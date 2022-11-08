Україна має достатньо газу й вугілля на зиму і продовжує поповнювати запаси, - Шмигаль

Україна станом на 8 листопада накопичила 14,6 млрд кубометрів газу. Також на складах ТЕС і ТЕЦ знаходиться 1,5 млн тонн вугілля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив під час засідання уряду Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

"Закачування газу в наші газосховища також продовжується. Відносно м’яка осінь та економія енергоресурсів все ще дозволяє нам закачувати газу більше, ніж ми його відбираємо з газосховищ. Станом на сьогодні в запасах у нас є 14,6 млрд кубічних метрів газу. 98% цього ресурсу — це український газ, і 2% належить нерезидентам", - зазначив очільник уряду.

Шмигаль додав, що на складах ТЕС і ТЕЦ наразі знаходиться 1,5 млн тонн вугілля, що майже вдвічі більше, ніж необхідні гарантовані запаси.

"Тому ресурсів накопичено достатньо, і ключовим викликом залишається саме навмисні пошкодження енергетичної інфраструктури росією", - резюмував Прем‘єр-міністр.

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