 18:38
+12 Валентина Саюн #523841
показати весь коментар08.11.2022 18:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=c9939frklNA
Міністр оборони України Олексій Резніков іронічно відреагував на заяви постпреда росії при ООН василія небензі, який сказав, що Україна застосовує "дрони з зараженими комарами" на полі бою.
Як передає Укрінформ, про це йдеться в дописі міністра, опублікованому в https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1589921503885537280 Твіттері .
"В Україні оголошено часткову мобілізацію, в рамках якої планується призвати близько 300 тис. комарів", - написав, іронізуючи, Резніков.
Він також додав, що цей проєкт матиме робочу назву «Москіти проти московитів».
Шта?
У Німеччину?
Я, наприклад, зараз в окопі десь в полях Херсонщини. За вісім місяців ні одного кацапа не знищив (а взагалі вже другий раз на війні, спочатку в 2015-16 тепер от з 25лютого).
В свої 40+.
То може я даремно прожив ці роки?
Бо з окопа ситуацію про "даремно прожитий день" я бачу інакше.
а то повернетеся додому- і розповісти буде нема чого
Тут им можно впарить всё, что хочешь, при наличии внутреннего куража.
and using artillery does not need that many troops, as it would need to
"Free Crimea until Summer" ,
"Free Crimea after capture of Kherson City",
.....
Oh, Russians learned something after
Kharkiew state loss:
They are building rear defence lines.
Воєнкоматам потрібно знати про мобресурси - хто хворий, про всі категорії.
І про мобресурс автотранспорту.
Не тоді, коли двохголова курка клюне.
Сам комісований к чортовій матері зовсім, - прошусь - ні, не настала твоя черга..