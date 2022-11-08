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Новини Опалювальний сезон
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Україна має достатньо газу й вугілля на зиму і продовжує поповнювати запаси, - Шмигаль

шмигаль

Україна станом на 8 листопада накопичила 14,6 млрд кубометрів газу. Також на складах ТЕС і ТЕЦ знаходиться 1,5 млн тонн вугілля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив під час засідання уряду Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

"Закачування газу в наші газосховища також продовжується. Відносно м’яка осінь та економія енергоресурсів все ще дозволяє нам закачувати газу більше, ніж ми його відбираємо з газосховищ. Станом на сьогодні в запасах у нас є 14,6 млрд кубічних метрів газу. 98% цього ресурсу — це український газ, і 2% належить нерезидентам", - зазначив очільник уряду.

Шмигаль додав, що на складах ТЕС і ТЕЦ наразі знаходиться 1,5 млн тонн вугілля, що майже вдвічі більше, ніж необхідні гарантовані запаси.

"Тому ресурсів накопичено достатньо, і ключовим викликом залишається саме навмисні пошкодження енергетичної інфраструктури росією", - резюмував Прем‘єр-міністр.

Читайте також: Опалювальний сезон розпочався попри обстріли РФ, майже 60% об’єктів підключені до тепла, - Шмигаль

Автор: 

газ (10463) вугілля (2474) опалювальний сезон (1752) Теплокомуненерго (542) Шмигаль Денис (4615)


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Топ коментарі
+2
Україн (-ка) ець, якщо під кінець дня ти нічого не зробив, щоб знищити хоча б одного кацапа, - вважай, що день було змарновано даремно
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08.11.2022 18:30
+2
Стосовно закупівлі газу зараз хтось бреше, - або шмигаль, або зеркаль. Де, цуко, побачити реальні цифри? Коли діло доходить до енергоресурсів, - всі брешуть.
Ми не знаємо навіть про свій видобуток газу. Ми, я маю на увазі - чиновники профільного міністерства.
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08.11.2022 18:40
+2
Роттердам+. За такое Пороха на куски рвали
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08.11.2022 18:55
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Україн (-ка) ець, якщо під кінець дня ти нічого не зробив, щоб знищити хоча б одного кацапа, - вважай, що день було змарновано даремно
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08.11.2022 18:30 Відповісти
Шмигаль, тебе вже просилося - не репіж оце гоніво - всім нормальним громадянам УСЕ ясно, зима буде, як завжди важка, проблеми будуть...працювати треба....узбагойся. Бо таке враження, шо фьо - кацапів вигнали, репарації попливли, ні хлинули - нема кому обліковувать, склади й бази забиті туваром на 7 місяців, профіцит, інфляція 0,1 в міс і т.д. іт.п...банки там, ну ти поняв
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08.11.2022 18:37 Відповісти
переживем зиму, и орков разобьём, пусть не так быстро как вещают с Банковой, но победа будет однозначно за нами
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01.12.2022 16:37 Відповісти
Не, ну панику нагонять то же не надо. Хорошо, если мы реально подготовлены и есть хотя бы шанс пережить зиму в тепле. А проблемы буду, понятное дело. Просто важно понимать, что мы к ним готовы
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01.12.2022 18:09 Відповісти
А коли було легко.
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08.11.2022 18:37 Відповісти
Стосовно закупівлі газу зараз хтось бреше, - або шмигаль, або зеркаль. Де, цуко, побачити реальні цифри? Коли діло доходить до енергоресурсів, - всі брешуть.
Ми не знаємо навіть про свій видобуток газу. Ми, я маю на увазі - чиновники профільного міністерства.
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08.11.2022 18:40 Відповісти
Що хотіти у влади у військовий час, коли кожну мирну зиму для них несподівано випадає сніг і проривають труби.
Відмініть хоча б мита на генратори, домовтися з Китаєм на прямі їх поставки, закупіть водовози, щипачі гусєй блін.
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08.11.2022 18:48 Відповісти
Дело не в пошлинах, а в барыгах. Цена выросла в 10 раз ни разу не из-за пошлин, а из-за того, что некоторые решили по-быстрому срубить бабла
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01.12.2022 18:10 Відповісти
Роттердам+. За такое Пороха на куски рвали
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08.11.2022 18:55 Відповісти
Ну, ок, худо-бідно пройдемо цю зиму. А що на наступний сезон? Звідки газ візьмуть?
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08.11.2022 19:17 Відповісти
переможемо орків, а там я впевнений партнери нам допоможуть й в цьому питанні, ми тепер серйозний гравець на міжнародній арені
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01.12.2022 16:43 Відповісти
Україна не закінчується поза Банкової!
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08.11.2022 20:41 Відповісти
а в прошлом году еще, нельзя было покрыть всю потребность страны в газе собственной добычей, а оказывается можно... население Украины потребляет 8 млрд куб. м природного газа в год, предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ) - еще 7−8 млрд куб м
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01.12.2022 16:34 Відповісти
не замерзнемо й без світла побудемо аби тільки наші воїни перемагали орків, тому всі зусилля на армію
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01.12.2022 16:42 Відповісти
Главное, чтоб не как в прошлом году, когда говорили, что достаточно, а потом всё резко начало заканчиваться. В этом году нужно готовиться к зиме идеально и только так. Хватает проблем и так. Потому надеюсь, что в этом году исполнительные органы власти со всей серьёзностью отнесутся к своей работе. Это безопасность страны!
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01.12.2022 18:07 Відповісти
зрозуміло одне: в місті в квартирі вижити набагато складніше, ніж десь в приватному будиночку, хай і старому, в селі. і мати треба самі різні джерела обігріву...
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02.12.2022 12:17 Відповісти
 
 