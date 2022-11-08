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Новини Війна
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Нова хвиля мобілізації в Україні залежатиме від ситуації на фронті, - Міноборони

зброя,зсу

Треба бути готовими до всіх варіантів розвитку подій.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Вона нагадала, що були заяви Генерального штабу про те, що станом на сьогодні вистачає тих людей, які мобілізовані.

"Але в цьому питанні все буде залежати від подій війни. Таке може бути, що будуть додатково потрібні люди, а може не бути такого. Це все залежить від ситуації на фронті", - зазначила Маляр.

При цьому наголосила, що можна припускати різні сценарії, і "ми повинні бути готові до всіх варіантів розвитку подій".

Також читайте: Рашисти мають кілька планів дій щодо Херсону, відступ - один із них, - Міноборони

Автор: 

мобілізація (3082) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+20
а может стоить желающих сейчас обучать кое каким навыкам не полностю выривая из жизни. Понадобятся- вот они, не понадобится, не велика потеря.
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08.11.2022 18:32
+18
Павлік, без образ - а сам то ти де зараз "робиш щось корисне?"
Я, наприклад, зараз в окопі десь в полях Херсонщини. За вісім місяців ні одного кацапа не знищив (а взагалі вже другий раз на війні, спочатку в 2015-16 тепер от з 25лютого).
В свої 40+.
То може я даремно прожив ці роки?
Бо з окопа ситуацію про "даремно прожитий день" я бачу інакше.
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08.11.2022 18:38
+12
Брат не може вести активні бойові дії по фізичному стані. Але не комісують, резерв. Сусід пройшов навчання в Англії, тепер їде до нас,наступний рівень Армію готують до якісної Армії, де людина на першому місці, її життя. Боріться і перемагайте. Бережіть людей
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08.11.2022 18:26
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Ммасло масляное,вода мокрая.
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08.11.2022 18:17 Відповісти
А молокія молоко.

https://www.youtube.com/watch?v=c9939frklNA
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08.11.2022 18:28 Відповісти
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08.11.2022 18:32 Відповісти
Який коментар, така й відповідь.
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08.11.2022 18:35 Відповісти
////
Міністр оборони України Олексій Резніков іронічно відреагував на заяви постпреда росії при ООН василія небензі, який сказав, що Україна застосовує "дрони з зараженими комарами" на полі бою.
Як передає Укрінформ, про це йдеться в дописі міністра, опублікованому в https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1589921503885537280 Твіттері .
"В Україні оголошено часткову мобілізацію, в рамках якої планується призвати близько 300 тис. комарів", - написав, іронізуючи, Резніков.
Він також додав, що цей проєкт матиме робочу назву «Москіти проти московитів».
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08.11.2022 18:18 Відповісти
Так зараз мобілізація триває чи ні?
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08.11.2022 18:22 Відповісти
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08.11.2022 18:23 Відповісти
Меня брать нельзя. Я сразу говорю: Дайте мне винтовку, один патрон и покажите - где Мацква. Больше ничиво ниспрашивают. Для дебилов сообщаю -мародеров ловлю в Харькове
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08.11.2022 18:25 Відповісти
што?
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08.11.2022 18:31 Відповісти
Не так.

Шта?
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08.11.2022 18:35 Відповісти
Суицидник. Поэтому и не берут
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08.11.2022 18:38 Відповісти
Сам ты суицидник. Я профи
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08.11.2022 18:42 Відповісти
Могу, канешно, но токо в милитари полис. В других подразделениях от меня будет мало толку
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08.11.2022 18:41 Відповісти
Полная ясность.
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08.11.2022 18:25 Відповісти
Купуйте а наших компаній ударні дрони які вже працють на фронті і ніякої мобілізації не потрібно, якщо , таке враження що там одні сраколизи
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08.11.2022 18:25 Відповісти
Брат не може вести активні бойові дії по фізичному стані. Але не комісують, резерв. Сусід пройшов навчання в Англії, тепер їде до нас,наступний рівень Армію готують до якісної Армії, де людина на першому місці, її життя. Боріться і перемагайте. Бережіть людей
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08.11.2022 18:26 Відповісти
"Сусід пройшов навчання в Англії, тепер їде до нас"

У Німеччину?
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08.11.2022 18:34 Відповісти
Про VPN ніколи нічого не чули? ))
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08.11.2022 18:44 Відповісти
Навіщо українцю через впн заходити на український сайт? Я на кацапські лише під впн заходжу, щоб кацапів потролити
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08.11.2022 18:46 Відповісти
Просто тому, що ліньки його то ставити, то знімати )
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08.11.2022 20:12 Відповісти
а ти спробуй зайти на цензор через ВПН
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08.11.2022 18:48 Відповісти
через впн ще у капчі запитує - покажіть левів, покажіть котів, покажіть хароших русских
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08.11.2022 19:57 Відповісти
😂😆
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08.11.2022 21:50 Відповісти
"хароших" - тобто "мертвих"? Аж самому захотілося Через впн зайти перевірити)
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08.11.2022 23:58 Відповісти
тут була нещодавно капча з харошими русскими пошукай на сайті не можу знайти 😬
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09.11.2022 01:59 Відповісти
Заходив, різниця в тому, що потрібно вводити довбану капчу.
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08.11.2022 20:13 Відповісти
Я тут так давно, що багато хто знає,що сусід по селу мами, а їде таки в Німеччину. Уже подзвонив і сказав,щоб не передавали горілку,бо не можна, потім скаже,що хлопцям привезти. Збираємо сумку. І так,сказав,що забезпечення повне.
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08.11.2022 19:56 Відповісти
Україн (-ка) ець, якщо під кінець дня ти нічого не зробив, щоб знищити хоча б одного кацапа, - вважай, що день було змарновано даремно
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08.11.2022 18:28 Відповісти
Павлік, без образ - а сам то ти де зараз "робиш щось корисне?"
Я, наприклад, зараз в окопі десь в полях Херсонщини. За вісім місяців ні одного кацапа не знищив (а взагалі вже другий раз на війні, спочатку в 2015-16 тепер от з 25лютого).
В свої 40+.
То може я даремно прожив ці роки?
Бо з окопа ситуацію про "даремно прожитий день" я бачу інакше.
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08.11.2022 18:38 Відповісти
якщо вважати на той факт,що зараз у війні задіяно близько 1 млн людей,і то на передовій тисяч 200 від сили,і серед цих 200 тисяч не кожен вбиває в день кацапа,а по статистиці в середньому їх подихає близько 250 в день, то одним словом прктично всі по суті українці по логіці Павліка Морозова тратять свій день впусту
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08.11.2022 18:44 Відповісти
бажаємо вам нарешті вполювати кацапа!!!

а то повернетеся додому- і розповісти буде нема чого
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08.11.2022 21:12 Відповісти
Здоровья тебе и удачи! Пусть хранит тебя твой ангел!
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09.11.2022 05:54 Відповісти
Випустіть мене за кордон, і я там знищу більше кацапів, ніж на полі бою )
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08.11.2022 18:40 Відповісти
а может стоить желающих сейчас обучать кое каким навыкам не полностю выривая из жизни. Понадобятся- вот они, не понадобится, не велика потеря.
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08.11.2022 18:32 Відповісти
В Израиле давно так. Регулярно собираются на полигонах пострелять. И 5 млн готовы к бою с первого дня.
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08.11.2022 18:56 Відповісти
А для чого цих мобіків тримати? Потрібно організувати "екстракцію" цихмобіків в Венгрію, а там хай вони здаються, або воюють з НАТО
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08.11.2022 20:00 Відповісти
в ВСУ сейчас 800+ тысяч личного состава и еще 200-300 тысяч в других силовых структурах, мало чтобы чмобиков держать?
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08.11.2022 22:02 Відповісти
Може пора поліцаїв на нуль відправити, бо не зрозуміло, чим вони взагалі під час війни займаються - здоровенні мордякі у тилу, роз'їжджають на позашляховиках, а люди збирають на вживані автівки для військових.
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08.11.2022 20:29 Відповісти
А владу від народу хто буде боронити ?
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08.11.2022 20:44 Відповісти
Они, какбэ, психологи, смотрят, какбэ, на реакцию, качнёт тебя или нет?
Тут им можно впарить всё, что хочешь, при наличии внутреннего куража.
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09.11.2022 05:58 Відповісти
Вони зразу ж розбіжуться. А якщо серйозно то солдатам потрібна ротація , потрібно давати їм відпочинок. Це тим хто на нулі.
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09.11.2022 05:20 Відповісти
Of course, holding the lines,
and using artillery does not need that many troops, as it would need to
"Free Crimea until Summer" ,
"Free Crimea after capture of Kherson City",
.....

Oh, Russians learned something after
Kharkiew state loss:
They are building rear defence lines.
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08.11.2022 20:52 Відповісти
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08.11.2022 21:47 Відповісти
Нужно наперед проводить мобилизацию. Нужно добавлять войска, а не смотреть убьют или не убьют на фронте солдат. Нужно увеличивать всеми ресурсами. Максимальные ресурсы сокрушают врага. И на перед нужно обучать и вооружать! Быстрее нужно делать все! Затяжная война не выгодна Украине, если война на территории Украины.
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09.11.2022 00:04 Відповісти
Що за фігня - може потрібно, може й ні?
Воєнкоматам потрібно знати про мобресурси - хто хворий, про всі категорії.
І про мобресурс автотранспорту.
Не тоді, коли двохголова курка клюне.
Сам комісований к чортовій матері зовсім, - прошусь - ні, не настала твоя черга..
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09.11.2022 01:13 Відповісти
 
 